Избиркомы Хакассии и Владимирской области отказались аккредитовывать журналистов на второй тур выборов губенатора, которые состоятся в ближайшее воскресенье. Как сообщает движение «Голос», в избиркомах ссылаются на то, что не существует отдельной аккредитации на 23 сентября, так как это повторное голосование.