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13:33, 21 сентября 2018

Женщины в России смогут работать на недоступных им ранее позициях, например, машинистами или водителями большегрузов

Женщины в России смогут работать на недоступных им ранее позициях, например, машинистами или водителями большегрузов. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, по словам которого в ближайшее время будет пересмотрен перечень работ, на которых запрещается использование труда женщин. По словам министра, принято во внимание то, что многие технологические процессы автоматизированы, а на рабочих местах применяется современное оборудование.

Комментарии

38

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beregov_net 21 сентября 2018 | 13:38

С учётом демографии придётся женщин и в армию призывать

kottigr1 21 сентября 2018 | 13:49

beregov_net: Так вот к чему Путин подводит.. Запасы "пушечного мяча" на Донбасс и в Сирию иссякает.. Пора бы в армию и баб забривать !

post_v 21 сентября 2018 | 14:04

kottigr1:
========

Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд…
Но кони — всё скачут и скачут.
А избы — горят и горят.

(Наум Коржавин)

gordy 21 сентября 2018 | 14:13

... и шахтёрами?

yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 14:00

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

dekadik 21 сентября 2018 | 14:08

yulyatsikyna: кремлевским троллям предложи за 11.80...

compare 21 сентября 2018 | 14:41

dekadik: вряд ли...судя по их характерным особенностям и частым обращениям к теме "пятой точки",женские прелести-не для них,они выполняют программу "сексозамещения")))

neyexo 21 сентября 2018 | 14:01

beregov_net: //М//
Женщины не будут уклоняться, а мужчинам боюсь не будет стыдно

danko1 21 сентября 2018 | 13:38

Для полного маразма пусть приказ издадут, чтобы мужчины не только воспитывали детей, но и рожали.

tvitov66 21 сентября 2018 | 13:42

danko1: надобно предложить главе Минтруда - Максимке Топилину - хоть раз лично поменять колесо КАМАЗа на запаску

merelymy 21 сентября 2018 | 14:43

Может, времена теперь суровые,
Только почему и отчего
Девушки - весёлые, здоровые,
Юноши - сложенья не того?
Всё-таки живу мечтою зыбкою,
Ставя репродукции рядком,
Что полюбит юноша со скрипкою
Девушку с отбойным молотком.

tvitov66 21 сентября 2018 | 13:39

Вот не зря вчера о женщинах нацЛидер беспокоился - теперь это уже и не "слабый пол"! Устранили гендерное неравенство!

svetalana 21 сентября 2018 | 14:38

tvitov66: Это продолжение всё того же: сначала девушка с веслом, потом - женщина со шпалой.

eniro 21 сентября 2018 | 13:40

Топилин, а как насчет рабочих мест? Ну, вот этих, о которых ты рассказал...

tvitov66 21 сентября 2018 | 13:45

eniro: наш друг и союзник Асад еще позавчера сотворил сразу 15 вакансий! И судя по отсутствию сожаления не намерен останавливаться в решении российской проблеме с трудоустройством и высокооплачиваемыми рабочими местами

vasyakirin 21 сентября 2018 | 14:01

tvitov66: боюсь он вакансии вместе с местами ликвидировал....
сомневаюсь что новый борт построят, ну может по свалкам пошныряют.....

tvitov66 21 сентября 2018 | 14:07

vasyakirin: если 15 человек будут бегать и изображать гул ИЛ-20 то ничего, кроме экономии керосина, в обороноспособности сверхдержавы не изменится

eniro 21 сентября 2018 | 14:12

vasyakirin: Не надо сомнений! Верит Путин, верь и ты... Патриарх Кирилл сказал:- Вера нужна потому, что только вера соединяет людей с Богом. Видишь, уже кое-кого и соединила.

elena_prestar 21 сентября 2018 | 13:40

А мужики то и не знают, что они теперь безработные. Или и так все спились давно?

democ 21 сентября 2018 | 13:43

Ещё раз показывает, как кремлёвские небожители оторваны от действительности. Уже 2 или 3 года, как приглашают женщин обучиться вождению на Белазах. Работа - отстой полный, что даже мужики на неё не соглашаются. Это забота о женщинах?

vlad2 21 сентября 2018 | 13:57

democ: объявление в газете: строительной компании требуются шпалоукладчицы, не секс, но потрахаться придется.

tunis 21 сентября 2018 | 13:51

Наверняка это подводка, чтоб послать бабофф в армию служить.
Ну или, как война начнется, чтоб они все у станков по 20 часов в сутки вместе с детьми стояли, взрывчатку производили.

Эхх, зря в Сирии сто миллиардов заводов исис по производству взрывчатки русские разбомбили!! Просто баб своих туда бы вывезли, и они бы там вкалывали, а пацаны бы взрывчатку в коробках на линию фронта, в окопы таскали.
Романтика позапрошлой войны кипит в русской крови.

wojskowy Марек Качоровски 21 сентября 2018 | 13:55

С ума сошли, а кто шпалы будет укладывать, если женщины на БЕЛАЗы и электоровозы пересядут?

apontiy 21 сентября 2018 | 14:27

wojskowy: А опять же кто будет рельсы укладывать на шпалы? Неужели мужики опустятся до такого?

rash 21 сентября 2018 | 14:01

А ещё сталеварками и шахтёрками.

dekadik 21 сентября 2018 | 14:03

Вот это дело, о то всё судьи да прокурорши в коротких юбках, заходишь в администрацию как будто в бардель попадаешь...

asyrj 21 сентября 2018 | 14:07

Подобные работы можно разрешить только опытным женщинам
после шестидесяти лет.

byaka50 21 сентября 2018 | 14:09

Шахтерами...

orein51 21 сентября 2018 | 14:09

заголовок охренеть: "Женщины в России смогут работать на недоступных им ранее позициях" - и какие же позы были недоступны...? Топилкин топит по топилински...

malinskii 21 сентября 2018 | 14:10

Свезло же бабам. Ну, почему я не женщина и не россиянка.... На большегрузе, в карьере....

don_ballon 21 сентября 2018 | 14:14

для работы машинистами или дальнобойщиками нужны какие-то специфические женщины, которым пофигу семья, муж (хранитель очага?), дети. Что до технического прогресса, то бабы и без него шпалы ворочают. Отдельный вопрос-Минтруд. Вот на хрен этот департамент нужен в принципе?

orein51 21 сентября 2018 | 14:28

don_ballon: хавать бабло... имею в виду - не баб...

abuvgrobu 21 сентября 2018 | 14:19

Правильно! Ещё детей заставить работать надо, а то ишь болтаются без дела!

olexa30 21 сентября 2018 | 14:25

.....не говоря уже про асфальтоукладчики.

asyrj 21 сентября 2018 | 14:32

"... Её, для глаза незаметная,
Непреднамеренно хиповая,
Свисает сумка с инструментами,
в которой дрель уже не новая.

Чего ты ищешь в окружающем
Металлоломе, как приматая,
Ключи вытаскиваешь ржавые,
Лопатой бьешь по трансформатору?"

Александр Еременко

zollendorf 21 сентября 2018 | 14:36

А кто раньше им мешал? Пусть работают где хотят. Хоть на урановые рудники. Совершеннолетние сами пусть решают что им делать и если по квалификации будут соответствовать - вперед!

compare 21 сентября 2018 | 14:39

да они у нас и без этого,выполняют работу "большегрузов",таская из магазинов и с рынков тяжеленные сумки...еще в совке,женщины в оранжевых жилетах на жел.дороге заменяли "слабых" мужчин,даже Шевчук вспомнил их в песне: "там оранжевые бабы,забивают костыли"...

zollendorf 21 сентября 2018 | 14:39

Про кого там, - "Коня в горячке остановит и на скаку в избу въедет"?

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