Владимир Путин призвал российские телеканалы активнее освещать соревнования по шахматам. «Это красивый вид спорта, и нам есть чем гордиться», — сказал президент на встрече с членами сборных команд России по шахматам. Завтра они отправляются на Всемирную шахматную олимпиаду в Батуми.