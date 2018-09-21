Выставку художницы Катрин Ненашевой, посвященную пыткам, могли отменить из-за проведенных ею ранее серии уличных акций
Московская галерея на Солянке отменила выставку «Груз 300. Коллажи переживаний» художницы Катрин Ненашевой, посвященную пыткам. По мнению самой художницы, это могло произойти в связи с проведенными ею ранее серии уличных акций, о чем она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«О том, что выставка окончательно отменяется, стало понятно на днях, открытие которой должно было быть 15 сентября. А 14 сентября в пятницу, когда я вышла на улицу с акцией «Груз 300», появились сообщения о том, что выставку придется перенести. Возможно, отмена выставки связана с самой темой выставки и выходом на уличную акцию», — сказала она.
К.Ненашева добавила, что в данной ситуации куратор галерея Маргарита Осепян и директор Федор Павлов-Андреевич «пытались сделать все, чтобы эта выставка состоялась».
Выставка должна была пройти с 15 сентября до 7 октября. Ранее арт-активистка запустила на московских улицах серию акций «Груз-300», приуроченных к открытию выставки. 17 сентября Ненашеву и еще одну девушку задержали на Новом Арбате во время очередного перформанса. На них составили протоколы о проведении акции без подачи уведомления и на следующий день отпустили.
Комментарии4
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za_rodinu_za_stalina 21 сентября 2018 | 12:43
а каким местом эта ... по которой психушка плачет художница?!
rom8883 21 сентября 2018 | 12:44
Её бы отменили и без уличных акций.
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 12:44
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
ebyliberactov 21 сентября 2018 | 13:01
Придётся Катюхе прибить свои гениталии (секель со срамными губками) к брусчатке в знак протеста против произвола кровавой кремлёвской власти.
Катюха мы все поддерживаем тебя - прибей свои гениталии, мы ждём твой акт протеста!!!!))))