Женщины в России смогут работать на недоступных им ранее позициях, например, машинистами или водителями большегрузов. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, по словам которого в ближайшее время будет пересмотрен перечень работ, на которых запрещается использование труда женщин. По словам министра, принято во внимание то, что многие технологические процессы автоматизированы, а на рабочих местах применяется современное оборудование.