Избиркомы Хакассии и Владимирской области отказались аккредитовывать журналистов на второй тур выборов губенатора
Избиркомы Хакассии и Владимирской области отказались аккредитовывать журналистов на второй тур выборов губенатора, которые состоятся в ближайшее воскресенье. Как сообщает движение «Голос», в избиркомах ссылаются на то, что не существует отдельной аккредитации на 23 сентября, так как это повторное голосование.
Комментарии1
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gvs 21 сентября 2018 | 13:11
Что вам надо, журналюги? Выборы уже прошли! ))))