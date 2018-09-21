Владимир Путин призвал российские телеканалы активнее освещать соревнования по шахматам
Владимир Путин призвал российские телеканалы активнее освещать соревнования по шахматам. «Это красивый вид спорта, и нам есть чем гордиться», — сказал президент на встрече с членами сборных команд России по шахматам. Завтра они отправляются на Всемирную шахматную олимпиаду в Батуми.
Комментарии19
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lager23 21 сентября 2018 | 12:38
Завтра они отправляются на Всемирную шахматную олимпиаду в Батуми.
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— Проездом в Казань,— говорил Остап отрывисто,— да, да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме: устал после карлсбадского турнира.
Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
kottigr1 21 сентября 2018 | 12:40
lager23: Шахматы Вошьдь полюбил ещё в детстве.. Молодой и кудрявый Володенька любил ими играть в "Чапаева"..
tvitov66 21 сентября 2018 | 12:41
lager23: — Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. (с)
pro_hanov 21 сентября 2018 | 13:00
tvitov66: «Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы»
Кстати говоря, Нью-Москва уже есть. Только дорог и улиц там нет. Там водители часами стоят на железнодорожных переездах. Такой вот элегантнейший центр Европы.
А современные «великие махинаторы» от власти придумывают всё новые способы отъёма денег у населения.
tvitov66 21 сентября 2018 | 12:38
Вчера о женщинах призвал, сёдня о шахматах ... вот умище-то!
gvs 21 сентября 2018 | 12:39
Если шахматисты в прямом эфире будут бить друг другу морды и поливаться дерьмом - то рейтинг на ТВ точно будет запредельный ))))
vvs7651 21 сентября 2018 | 12:42
Хоть бы шахматы не трогал. Все, к чему прикоснется этот урод, превращается в гадость...
sirwalterscott 21 сентября 2018 | 12:42
ну раз сказал, то всё, писец шахматам, рука у него такая "животворящая"
nehoroshiy 21 сентября 2018 | 12:44
Без "гордится" даже сортир никто не построит.
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 12:45
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
sagen 21 сентября 2018 | 12:48
Может начать с этого http://www.kasparov.ru/
tvitov66 21 сентября 2018 | 12:56
sagen: вы чо? Это запрещенный контент ... а вот этот разрешен: http://www.kasparov.ru.3s3s.org/
kuka210 21 сентября 2018 | 12:58
Это ответка за ИЛ20.
jetsam 21 сентября 2018 | 13:03
бэк ту юсср
еще хоккей + колбаса в магазинах.
и у быдла будет полный набор для счастья.
готовится.
yralez 21 сентября 2018 | 13:03
А художественные гимнастки того ?......на полшестого ?
citizeneco 21 сентября 2018 | 13:04
Трудно представить россиян, прилипших к экранам, увлечённо наблюдающих за игрой на шахматной доске, когда у многих из них в животах урчит от голода. Лучше они потратят это время на приусадебных участках, чтобы вырастить себе еды. Ну а Путин, понятное дело, постоянно сытно накормлен за государственный счёт, вот у него руки и чешутся, чем бы ещё потешиться, наверное, шахматы у него будут после хоккея, когда по старости на лёд выходить не сможет, хотя у него мозгов может хватить только на домино, любимое занятие пенсионеров, которых он уже переплюнул, подняв им пенсионный возраст.
kryimzdick 21 сентября 2018 | 13:05
Старичок бредит
piter_ug 21 сентября 2018 | 13:05
Видимо, имелась в виду финальная фаза игры в шахматы в питерской подворотне - битва шахматными досками.
vachek 21 сентября 2018 | 13:06
Российские телеканалы совершенно не обсуждают горькую российскую действительность. Зато ежедневно радуют нас новыми идеями нацлидера. Просто фонтан идей забил в Кремле. Вчера про новое оружие, сегодня вот про шахматы... Нам за квартиру платить нечем, живем впроголодь, а у него шахматы на уме. Когда же этот бред закончится??????