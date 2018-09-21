СК объявил в международный розыск владельца строительной компании, крупного подрядчика Роскосмоса, Сергея Сластихина
Следственный комитет объявил в международный розыск владельца строительной компании, крупного подрядчика Роскосмоса, Сергея Сластихина. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следствие утверждает, что бизнесмен бежал в Соединенные Штаты. При этом, ранее у него был допуск к гостайне. Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками Роскосмоса, ущерб от которых может составить около сотни миллионов рублей.
Комментарии4
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polsan 21 сентября 2018 | 12:39
Снаряды рвутся всё ближе и ближе! ))
rom8883 21 сентября 2018 | 12:40
Надо объявить в розыск и тех, с кем он делился.
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 12:44
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
eniro 21 сентября 2018 | 12:53
Вот куда надо смотреть Счетной палате РФ, СК и ФСБ. А они все междоусобицы ведут и коррупцию в личных интересах крышуют, а частенько и организуют и возглавляют. Кому еще не ясно, что система в государстве не только гнилая но и заразная, а следовательно-нежизнеспособная в перспективе.