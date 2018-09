Подозреваемые по «делу Скрипалей» Боширов и Петров могли быть ранее арестованы в Нидерландах за шпионаж

Подозреваемые по так называемому «делу Скрипалей» Руслан Боширов и Александр Петров могли быть ранее арестованы в Нидерландах за шпионаж. К такому выводу в ходе совместного расследования пришли исследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider.

Руслан Боширов и Александр Петров могли быть теми самыми российскими агентами, которых, по данным прессы, задержали весной за слежку за швейцарской лабораторией в городе Шпиц, известной тем, что она участвовала в расследовании химатак в Сирии и отравления Скрипалей. Информацию об аресте двух россиян и их депортации ранее подтвердили в прокуратуре Нидерландов, правда, имен там не назвали. Зато источник Bellingcat и The Insider в правоохранительных органах страны рассказал, что Петрова и Боширова задерживали в Нидерландах, однако в связи с чем именно, он не уточнил. При этом последней поездкой Петрова в Шенгенскую зону была именно Швейцария, причем приблизительно в конце зимы. Расследователи считают, что такое совпадение не могло быть случайным, и либо за шпионаж арестовали именно Петрова и Боширова, либо они действовали с теми, кто осуществлял слежку, в одной группе.

Во второй части своего расследования Bellingcat и The Insider также вновь обратили внимание на загранпаспорта россиян. Ранее сообщалось, что они отличаются только последними цифрами, теперь же выяснилось, что номера схожи с документом ранее засвеченного сотрудника российских спецслужб, рассказал «Эху» главный редактор The Insider Роман Доброхотов.

Ранее журналисты нашли в досье ФМС на Петрова пометки, которые могут говорить о его причастности к спецслужбам, а также номер телефона, относящийся к Минобороны России.

Напомним, что Руслан Боширов и Александр Петров в интервью RT сообщили, что не являются сотрудниками ГРУ. Они также подтвердили, что были в Солсбери во время отравления Скрипалей, но, по их словам, ездили в город как туристы и к покушению отношения не имеют.