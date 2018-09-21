Великобритания создаст кибервойска на фоне российской угрозы
Об этом сообщает телеканал SkyNews.
Ранее, как сообщала американская пресса, президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на использования американскими войсками кибероружия.
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Об этом сообщает телеканал SkyNews.
Ранее, как сообщала американская пресса, президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на использования американскими войсками кибероружия.
Это курс на изоляцию РПЦ Теперь и в церковном отношении Россия будет обиженной на весь мир. Внутри России возрадуются фундаменталисты, видевшие и так в Константинополе еретиков и сатанистов. Теперь у мракобесов есть аргумент — решение Синода. Ну а Украине что? Да, собственно, ничего. Процесс не остановить…
Комментарии6
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mbh_vor__n1 21 сентября 2018 | 14:17
Кибервойска! Аххха ахха ааа )))))
В детстве оловянными солдатиками не наигрались, туууупыыыеее ! ;)
traxau_okurka 21 сентября 2018 | 14:23
mbh_vor__n1: Это как же нужно поссориться с мозгами,
чтобы поссориться со всем миром?
gvs 21 сентября 2018 | 14:18
Кибервойска на киберплацу занимались киберстроевой подготовкой ))))
petervladov 21 сентября 2018 | 14:26
Великобритания создаст кибервойска на фоне российской угрозы
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Пилите там кибербюджэты.
avp235 21 сентября 2018 | 14:31
Империи кажутся прочными, пока власти не допускают серьезных ошибок. Так для России роковыми ошибками были: Вступление в Первую Мировую войну, (для СССР) образование ГКЧП. Похоже, что для нынешней России такой ошибкой стала оккупация Крыма и война на Донбассе.
yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 14:36
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk