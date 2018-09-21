Новые санкции только нагнетают напряжение в российско-американских отношениях — замглавы МИДа Сергей Рябков
Новые санкции только нагнетают напряжение в российско-американских отношениях, они превратились в некую национальную забаву, — заявил сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, Соединенные Штаты никогда не смогут диктовать России свои условия. Под новые ограничительные меры попали боле е30 российских юридических и физических лиц. Также санкции коснулись Департамента технического развития Китая и его руководства – за покупку у Рособоронэкспорта комплексов С400 и истребителей Су-35. Китай уже сделал в связи с этим представление Вашингтону.
Комментарии13
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kottigr1 21 сентября 2018 | 13:08
Нынешняя реальность..
США - благородный коп..
Россия - вор, укравший соседские земли..
спасибо Путину за это !
pyco_mypucmo 21 сентября 2018 | 13:11
kottigr1:
...Штаты никогда не смогут диктовать России свои условия.
Што это за условия такие унизительные? Не нападать на соседей или соблюдать договоры? Для вонючих крыс, условия действительно невыполнимые.
pro_hanov 21 сентября 2018 | 13:08
Санкции напряжение нагнетают? Зато было легко и приятно кричать Крымнаш и Обама-чмо. За удовольствие приходится платить. Только жаль, что всему народу России, а не только запутинским жуликам и поддерживающим их болванам.
ansata 21 сентября 2018 | 13:08
Ничего не понимаю. Ведь как радовались, просили сами, и меня, и меня включите в списки. Ну вот, ваши мечты сбылись, но я не вижу улыбок на ваших лицах.
kryimzdick 21 сентября 2018 | 13:08
Хрен ли вас не напрягать, воры-ублюдки?
rash 21 сентября 2018 | 13:10
Они и не диктуют, просто посылают подальше.
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 13:11
Удав убивает не сразу...
glotze7 21 сентября 2018 | 13:11
"...заявил сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков" - и заплакал.
sim202_ 21 сентября 2018 | 13:11
Диктовать - не диктовать, а раком ставят.
Кто следующий в списке желающих?
Чёт давно не видать соревнующихся за
место в очереди потреётов...
Железняка помните???
piter_ug 21 сентября 2018 | 13:12
Вот и при СССРе так же говорили, а потом СССР сдулся.
stratofighter 21 сентября 2018 | 13:12
Какие анекдотические персонажи заполонили все этажи власти. По всему видно, что этот мидак Сергей Рябков вдохновился старым анекдотом:
"Президент Украины Порошенко заявил, что Россия никогда не сможет поставить Украину на колени. Президент Путин расценил это заявление как недружественное, хамское, провокационное и вызывающее"
platonnekafrin 21 сентября 2018 | 13:13
Новые санкции это не условия, а еще один презерватив. Презерватив, он от глагола "preserver" - "предохранять" по-русски. Многим не нравится, но здоровье важнее.
sim202_ 21 сентября 2018 | 13:13
Недавно орали - санкции во благо!!!
А теперь вдруг - нагнетают...
Вы уж определитесь, танцоры...