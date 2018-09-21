Россия выполнит обязательства как по внешним, так и по внутренним заимствованиям — Сторчак
Россия выполнит обязательства как по внешним, так и по внутренним заимствованиям даже в случае распространения санкций США на госдолг. Об этом журналистам сказал замминистра финансов России Сергей Сторчак. Разговоры о том, что в отместку за санкции мы не будем платить по внешнему или внутреннему долгу, не имеют под собой никакого основания, — сказал он.
Комментарии12
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johnbmw Евгений Большаков 21 сентября 2018 | 13:36
Действуют Санкции ... или НЕ действуют, но России они будут СТРОГО ПРОПИСАНЫ пока пу у власти
tvitov66 21 сентября 2018 | 13:55
johnbmw: Россия выполнит обязательства ... будущие пенсионеры даже знают за чей счёт выполнит!
yulya_tsikyna 21 сентября 2018 | 13:43
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 13:48
Конечно, выполним.
Договор с Украиной же выполнили?
И здесь всё выполним, да.
tvitov66 21 сентября 2018 | 13:57
vasya_von_smetankin: дык и Будапештский меморандум тоже ... того самого ...
kottigr1 21 сентября 2018 | 13:59
vasya_von_smetankin: Россия выполнит обязательства как по внешним, так и по внутренним заимствованиям — Сторчак
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Конечно выполнит, только вот когда и в каких объемах ? Долги РИ по сию пору даже уменьшенные не могут получить с России через Парижский клуб. Такая же история с долгами СССР по "Ленд-Лиз" и внешним займам..
"Договора с Россией не стоят даже той бумаги, на которой они написаны."
eniro 21 сентября 2018 | 13:52
В чем героизм, а, господин министр? Внешние оплатите в любом случае,раньше или позже. А внутренние долги по займам..., ой, " не смешите ..., у меня и так губа треснута". А то, мы не знаем ваших фокусов. И таких министров, в России, до вас былооо...
tv_victim 21 сентября 2018 | 13:53
А фигли внутренние заимствования? очередной раз обесценят рубль вдвое и расплатятся фантиками.
elena_prestar 21 сентября 2018 | 13:53
Особенно по внутренним. Подкорректируем курс рубля и сразу выполним. А по внешним - так не зря вы как подорванные и валюту и золото в слитках складываете, в ущерб экономике и населению.
sergo_25_26 21 сентября 2018 | 13:59
Не стоит так уверенно. Нефть бывает падает. А без нефти даже ментов не прокормите ораву.
zibex 21 сентября 2018 | 14:05
Стало тревожно за обязательства...
murad_manapov 21 сентября 2018 | 14:21
подобные разговоры напоминают о дефолтах и деноминациях, то есть если министерство финансов заявляет, что всё нормально и обязательствами, то "по-русски" это означает "сливай воду"