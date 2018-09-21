Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении России
Администрация Дональда Трампа ввела новые санкции по России, под которые попали совместно 33 юридических и физических лиц.
Президент Дональд Трамп сегодня подписал указ о расширении применения санкций в рамках закона о противодействии противникам США — КААТСА, который конгресс принял практически единогласно прошлым летом. А Госдеп внес в санкции совместно 33 российские компании и физических лица. Санкции введены «за вмешательство России в выборы США, за неприемлемое поведение России в Восточной Украине и другие враждебные действия Москвы». Санкции разделены на две категории: за связи с российской оборонной промышленностью и за причастность к российской разведке. По первой категории под санкции попали Частная Военная Компания Вагнера, ООО «Оборонлогистик»а и авиационный завод Комсомольск-на-Амуре.
За причастность к российской разведке под санкции попали все 12 офицеров ГРУ, которым в июле этого года Боб Мюллер предъявил обвинения за вмешательство в выборы и еще 18 человек и компаний, включая бывшего повара Владимира Путина Евгения Пригожина и принадлежащие ему Агенство Интернет Исследований, и компании Конкорд Менеджемнт и Конкорд Кейтеринг. По данным СМИ, Пригожину также принадлежит ЧВК Вагнера, что сам он отрицает. Под санкции попали и сотрудники Агенства Интернет Исследований, больше известного как фабрика троллей Ольгино, против которых в марте этого года уже вводил санкции Минфин США.
Непосредственно санкции Госдепа включают в себя широкий перечень запретов — от кредитования до заключения сделок, и это касается не только американских граждан и компаний, которым запрещается вести бизнес с санкционированными лицами, но и всех других граждан и компаний, которые рискуют попасть под вторичные санкции со стороны США.
Отдельно санкции были введены в отношении китайского департамента технического развития и его директора за покупку у Рособоронэкспорта самолетов Су-35 и комплексов С-400. Отдельно санкции были введены в отношении Департамента технического развития Китая и его руководства за покупку у Рособоронэкспорта военной техники. В Пекине уже выразили недовольство в связи с этим. На военное сотрудничество Китая с Россией санкции США не повлияют, сказал нам руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. По словам Габуева, введенные санкции – это еще один сигнал Китаю со стороны Соединенных Штатов. Введение новых санкций вряд ли можно считать неожиданным, — говорит политолог Дмитрий Орешкин. Опрос корреспондента «Эхо Москвы» показал, что москвичи разошлись в оценках того, насколько западные санкции вредят или, напротив, помогают России. Тема санкционного давления прохожим не слишком близка. Причины ввода ограничений и политические последствия попытался назвать студент Слава. Впрочем, всю прелесть антироссийских мер уже прочувствовала на себе его семья. Терпеть удары судьбы от наших «западных партнеров» готов водитель Геннадий, с которым мы разговорились возле одного из правительственных учреждений. Байкер Александр влияния санкции не замечает, но руководство США подозревает в русофобии. Москвичам в условиях санкций стыдно на что-либо жаловаться, говорит пенсионерка Людмила Сергеевна Пинком и точкой роста для внутреннего производства назвал давление извне курьер Илья. По словам Ильи, на его жизнь санкции не повлияли. Опрошенные нашим корреспондентом москвичи считают, что санкции обернулись проблемами в первую очередь для руководства страны, а не для простых жителей.
Комментарии18
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tv_victim 21 сентября 2018 | 14:04
"В чешуе, как жар горя
Тридцать три богатыря".
А.С. Пушкин. "Руслан и Людмила".
tv_victim 21 сентября 2018 | 14:06
tv_victim: Пардон, "Сказка о царе Салтане"...
alex362 21 сентября 2018 | 14:31
tv_victim: Кстати (музыка навеяла). У моего дружка было собрание сочинений Пушкина то ли 48, то ли 49 года. Так вот, там в "Сказке о царе Салтане" строчка "За морем житье не худо" отсутсвовала.
Интересно, как скоро власти придут к такому же?
danko1 21 сентября 2018 | 14:07
tv_victim: В связи с разваленной экономикой, деградацией науки и прочего Кремль ответит очередной бомбежкой по Воронежу.
И россиянам по ЦТ объяснят, что в падении уровня жизни США виноваты, но никак не наша власть.
danko_durka 21 сентября 2018 | 14:25
danko1: я думаю бабка данко1 попала? Цт. Не поедит неодекватка в маями.
kindman_a 21 сентября 2018 | 14:09
"...Под санкции попали и сотрудники Агенства Интернет Исследований..."
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Портянычи, вот захотят ваши детишки съездить в штаты, поглядеть Мичиган и Вашингтон, а им в консульстве - куй вам, детишки, в штаты вам нельзя пожизненно... :-)))
piterjanis 21 сентября 2018 | 14:32
kindman_a: Я видел сверхсекретные карты Генштаба. Там нет Америки (с)
seryj_wolk 21 сентября 2018 | 14:34
kindman_a: Санкции, которые чувствуют не все жители рфии надо ужесточать. Пока портянки не ощущают проблем они верят в светлое будущее под путинским руководством.
str12345 21 сентября 2018 | 14:43
kindman_a: либерасты в экстазе и смаковании? :) ну-ну, порадуйтесь. Чем дальше, тем меньше будет поводов. Будет уныло у вас и печально. Впрочем, большинство либерастов уже в унынии и печали
yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 14:05
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
kindman_a 21 сентября 2018 | 14:11
yulyatsikyna:
Портяныч, пытаешься подзаработать в обход санкций, да? :-))))))
stebinmaku 21 сентября 2018 | 14:18
yulyatsikyna: "C удoвoльcтвием paздвину нoжки.."
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А мы туда напихаем санкций с продолжением, приморских бюллетеней, ракет ЗРК, зальём всё это "новичком" и закупорим космическим герметиком.. Оргазм будет вселенским.. ))
polsan 21 сентября 2018 | 14:11
А путрика в списке нет! )) Как же так, целыми днями и ночами не спит, не ест, клянёт на чём свет стоит этих вражин пиндосов и их холуёв. Стал самым знаменитым экспертом на сайте по чистоте задов друзей и грязи во вражеских задах, а его прокатили и даже в список не внесли! ))
good_sky 21 сентября 2018 | 14:19
США от злости на Россию рвёт на себе рубаху
А Россия спокойно США посылает на ..й!
venq 21 сентября 2018 | 14:27
good_sky: а как же не злиться то. они уже давно отупели от своих яблочных гаджетов, а мы только начинаем. :D
kottigr1 21 сентября 2018 | 14:32
good_sky:
Очень забавно смотреть.. Поверьте..
Как США на ..ю РФ вертит.. !
vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 14:29
Они же такие обидчивые и ранимые там, наверху.
И главная задача верного населения сейчас, в эпоху Осаждённой собственными усилиями Крепости — не задеть их своей бестактностью, не оскорбить плохим словом или, не дай бог, несогласованным действием…
murad_manapov 21 сентября 2018 | 14:32
никак не влияют санкции на жизнь. ну и что что всё дорожает. жизнь то не меняется от этого. люди молодеют (пенсионная реформа), телевизор работает, картоха есть на рынке. что ещё надо для жизни...