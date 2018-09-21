Россия выполнит обязательства как по внешним, так и по внутренним заимствованиям даже в случае распространения санкций США на госдолг. Об этом журналистам сказал замминистра финансов России Сергей Сторчак. Разговоры о том, что в отместку за санкции мы не будем платить по внешнему или внутреннему долгу, не имеют под собой никакого основания, — сказал он.