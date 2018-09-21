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12:32, 21 сентября 2018

Владимир Путин призвал российские телеканалы активнее освещать соревнования по шахматам

Владимир Путин призвал российские телеканалы активнее освещать соревнования по шахматам. «Это красивый вид спорта, и нам есть чем гордиться», — сказал президент на встрече с членами сборных команд России по шахматам. Завтра они отправляются на Всемирную шахматную олимпиаду в Батуми.

Комментарии

19

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lager23 21 сентября 2018 | 12:38

Завтра они отправляются на Всемирную шахматную олимпиаду в Батуми.
////////
— Проездом в Казань,— говорил Остап отрывисто,— да, да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме: устал после карлсбадского турнира.
Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.

kottigr1 21 сентября 2018 | 12:40

lager23: Шахматы Вошьдь полюбил ещё в детстве.. Молодой и кудрявый Володенька любил ими играть в "Чапаева"..

tvitov66 21 сентября 2018 | 12:41

lager23: — Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. (с)

pro_hanov 21 сентября 2018 | 13:00

tvitov66: «Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы»

Кстати говоря, Нью-Москва уже есть. Только дорог и улиц там нет. Там водители часами стоят на железнодорожных переездах. Такой вот элегантнейший центр Европы.

А современные «великие махинаторы» от власти придумывают всё новые способы отъёма денег у населения.

tvitov66 21 сентября 2018 | 12:38

Вчера о женщинах призвал, сёдня о шахматах ... вот умище-то!

gvs 21 сентября 2018 | 12:39

Если шахматисты в прямом эфире будут бить друг другу морды и поливаться дерьмом - то рейтинг на ТВ точно будет запредельный ))))

vvs7651 21 сентября 2018 | 12:42

Хоть бы шахматы не трогал. Все, к чему прикоснется этот урод, превращается в гадость...

sirwalterscott 21 сентября 2018 | 12:42

ну раз сказал, то всё, писец шахматам, рука у него такая "животворящая"

nehoroshiy 21 сентября 2018 | 12:44

Без "гордится" даже сортир никто не построит.

yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 12:45

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

sagen 21 сентября 2018 | 12:48

Может начать с этого http://www.kasparov.ru/

tvitov66 21 сентября 2018 | 12:56

sagen: вы чо? Это запрещенный контент ... а вот этот разрешен: http://www.kasparov.ru.3s3s.org/

kuka210 21 сентября 2018 | 12:58

Это ответка за ИЛ20.

(комментарий скрыт)

jetsam 21 сентября 2018 | 13:03

бэк ту юсср
еще хоккей + колбаса в магазинах.
и у быдла будет полный набор для счастья.
готовится.

yralez 21 сентября 2018 | 13:03

А художественные гимнастки того ?......на полшестого ?

citizeneco 21 сентября 2018 | 13:04

Трудно представить россиян, прилипших к экранам, увлечённо наблюдающих за игрой на шахматной доске, когда у многих из них в животах урчит от голода. Лучше они потратят это время на приусадебных участках, чтобы вырастить себе еды. Ну а Путин, понятное дело, постоянно сытно накормлен за государственный счёт, вот у него руки и чешутся, чем бы ещё потешиться, наверное, шахматы у него будут после хоккея, когда по старости на лёд выходить не сможет, хотя у него мозгов может хватить только на домино, любимое занятие пенсионеров, которых он уже переплюнул, подняв им пенсионный возраст.

kryimzdick 21 сентября 2018 | 13:05

Старичок бредит

piter_ug 21 сентября 2018 | 13:05

Видимо, имелась в виду финальная фаза игры в шахматы в питерской подворотне - битва шахматными досками.

vachek 21 сентября 2018 | 13:06

Российские телеканалы совершенно не обсуждают горькую российскую действительность. Зато ежедневно радуют нас новыми идеями нацлидера. Просто фонтан идей забил в Кремле. Вчера про новое оружие, сегодня вот про шахматы... Нам за квартиру платить нечем, живем впроголодь, а у него шахматы на уме. Когда же этот бред закончится??????

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