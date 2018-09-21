Женщины в России смогут работать на недоступных им ранее позициях, например, машинистами или водителями большегрузов
Женщины в России смогут работать на недоступных им ранее позициях, например, машинистами или водителями большегрузов. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, по словам которого в ближайшее время будет пересмотрен перечень работ, на которых запрещается использование труда женщин. По словам министра, принято во внимание то, что многие технологические процессы автоматизированы, а на рабочих местах применяется современное оборудование.
Комментарии38
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beregov_net 21 сентября 2018 | 13:38
С учётом демографии придётся женщин и в армию призывать
kottigr1 21 сентября 2018 | 13:49
beregov_net: Так вот к чему Путин подводит.. Запасы "пушечного мяча" на Донбасс и в Сирию иссякает.. Пора бы в армию и баб забривать !
post_v 21 сентября 2018 | 14:04
kottigr1:
========
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд…
Но кони — всё скачут и скачут.
А избы — горят и горят.
(Наум Коржавин)
gordy 21 сентября 2018 | 14:13
... и шахтёрами?
yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 14:00
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
dekadik 21 сентября 2018 | 14:08
yulyatsikyna: кремлевским троллям предложи за 11.80...
compare 21 сентября 2018 | 14:41
dekadik: вряд ли...судя по их характерным особенностям и частым обращениям к теме "пятой точки",женские прелести-не для них,они выполняют программу "сексозамещения")))
neyexo 21 сентября 2018 | 14:01
beregov_net: //М//
Женщины не будут уклоняться, а мужчинам боюсь не будет стыдно
danko1 21 сентября 2018 | 13:38
Для полного маразма пусть приказ издадут, чтобы мужчины не только воспитывали детей, но и рожали.
tvitov66 21 сентября 2018 | 13:42
danko1: надобно предложить главе Минтруда - Максимке Топилину - хоть раз лично поменять колесо КАМАЗа на запаску
merelymy 21 сентября 2018 | 14:43
Может, времена теперь суровые,
Только почему и отчего
Девушки - весёлые, здоровые,
Юноши - сложенья не того?
Всё-таки живу мечтою зыбкою,
Ставя репродукции рядком,
Что полюбит юноша со скрипкою
Девушку с отбойным молотком.
tvitov66 21 сентября 2018 | 13:39
Вот не зря вчера о женщинах нацЛидер беспокоился - теперь это уже и не "слабый пол"! Устранили гендерное неравенство!
svetalana 21 сентября 2018 | 14:38
tvitov66: Это продолжение всё того же: сначала девушка с веслом, потом - женщина со шпалой.
eniro 21 сентября 2018 | 13:40
Топилин, а как насчет рабочих мест? Ну, вот этих, о которых ты рассказал...
tvitov66 21 сентября 2018 | 13:45
eniro: наш друг и союзник Асад еще позавчера сотворил сразу 15 вакансий! И судя по отсутствию сожаления не намерен останавливаться в решении российской проблеме с трудоустройством и высокооплачиваемыми рабочими местами
vasyakirin 21 сентября 2018 | 14:01
tvitov66: боюсь он вакансии вместе с местами ликвидировал....
сомневаюсь что новый борт построят, ну может по свалкам пошныряют.....
tvitov66 21 сентября 2018 | 14:07
vasyakirin: если 15 человек будут бегать и изображать гул ИЛ-20 то ничего, кроме экономии керосина, в обороноспособности сверхдержавы не изменится
eniro 21 сентября 2018 | 14:12
vasyakirin: Не надо сомнений! Верит Путин, верь и ты... Патриарх Кирилл сказал:- Вера нужна потому, что только вера соединяет людей с Богом. Видишь, уже кое-кого и соединила.
elena_prestar 21 сентября 2018 | 13:40
А мужики то и не знают, что они теперь безработные. Или и так все спились давно?
democ 21 сентября 2018 | 13:43
Ещё раз показывает, как кремлёвские небожители оторваны от действительности. Уже 2 или 3 года, как приглашают женщин обучиться вождению на Белазах. Работа - отстой полный, что даже мужики на неё не соглашаются. Это забота о женщинах?
vlad2 21 сентября 2018 | 13:57
democ: объявление в газете: строительной компании требуются шпалоукладчицы, не секс, но потрахаться придется.
tunis 21 сентября 2018 | 13:51
Наверняка это подводка, чтоб послать бабофф в армию служить.
Ну или, как война начнется, чтоб они все у станков по 20 часов в сутки вместе с детьми стояли, взрывчатку производили.
Эхх, зря в Сирии сто миллиардов заводов исис по производству взрывчатки русские разбомбили!! Просто баб своих туда бы вывезли, и они бы там вкалывали, а пацаны бы взрывчатку в коробках на линию фронта, в окопы таскали.
Романтика позапрошлой войны кипит в русской крови.
wojskowy Марек Качоровски 21 сентября 2018 | 13:55
С ума сошли, а кто шпалы будет укладывать, если женщины на БЕЛАЗы и электоровозы пересядут?
apontiy 21 сентября 2018 | 14:27
wojskowy: А опять же кто будет рельсы укладывать на шпалы? Неужели мужики опустятся до такого?
rash 21 сентября 2018 | 14:01
А ещё сталеварками и шахтёрками.
dekadik 21 сентября 2018 | 14:03
Вот это дело, о то всё судьи да прокурорши в коротких юбках, заходишь в администрацию как будто в бардель попадаешь...
asyrj 21 сентября 2018 | 14:07
Подобные работы можно разрешить только опытным женщинам
после шестидесяти лет.
byaka50 21 сентября 2018 | 14:09
Шахтерами...
orein51 21 сентября 2018 | 14:09
заголовок охренеть: "Женщины в России смогут работать на недоступных им ранее позициях" - и какие же позы были недоступны...? Топилкин топит по топилински...
malinskii 21 сентября 2018 | 14:10
Свезло же бабам. Ну, почему я не женщина и не россиянка.... На большегрузе, в карьере....
don_ballon 21 сентября 2018 | 14:14
для работы машинистами или дальнобойщиками нужны какие-то специфические женщины, которым пофигу семья, муж (хранитель очага?), дети. Что до технического прогресса, то бабы и без него шпалы ворочают. Отдельный вопрос-Минтруд. Вот на хрен этот департамент нужен в принципе?
orein51 21 сентября 2018 | 14:28
don_ballon: хавать бабло... имею в виду - не баб...
abuvgrobu 21 сентября 2018 | 14:19
Правильно! Ещё детей заставить работать надо, а то ишь болтаются без дела!
olexa30 21 сентября 2018 | 14:25
.....не говоря уже про асфальтоукладчики.
asyrj 21 сентября 2018 | 14:32
"... Её, для глаза незаметная,
Непреднамеренно хиповая,
Свисает сумка с инструментами,
в которой дрель уже не новая.
Чего ты ищешь в окружающем
Металлоломе, как приматая,
Ключи вытаскиваешь ржавые,
Лопатой бьешь по трансформатору?"
Александр Еременко
zollendorf 21 сентября 2018 | 14:36
А кто раньше им мешал? Пусть работают где хотят. Хоть на урановые рудники. Совершеннолетние сами пусть решают что им делать и если по квалификации будут соответствовать - вперед!
compare 21 сентября 2018 | 14:39
да они у нас и без этого,выполняют работу "большегрузов",таская из магазинов и с рынков тяжеленные сумки...еще в совке,женщины в оранжевых жилетах на жел.дороге заменяли "слабых" мужчин,даже Шевчук вспомнил их в песне: "там оранжевые бабы,забивают костыли"...
zollendorf 21 сентября 2018 | 14:39
Про кого там, - "Коня в горячке остановит и на скаку в избу въедет"?