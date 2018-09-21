Израиль не станет менять свою политику после инцидента с гибелью российского самолета Ил-20 на Средиземном море

Об этом заявил израильский министр по делам разведки Исраэль Кац. При этом, по его словам, Израиль работает с российской стороной над урегулированием кризиса. Москва понимает, что наша политика обоснована, — сказал он.

Напомню, самолет Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. В российском Минобороны утверждают, что израильские летчики подставили его под огонь ракетного комплекса С-200.