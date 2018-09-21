Z Архив новостей новости
5 12 6 856
13:31, 21 сентября 2018

Россия выполнит обязательства как по внешним, так и по внутренним заимствованиям — Сторчак

Россия выполнит обязательства как по внешним, так и по внутренним заимствованиям даже в случае распространения санкций США на госдолг. Об этом журналистам сказал замминистра финансов России Сергей Сторчак. Разговоры о том, что в отместку за санкции мы не будем платить по внешнему или внутреннему долгу, не имеют под собой никакого основания, — сказал он.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

johnbmw Евгений Большаков 21 сентября 2018 | 13:36

Действуют Санкции ... или НЕ действуют, но России они будут СТРОГО ПРОПИСАНЫ пока пу у власти

tvitov66 21 сентября 2018 | 13:55

johnbmw: Россия выполнит обязательства ... будущие пенсионеры даже знают за чей счёт выполнит!

yulya_tsikyna 21 сентября 2018 | 13:43

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 13:48

Конечно, выполним.
Договор с Украиной же выполнили?
И здесь всё выполним, да.

tvitov66 21 сентября 2018 | 13:57

vasya_von_smetankin: дык и Будапештский меморандум тоже ... того самого ...

kottigr1 21 сентября 2018 | 13:59

vasya_von_smetankin: Россия выполнит обязательства как по внешним, так и по внутренним заимствованиям — Сторчак
-----------------------------------------------------------------------------------------
Конечно выполнит, только вот когда и в каких объемах ? Долги РИ по сию пору даже уменьшенные не могут получить с России через Парижский клуб. Такая же история с долгами СССР по "Ленд-Лиз" и внешним займам..
"Договора с Россией не стоят даже той бумаги, на которой они написаны."

eniro 21 сентября 2018 | 13:52

В чем героизм, а, господин министр? Внешние оплатите в любом случае,раньше или позже. А внутренние долги по займам..., ой, " не смешите ..., у меня и так губа треснута". А то, мы не знаем ваших фокусов. И таких министров, в России, до вас былооо...

tv_victim 21 сентября 2018 | 13:53

А фигли внутренние заимствования? очередной раз обесценят рубль вдвое и расплатятся фантиками.

elena_prestar 21 сентября 2018 | 13:53

Особенно по внутренним. Подкорректируем курс рубля и сразу выполним. А по внешним - так не зря вы как подорванные и валюту и золото в слитках складываете, в ущерб экономике и населению.

sergo_25_26 21 сентября 2018 | 13:59

Не стоит так уверенно. Нефть бывает падает. А без нефти даже ментов не прокормите ораву.

zibex 21 сентября 2018 | 14:05

Стало тревожно за обязательства...

(комментарий скрыт)

murad_manapov 21 сентября 2018 | 14:21

подобные разговоры напоминают о дефолтах и деноминациях, то есть если министерство финансов заявляет, что всё нормально и обязательствами, то "по-русски" это означает "сливай воду"

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 6136 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 155 6 15878 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 687 6 71877 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 98 6 12935 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского Патриархата на территории Украинской Православной Церкви мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом…

5 124 6 26691 14.09
Kрелигия, рпц, рф, украина, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 88023 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 391 6 53861 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сакен Аймурзаев журналист

Это курс на изоляцию РПЦ Теперь и в церковном отношении Россия будет обиженной на весь мир. Внутри России возрадуются фундаменталисты, видевшие и так в Константинополе еретиков и сатанистов. Теперь у мракобесов есть аргумент — решение Синода. Ну а Украине что? Да, собственно, ничего. Процесс не остановить…

5 162 6 43937 14.09
Kобщество, религия, церковь, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Почему до сих пор не подписан мир с Японией? Почему до сих пор не подписан мир с Японией? Не все знают, что спустя 70 с лишним лет после окончания Второй Мировой войны у нас с Японией нет мирного договора…

5 81 6 12360 10:15
8читать ;смотреть
Kистория, политика, общество, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 101 6 15494 17.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20877 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8568 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12801 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 32 6 5880 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Бандеровцы в рясах Украина была важнейшей религиозной провинцией РПЦ. И если она сейчас сбежит – это будет как удар кадилом по башке. Но чего же вы хотели? Вести против соседа войну и при этом управлять его паствой и призывать к миру и любви?..

5 167 6 65108 14.09
Kобщество, религия, церковь, мнения
Блоги

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев Полицейский застёгивает на маленьком мальчике шлем, в руках ребёнка резиновая дубинка, а на груди бронежилет…

5 193 6 38663 16.09
Kспецслужбы, омон, школа, дети, события

Популярное за неделю

Новости

Мосгорсуд вновь ликвидировал движение «Стоп хам» Претензии Минюста были связаны с тем, что оно на протяжении длительного времени не предоставляло данные о своей деятельности. «Стоп хам» было создано в 2010-ом году

5 11 6 18216
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 161204 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 101 6 15494 17.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кремль. Путину. Из Приморья Интересно, станет ли Путин в бешенстве срывать Звезду героя с Кириенко, ответственного за внутреннюю политику? Или сделает выводы и отменит пенсионную реформу? Рейтинг-то падает…

5 211 6 262267 16.09
Kобщество, политика, путин, регионы, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 64 6 125314 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7274693
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3667227

Сегодня в эфире