Причиной смерти президента Вьетнама стало редкое вирусное заболевание, от которого нет лекарства

Чан Дай Куанг скончался на 62-м году жизни.

За минувший год президент Чан Дай Куанг пытался поправить здоровье не только на родине, но и шесть раз ездил для этого в Японию. Как рассказал глава центрального управления здравоохранения, опасное вирусное заболевание у лидера страны было обнаружено в июле прошлого года. Ученые еще не изобрели вакцину, способную бороться с недугом. Вчера состояние вьетнамского лидера резко ухудшилось, и он был доставлен в хайнойский военный госпиталь. Уже в медучреждении Чан Дай Куанг впал в кому и, не приходя в сознание, скончался.