Z Архив новостей новости
5 22 6 2318
13:33, 21 сентября 2018

Израиль не станет менять свою политику после инцидента с гибелью российского самолета Ил-20 на Средиземном море

Об этом заявил израильский министр по делам разведки Исраэль Кац. При этом, по его словам, Израиль работает с российской стороной над урегулированием кризиса. Москва понимает, что наша политика обоснована, — сказал он.
Напомню, самолет Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. В российском Минобороны утверждают, что израильские летчики подставили его под огонь ракетного комплекса С-200.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tunis 21 сентября 2018 | 13:36

А что там делал российский комплекс с200? Тренировался в стрельбах?- ну вот и потренировался, значит, все в порядке.

Изя, так держать!!

danko1 21 сентября 2018 | 13:40

tunis: Российской ракетой под руководством россиян сбили российский самолет, а виноват Израиль?
Ну Путин всегда ни в чем не виноват, как он сам сказал, что никогда не ошибается и ни о чем не сожалеет.

kottigr1 21 сентября 2018 | 13:52

danko1: Российский самолет был сбит после 61 (ШЕСТИДЕСЯТИ ОДНОЙ) минуты после оповещения Израилем российской стороны о начале своей операции в Сирии. Неужели этого времени не хватило МО РФ, что бы оповестить системы ПВО о местонахождении своих самолетов ? Надо было за неделю "до" оповещать ?

Первые сообщения о пропаже российского самолета с радаров начали появляться около 01:30 ночи по московскому времени 18 сентября. Тогда СМИ растиражировали официальное сообщение Минобороны. Согласно нему, связь с Ил-20 была утеряна в 23:00 мск 17 сентября. Об этом, в частности, писало агентство ТАСС. При этом авианалет израильских ВВС, который также имел место быть в ту злополучную ночь, начался часом ранее, в 22:00 мск и длился считанные минуты. Израильтяне из нейтрального воздушного пространства запустили несколько «дальнобойных» планирующих боеприпасов GBU-39 (подтверждает российское МО) и ушли на свои аэродромы.

danko1 21 сентября 2018 | 13:57

kottigr1: Но на ЦТ об этом не расскажут.
И во всем будут обвинять Израиль, а не МО России.
На лжи весь рейтинг, даже обвалившийся, у Путина пока держится.

tvitov66 21 сентября 2018 | 14:12

danko1: на ЦТ так же не расскажут о целях, уничтоженных планирующими боеприпасами GBU-39 ... как будто там никого из наших не было...

sergeev67 21 сентября 2018 | 14:23

tvitov66: на ЦТ так же не расскажут о целях, уничтоженных планирующими боеприпасами GBU-39 ... как будто там никого из наших не было...

"Ваши" это Хесболла?

tvitov66 21 сентября 2018 | 14:36

sergeev67: арабы из Хесболлы способны управлять и наводить противокорабельные ракеты? Или вы реально поверили что кто-то решил оборудовать склады прямо на берегу моря?

michael_c 21 сентября 2018 | 13:40

Началась сверхсекретная спец. операция мин. обороны России .
Операция настолько секретная , что даже о её названии известно , что оно созвучно с фразой - "язык Эзопа".
Результатом спец. операции , будет вылет российского командования ПВО в Сирии , и возвращение с повышением в звании в Россию ...

novirusic 21 сентября 2018 | 13:47

michael_c: израильская сторона представила 40-страничный доклад, в котором детально описаны события, происходившие в районе сирийской Латакии вечером 17 сентября.

По состоянию на утро 21 сентября, текст этого доклада не был передан в СМИ и не публиковался израильскими или российскими министерствами. Но общее содержание доклада известно.

Израиль подтверждает, что вечером 17 сентября группа израильских истребителей F-16 провела операцию около побережья Сирии, атаковав объект на восточной окраине Латакии, где находилось военное оборудование, предназначенное для "Хизбаллы" и других проиранских вооруженных формирований. В результате авиаударов, которые наносились "двумя волнами" примерно в 22:00, объект был уничтожен, что подтверждается данными израильского спутника и сирийской стороной.

Успешно выполнив поставленную боевую задачу, самолеты ВВС ЦАХАЛа взяли курс на аэродром базирования. Сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь, который вели примерно в течение 40 минут в трех основных направлениях – на юг в сторону Ливана, на восток вглубь сирийской территории, а также на запад, в сторону моря. При этом сирийцами были выпущены десятки ракет, в том числе ЗРК С-200. Когда израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве Израиля, одна из сирийских ракет С-200 попала в российский самолет-разведчик Ил-20, который упал в море в нескольких десятках километров к западу от Баниаса

После передачи российской стороне 40-страничного доклада об этом инциденте Москва не делала никаких официальных заявлений, в которых было бы сказано об отказе от обвинений в адрес Израиля.

Однако Москва и Иерусалим подтверждают, что в ходе переговоров 20 сентября была достигнута договоренность продолжить координацию действий в Сирии.

eniro 21 сентября 2018 | 14:00

michael_c: Посмертно? Или выборочно?

yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 14:00

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

beregov_net 21 сентября 2018 | 13:41

Украинцев под боком не оказалось , так бы всё на них свалили , но зато есть евреи , которые выпили всю воду ну и пр.
Россияне никогда не признаются в своей жопорукости , завсегда найдут крайнего

seryj_wolk 21 сентября 2018 | 13:42

Израиль игнорирует великоватый недополюс мира сего. Ожидаем небольшую истерику в зомбоящике.

vpu2011 21 сентября 2018 | 13:43

Израиль всё делает правильно, а правило гласит: "пока всё работает - ничего не меняй"

sbk 21 сентября 2018 | 14:00

Хорошо, что есть евреи и Израиль.
Всегда можно свалить на них в случае чего.

chimp2013 21 сентября 2018 | 14:03

Итак, Израиль в трагедии не виноват. Но остается вопрос. За разжигание межнациональной ненависти "экспертами" на правительственных российских каналах виновники будут наказаны?
(Форумы ЭХО не в счет - здесь исключение, подтверждающее действующий в России закон).

wojskowy Марек Качоровски 21 сентября 2018 | 14:05

По большому счёту если Россия пойдёт на ухудшение отношений с Израилем, то в Сирии наступит хаос, Израиль будет продолжать бомбить иранские военные формирования и караваны с военным грузом для хизбалы, а вот будет ли он после этого предупреждать России, это вопрос. С другой стороны Израиль не признаёт санкции США против России и это так же надо учитывать. А что Сирия с Ираном, пока им дают всё бесплатно они друзья, а как перестанут давать, то вспомнят как эта сатана русская убивала сторонников Ислама. Что этого не было? Да сколько раз и не перечесть эти "друзья" с ближнего Востока кидали Россию(СССР), видимо за то, что им давали оружие бесплатно и списывали многомиллиардные долги. И что от этого поимела Россия (СССР)? Ничего.

rash 21 сентября 2018 | 14:06

Прямо вот так взяли под крылышки и подставили, и вообще - стреляют сирийцы, а политику должны менять израильтяне?

str12345 21 сентября 2018 | 14:13

rash: именно. Ибо стреляют именно потому, что евреи летают там, где не должны летать. По логике пора ясно предупредить, что будем валить

orein51 21 сентября 2018 | 14:12

...а камень кидал в анекдоте школьничек (без имени) и еврей увернулся, а окно разбилось...

murad_manapov 21 сентября 2018 | 14:26

об российский самолеты все ноги вытирают, начиная со старика эрдо, заканчивая асадиком. и никто не виноват, кроме самих самолетов.

us101 21 сентября 2018 | 14:35

ИЛ-20 самолёт воздушной разведки, передающий данные о целях на дивизионы ПВО. Скорее всего это именно тот самолёт, который отслеживал Израильские самолёты.
Снимаю шляпу перед мастерством пилотов Цахала и мои искренние соболезнования семьям погибших за амбиции преступной шайки кремлёвского паханата.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 6136 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 155 6 15878 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 687 6 71877 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 98 6 12935 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского Патриархата на территории Украинской Православной Церкви мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом…

5 124 6 26691 14.09
Kрелигия, рпц, рф, украина, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 88023 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 391 6 53861 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сакен Аймурзаев журналист

Это курс на изоляцию РПЦ Теперь и в церковном отношении Россия будет обиженной на весь мир. Внутри России возрадуются фундаменталисты, видевшие и так в Константинополе еретиков и сатанистов. Теперь у мракобесов есть аргумент — решение Синода. Ну а Украине что? Да, собственно, ничего. Процесс не остановить…

5 162 6 43937 14.09
Kобщество, религия, церковь, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Почему до сих пор не подписан мир с Японией? Почему до сих пор не подписан мир с Японией? Не все знают, что спустя 70 с лишним лет после окончания Второй Мировой войны у нас с Японией нет мирного договора…

5 81 6 12360 10:15
8читать ;смотреть
Kистория, политика, общество, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 101 6 15494 17.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20877 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8568 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12801 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 32 6 5880 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Бандеровцы в рясах Украина была важнейшей религиозной провинцией РПЦ. И если она сейчас сбежит – это будет как удар кадилом по башке. Но чего же вы хотели? Вести против соседа войну и при этом управлять его паствой и призывать к миру и любви?..

5 167 6 65108 14.09
Kобщество, религия, церковь, мнения
Блоги

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев Полицейский застёгивает на маленьком мальчике шлем, в руках ребёнка резиновая дубинка, а на груди бронежилет…

5 193 6 38663 16.09
Kспецслужбы, омон, школа, дети, события

Популярное за неделю

Новости

Мосгорсуд вновь ликвидировал движение «Стоп хам» Претензии Минюста были связаны с тем, что оно на протяжении длительного времени не предоставляло данные о своей деятельности. «Стоп хам» было создано в 2010-ом году

5 11 6 18216
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 161204 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 101 6 15494 17.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кремль. Путину. Из Приморья Интересно, станет ли Путин в бешенстве срывать Звезду героя с Кириенко, ответственного за внутреннюю политику? Или сделает выводы и отменит пенсионную реформу? Рейтинг-то падает…

5 211 6 262267 16.09
Kобщество, политика, путин, регионы, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 64 6 125314 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7274693
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3667227

Сегодня в эфире