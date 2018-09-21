Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении России

Под ограничительные меры попали более 30-ти юридических и физических лиц. Дональд Трамп подписал указ о санкциях, которые Конгресс одобрил единогласно минувшим летом.

Администрация Дональда Трампа ввела новые санкции по России, под которые попали совместно 33 юридических и физических лиц.

Президент Дональд Трамп сегодня подписал указ о расширении применения санкций в рамках закона о противодействии противникам США — КААТСА, который конгресс принял практически единогласно прошлым летом. А Госдеп внес в санкции совместно 33 российские компании и физических лица. Санкции введены «за вмешательство России в выборы США, за неприемлемое поведение России в Восточной Украине и другие враждебные действия Москвы». Санкции разделены на две категории: за связи с российской оборонной промышленностью и за причастность к российской разведке. По первой категории под санкции попали Частная Военная Компания Вагнера, ООО «Оборонлогистик»а и авиационный завод Комсомольск-на-Амуре.

За причастность к российской разведке под санкции попали все 12 офицеров ГРУ, которым в июле этого года Боб Мюллер предъявил обвинения за вмешательство в выборы и еще 18 человек и компаний, включая бывшего повара Владимира Путина Евгения Пригожина и принадлежащие ему Агенство Интернет Исследований, и компании Конкорд Менеджемнт и Конкорд Кейтеринг. По данным СМИ, Пригожину также принадлежит ЧВК Вагнера, что сам он отрицает. Под санкции попали и сотрудники Агенства Интернет Исследований, больше известного как фабрика троллей Ольгино, против которых в марте этого года уже вводил санкции Минфин США.

Непосредственно санкции Госдепа включают в себя широкий перечень запретов — от кредитования до заключения сделок, и это касается не только американских граждан и компаний, которым запрещается вести бизнес с санкционированными лицами, но и всех других граждан и компаний, которые рискуют попасть под вторичные санкции со стороны США.

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