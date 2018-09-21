Израиль не станет менять свою политику после инцидента с гибелью российского самолета Ил-20 на Средиземном море
Об этом заявил израильский министр по делам разведки Исраэль Кац. При этом, по его словам, Израиль работает с российской стороной над урегулированием кризиса. Москва понимает, что наша политика обоснована, — сказал он.
Напомню, самолет Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. В российском Минобороны утверждают, что израильские летчики подставили его под огонь ракетного комплекса С-200.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tunis 21 сентября 2018 | 13:36
А что там делал российский комплекс с200? Тренировался в стрельбах?- ну вот и потренировался, значит, все в порядке.
Изя, так держать!!
danko1 21 сентября 2018 | 13:40
tunis: Российской ракетой под руководством россиян сбили российский самолет, а виноват Израиль?
Ну Путин всегда ни в чем не виноват, как он сам сказал, что никогда не ошибается и ни о чем не сожалеет.
kottigr1 21 сентября 2018 | 13:52
danko1: Российский самолет был сбит после 61 (ШЕСТИДЕСЯТИ ОДНОЙ) минуты после оповещения Израилем российской стороны о начале своей операции в Сирии. Неужели этого времени не хватило МО РФ, что бы оповестить системы ПВО о местонахождении своих самолетов ? Надо было за неделю "до" оповещать ?
Первые сообщения о пропаже российского самолета с радаров начали появляться около 01:30 ночи по московскому времени 18 сентября. Тогда СМИ растиражировали официальное сообщение Минобороны. Согласно нему, связь с Ил-20 была утеряна в 23:00 мск 17 сентября. Об этом, в частности, писало агентство ТАСС. При этом авианалет израильских ВВС, который также имел место быть в ту злополучную ночь, начался часом ранее, в 22:00 мск и длился считанные минуты. Израильтяне из нейтрального воздушного пространства запустили несколько «дальнобойных» планирующих боеприпасов GBU-39 (подтверждает российское МО) и ушли на свои аэродромы.
danko1 21 сентября 2018 | 13:57
kottigr1: Но на ЦТ об этом не расскажут.
И во всем будут обвинять Израиль, а не МО России.
На лжи весь рейтинг, даже обвалившийся, у Путина пока держится.
tvitov66 21 сентября 2018 | 14:12
danko1: на ЦТ так же не расскажут о целях, уничтоженных планирующими боеприпасами GBU-39 ... как будто там никого из наших не было...
sergeev67 21 сентября 2018 | 14:23
tvitov66: на ЦТ так же не расскажут о целях, уничтоженных планирующими боеприпасами GBU-39 ... как будто там никого из наших не было...
"Ваши" это Хесболла?
tvitov66 21 сентября 2018 | 14:36
sergeev67: арабы из Хесболлы способны управлять и наводить противокорабельные ракеты? Или вы реально поверили что кто-то решил оборудовать склады прямо на берегу моря?
michael_c 21 сентября 2018 | 13:40
Началась сверхсекретная спец. операция мин. обороны России .
Операция настолько секретная , что даже о её названии известно , что оно созвучно с фразой - "язык Эзопа".
Результатом спец. операции , будет вылет российского командования ПВО в Сирии , и возвращение с повышением в звании в Россию ...
novirusic 21 сентября 2018 | 13:47
michael_c: израильская сторона представила 40-страничный доклад, в котором детально описаны события, происходившие в районе сирийской Латакии вечером 17 сентября.
По состоянию на утро 21 сентября, текст этого доклада не был передан в СМИ и не публиковался израильскими или российскими министерствами. Но общее содержание доклада известно.
Израиль подтверждает, что вечером 17 сентября группа израильских истребителей F-16 провела операцию около побережья Сирии, атаковав объект на восточной окраине Латакии, где находилось военное оборудование, предназначенное для "Хизбаллы" и других проиранских вооруженных формирований. В результате авиаударов, которые наносились "двумя волнами" примерно в 22:00, объект был уничтожен, что подтверждается данными израильского спутника и сирийской стороной.
Успешно выполнив поставленную боевую задачу, самолеты ВВС ЦАХАЛа взяли курс на аэродром базирования. Сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь, который вели примерно в течение 40 минут в трех основных направлениях – на юг в сторону Ливана, на восток вглубь сирийской территории, а также на запад, в сторону моря. При этом сирийцами были выпущены десятки ракет, в том числе ЗРК С-200. Когда израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве Израиля, одна из сирийских ракет С-200 попала в российский самолет-разведчик Ил-20, который упал в море в нескольких десятках километров к западу от Баниаса
После передачи российской стороне 40-страничного доклада об этом инциденте Москва не делала никаких официальных заявлений, в которых было бы сказано об отказе от обвинений в адрес Израиля.
Однако Москва и Иерусалим подтверждают, что в ходе переговоров 20 сентября была достигнута договоренность продолжить координацию действий в Сирии.
eniro 21 сентября 2018 | 14:00
michael_c: Посмертно? Или выборочно?
yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 14:00
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
beregov_net 21 сентября 2018 | 13:41
Украинцев под боком не оказалось , так бы всё на них свалили , но зато есть евреи , которые выпили всю воду ну и пр.
Россияне никогда не признаются в своей жопорукости , завсегда найдут крайнего
seryj_wolk 21 сентября 2018 | 13:42
Израиль игнорирует великоватый недополюс мира сего. Ожидаем небольшую истерику в зомбоящике.
vpu2011 21 сентября 2018 | 13:43
Израиль всё делает правильно, а правило гласит: "пока всё работает - ничего не меняй"
sbk 21 сентября 2018 | 14:00
Хорошо, что есть евреи и Израиль.
Всегда можно свалить на них в случае чего.
chimp2013 21 сентября 2018 | 14:03
Итак, Израиль в трагедии не виноват. Но остается вопрос. За разжигание межнациональной ненависти "экспертами" на правительственных российских каналах виновники будут наказаны?
(Форумы ЭХО не в счет - здесь исключение, подтверждающее действующий в России закон).
wojskowy Марек Качоровски 21 сентября 2018 | 14:05
По большому счёту если Россия пойдёт на ухудшение отношений с Израилем, то в Сирии наступит хаос, Израиль будет продолжать бомбить иранские военные формирования и караваны с военным грузом для хизбалы, а вот будет ли он после этого предупреждать России, это вопрос. С другой стороны Израиль не признаёт санкции США против России и это так же надо учитывать. А что Сирия с Ираном, пока им дают всё бесплатно они друзья, а как перестанут давать, то вспомнят как эта сатана русская убивала сторонников Ислама. Что этого не было? Да сколько раз и не перечесть эти "друзья" с ближнего Востока кидали Россию(СССР), видимо за то, что им давали оружие бесплатно и списывали многомиллиардные долги. И что от этого поимела Россия (СССР)? Ничего.
rash 21 сентября 2018 | 14:06
Прямо вот так взяли под крылышки и подставили, и вообще - стреляют сирийцы, а политику должны менять израильтяне?
str12345 21 сентября 2018 | 14:13
rash: именно. Ибо стреляют именно потому, что евреи летают там, где не должны летать. По логике пора ясно предупредить, что будем валить
orein51 21 сентября 2018 | 14:12
...а камень кидал в анекдоте школьничек (без имени) и еврей увернулся, а окно разбилось...
murad_manapov 21 сентября 2018 | 14:26
об российский самолеты все ноги вытирают, начиная со старика эрдо, заканчивая асадиком. и никто не виноват, кроме самих самолетов.
us101 21 сентября 2018 | 14:35
ИЛ-20 самолёт воздушной разведки, передающий данные о целях на дивизионы ПВО. Скорее всего это именно тот самолёт, который отслеживал Израильские самолёты.
Снимаю шляпу перед мастерством пилотов Цахала и мои искренние соболезнования семьям погибших за амбиции преступной шайки кремлёвского паханата.