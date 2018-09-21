Суд в подмосковном Реутове арестовал на 10 суток журналиста Евгения Куракина

Как сообщает ОВД-Инфо, его признали виновным в неуплате штрафа, который, как он утверждает, он уже оплатил.

Куракин был задержан перед президентскими выборами 2018-го года после стычки в здании территориальной избирательной комиссии Московской области. Куракин утверждает, что нашел системное подавление телефонной и интернет-связи на избирательных участках Реутова в целях воспрепятствования наблюдению.