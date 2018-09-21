Президент Украины Петр Порошенко действительно подал в суд на британскую телерадиокорпорацию ВВС

Это подтвердил сегодня глава украинского МИДа Павел Климкин. Ранее британская пресса писала о том, что причиной иска стала публикация, в которой утверждалось, что Порошенко заплатил около 400 тысяч долларов за первую встречу с президентом США Дональдом Трампом.