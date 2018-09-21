Подозреваемые по «делу Скрипалей» Боширов и Петров могли быть ранее арестованы в Нидерландах за шпионаж
Подозреваемые по так называемому «делу Скрипалей» Руслан Боширов и Александр Петров могли быть ранее арестованы в Нидерландах за шпионаж. К такому выводу в ходе совместного расследования пришли исследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider.
Руслан Боширов и Александр Петров могли быть теми самыми российскими агентами, которых, по данным прессы, задержали весной за слежку за швейцарской лабораторией в городе Шпиц, известной тем, что она участвовала в расследовании химатак в Сирии и отравления Скрипалей. Информацию об аресте двух россиян и их депортации ранее подтвердили в прокуратуре Нидерландов, правда, имен там не назвали. Зато источник Bellingcat и The Insider в правоохранительных органах страны рассказал, что Петрова и Боширова задерживали в Нидерландах, однако в связи с чем именно, он не уточнил. При этом последней поездкой Петрова в Шенгенскую зону была именно Швейцария, причем приблизительно в конце зимы. Расследователи считают, что такое совпадение не могло быть случайным, и либо за шпионаж арестовали именно Петрова и Боширова, либо они действовали с теми, кто осуществлял слежку, в одной группе.
Во второй части своего расследования Bellingcat и The Insider также вновь обратили внимание на загранпаспорта россиян. Ранее сообщалось, что они отличаются только последними цифрами, теперь же выяснилось, что номера схожи с документом ранее засвеченного сотрудника российских спецслужб, рассказал «Эху» главный редактор The Insider Роман Доброхотов.
Ранее журналисты нашли в досье ФМС на Петрова пометки, которые могут говорить о его причастности к спецслужбам, а также номер телефона, относящийся к Минобороны России.
Напомним, что Руслан Боширов и Александр Петров в интервью RT сообщили, что не являются сотрудниками ГРУ. Они также подтвердили, что были в Солсбери во время отравления Скрипалей, но, по их словам, ездили в город как туристы и к покушению отношения не имеют.
Комментарии10
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kottigr1 21 сентября 2018 | 14:16
Есть над чем подумать спецслужбам ЕС.. Какая же это система общей безопасности, если иностранные шпионы даже после задержаний в странах ЕС могут повторно въехать на территории стран ЕС и Великобритании...
tvitov66 21 сентября 2018 | 14:20
kottigr1: "задержали весной за слежку за швейцарской лабораторией в городе Шпиц"
Это ТОЧНО не они - есть 146% алиби. В городе Шпиц нет готического собора со шпилем, есть только "ШпицОвскй" замок с квадратной башней 16-го века
traxau_okurka 21 сентября 2018 | 14:25
tvitov66: На прощание Петров и Боширов подарили Маргарите Симоньян на помять об интервью фирменный флакончик Нина Риччи.
yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 14:37
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
splin2 21 сентября 2018 | 14:42
kottigr1: повторно въехать на территорию Великобритании..они могли уже под колрпком МИ5.
vpu2011 21 сентября 2018 | 14:19
Чуваки наследили где только возможно и где нет и ещё живы. Их конторе уже дешевле убить, чем отмазывать.
tvitov66 21 сентября 2018 | 14:31
vpu2011: а вот не надо лишать сверхдержаву будущих членов парламентской партии - кто тогда будет за законы голосовать и получать охрененные привилегии и зарплаты?
sam2018 21 сентября 2018 | 14:25
Бред пердяче-бродячий !
good_sky 21 сентября 2018 | 14:25
Ой-вей! "Эхо Москвы" фабрика фейковых новостей!
yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 14:36
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk