Новые санкции только нагнетают напряжение в российско-американских отношениях, они превратились в некую национальную забаву, — заявил сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, Соединенные Штаты никогда не смогут диктовать России свои условия. Под новые ограничительные меры попали боле е30 российских юридических и физических лиц. Также санкции коснулись Департамента технического развития Китая и его руководства – за покупку у Рособоронэкспорта комплексов С400 и истребителей Су-35. Китай уже сделал в связи с этим представление Вашингтону.