Суд в подмосковном Реутове арестовал на 10 суток журналиста Евгения Куракина
Как сообщает ОВД-Инфо, его признали виновным в неуплате штрафа, который, как он утверждает, он уже оплатил.
Куракин был задержан перед президентскими выборами 2018-го года после стычки в здании территориальной избирательной комиссии Московской области. Куракин утверждает, что нашел системное подавление телефонной и интернет-связи на избирательных участках Реутова в целях воспрепятствования наблюдению.
Комментарии2
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yulya_tsikyna 21 сентября 2018 | 13:44
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
democ 21 сентября 2018 | 13:46
А ведь сколько раз было говорено, - "храните чеки".