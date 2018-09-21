Президент Украины Петр Порошенко действительно подал в суд на британскую телерадиокорпорацию ВВС
Это подтвердил сегодня глава украинского МИДа Павел Климкин. Ранее британская пресса писала о том, что причиной иска стала публикация, в которой утверждалось, что Порошенко заплатил около 400 тысяч долларов за первую встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Комментарии11
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nersesov 21 сентября 2018 | 13:40
Би Би Си не врёт ! Это не RT.
blahovdav 21 сентября 2018 | 13:59
nersesov: Би Би Си не врёт ! Это не RT.///Конечно не врет!! ВВС же всегда утверждало, что Рашка- агрессор и что Крым она нагло отжала! И что обдроченцы Путлеровские сбили Боинг, и что Рашка травила Скрипалей... Хорошо, что Свинопуты начали верить ВВС... А Петруху за это и за другое народ Украины не выберет на второй срок. Украинцы умеют признавать свои ошибки в отличие от некой серой 86% быдлмассе, из срока в срок , выбирающей плешивого воришку....
nersesov 21 сентября 2018 | 14:07
blahovdav: Аминь!
neprostotak 21 сентября 2018 | 14:20
nersesov: Би Би Си не врёт !
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Не врёт, просто в суде окажется что информацию предоставил некто Захарова, а они просто процитировали. А уже врёт ли Захарова вам виднее.
nersesov 21 сентября 2018 | 14:36
neprostotak: ну да, это вполне по-английски . Судебные расходы кто будет оплачивать если Петя проиграет - украинская казна расплатится или Петя часть конфетной прибыли на это пустит?
gvs 21 сентября 2018 | 13:42
Трамп так дешево не продается! ВВС ноль замылили! ))))
polsan 21 сентября 2018 | 13:42
Порошенко заплатил около 400 тысяч долларов за первую встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Жаль что в новости не указано, кому он заплатил за это?! ))
andreyoo 21 сентября 2018 | 14:29
polsan: Жаль что в новости не указано, кому он заплатил за это?! ))
--- В новости у Эха не указано. В новости BBC это был адвокат Трампа Майкл Коэн
grazschdanin 21 сентября 2018 | 13:45
Им ещё повезло: другие сми Петя круче щемит.
parasuk_ 21 сентября 2018 | 13:59
Вообще-то, заплатин не петюня. Деньги взяли из бюджета. Потомки прртоукров должны оплачивать расходы своего хохолбаши :)
yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 13:59
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