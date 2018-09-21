Выставку художницы Катрин Ненашевой, посвященную пыткам, могли отменить из-за проведенных ею ранее серии уличных акций

Московская галерея на Солянке отменила выставку «Груз 300. Коллажи переживаний» художницы Катрин Ненашевой, посвященную пыткам. По мнению самой художницы, это могло произойти в связи с проведенными ею ранее серии уличных акций, о чем она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«О том, что выставка окончательно отменяется, стало понятно на днях, открытие которой должно было быть 15 сентября. А 14 сентября в пятницу, когда я вышла на улицу с акцией «Груз 300», появились сообщения о том, что выставку придется перенести. Возможно, отмена выставки связана с самой темой выставки и выходом на уличную акцию», — сказала она.

К.Ненашева добавила, что в данной ситуации куратор галерея Маргарита Осепян и директор Федор Павлов-Андреевич «пытались сделать все, чтобы эта выставка состоялась».

Выставка должна была пройти с 15 сентября до 7 октября. Ранее арт-активистка запустила на московских улицах серию акций «Груз-300», приуроченных к открытию выставки. 17 сентября Ненашеву и еще одну девушку задержали на Новом Арбате во время очередного перформанса. На них составили протоколы о проведении акции без подачи уведомления и на следующий день отпустили.