Причиной смерти президента Вьетнама стало редкое вирусное заболевание, от которого нет лекарства
Чан Дай Куанг скончался на 62-м году жизни.
За минувший год президент Чан Дай Куанг пытался поправить здоровье не только на родине, но и шесть раз ездил для этого в Японию. Как рассказал глава центрального управления здравоохранения, опасное вирусное заболевание у лидера страны было обнаружено в июле прошлого года. Ученые еще не изобрели вакцину, способную бороться с недугом. Вчера состояние вьетнамского лидера резко ухудшилось, и он был доставлен в хайнойский военный госпиталь. Уже в медучреждении Чан Дай Куанг впал в кому и, не приходя в сознание, скончался.
Комментарии5
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platonnekafrin 21 сентября 2018 | 13:06
Эх, нам бы ваш вирус...
adl1964 21 сентября 2018 | 13:08
platonnekafrin: нееее.....им бы наш Вирус))))
kottigr1 21 сентября 2018 | 13:10
platonnekafrin: Небесная канцелярия как бы намекает Владимиру Владимировичу.. ?
klegg 21 сентября 2018 | 13:08
на его месте должен был быть кое-кто другой.....
tunis 21 сентября 2018 | 13:12
Не хотел, узкоглазенький, открывать русскую военную базу в Кямрани - получи, фашист, гранату с вирусом!!!