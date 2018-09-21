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12:32, 21 сентября 2018

Киев официально уведомил Москву о непродлении договора о дружбе

Российским властям передана соответствующая нота, — сообщил глава МИДа Украины Павел Климкин.
Договор был подписан в 1997 году. Недавно президент Петр Порошенко назвал его анахронизмом.

Комментарии

40

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testmeter 21 сентября 2018 | 12:34

Прощай, немытая Россиия

minerr 21 сентября 2018 | 12:41

testmeter: Это "остаточне прощавай" или еще будет?

rpmcmurphy 21 сентября 2018 | 12:48

Киев официально уведомил Москву о непродлении договора о дружбе...

Чем хуже будут отношения Украины с Россией, тем быстрее они войдут в состав Евросоюза, станут членами НАТО и тем быстрее ВВП Украины сравняется с ВВП Германии, Франции, США, Швейцарии.

boseal 21 сентября 2018 | 12:54

minerr: Так "Владетельный господин" всея Украина Порошенко же вроде сказал до этого, что "остаточне прощевай" будет когда в НАТО вступят или в ЕС, поэтому это всего лишь очередной сигнал для "хозяев", мол глядите как мы не любим Россию. Интересно, а товарооборот тоже полностью прекратят?

zztop1960 21 сентября 2018 | 12:56

boseal: Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о танцах с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе и заявила, что поддерживает антироссийские санкции. Кнайсль подчеркнула, что поддерживает антироссийские санкции Евросоюза из-за присоединения Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

alexsokoll 21 сентября 2018 | 12:43

testmeter:

Немытая???

:))))

Посмотри на Москву и засранный Киев.
:)))))

Нищеброды бандеровские, теперь заживёте - пенсии в евро, зарплаты как в России, бензин подешевеет в 2 раза до российского уровня?

:)))))
Сало
Сало уронили!

kryimzdick 21 сентября 2018 | 12:48

alexsokoll: А вот классик говорит, что немытая. Может, он имеет в виду нравственную грязь?

alexsokoll 21 сентября 2018 | 12:53

kryimzdick:

Классик?
Этот фейк давно разобрали.

Да и во времена жизни классика никакой Укрпины ещё не было, как и украинцев, как и украинского неграмотного говора, выдаваемого за язык.

kryimzdick 21 сентября 2018 | 13:03

alexsokoll: чего вы только не разобрали, прижопинские литературоведы))))

lisitsa1962 21 сентября 2018 | 13:05

alexsokoll: Да и во времена жизни классика никакой Укрпины ещё не было, как и украинцев,
---
Михаил Лермонтов - стихи
А. М. Щербаковой

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла,

Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.

Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных,

Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки,
Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ее ласки.

И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.

И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на бога
Хранит она детскую веру;

Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит;

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

(комментарий скрыт)

zztop1960 21 сентября 2018 | 13:07

alexsokoll:Да и во времена жизни классика никакой Укрпины ещё не было, как и украинцев ???????? Михаил Лермонтов, «Щербатовой»
На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла,
Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.
Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных

kottigr1 21 сентября 2018 | 12:50

alexsokoll:Действительно.. Посмотреть на Москву может абсолютно любой россиянин.. Главное при этом уложиться в сроки регистрации..

(комментарий скрыт)

testmeter 21 сентября 2018 | 13:11

alexsokoll: "Посмотри на Москву и засранный Киев"
Посмотрел в окно на всякий случай. Никакой засранности Киева не увидел-с. Наверное, потому, что у меня нет российского ТВ.
А Москву я знаю прекрасно. Много раз там был и по делам и по родственным связям. Ты выедь за пределы Садового кольца, да взглади на какие-нибудь Дугунино - Бескудниково. Тебе Киев Парижем покажется. А за пределы кольцевой автодороги... А?
Про остальные "бескрайние просторы" всяких Тамбовов и Сызраней давай уж промолчим, чтобы не выходить за рамки приличий

arye_11 21 сентября 2018 | 12:34

Короче.Пошли лапотники вон.
Любовь недолгою была
Разлука будет без печали

za_rodinu_za_stalina 21 сентября 2018 | 12:41

arye_11: это да вы конечно пошли, но газ и инвестиции не забирайте

minerr 21 сентября 2018 | 12:43

arye_11: Скажем им, звонкой матерью паузы метя строго:
Скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря - в мундире,
По адресу на три буквы, на стороны все четыре.
Пусть теперь в мазанке хором гансы
С ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.

Иосиф Бродский, русский поэт.

arye_11 21 сентября 2018 | 12:45

minerr:
А-а-а...
Не тот ли это "русский поэт", которого в России чмырили, как "жидовскую морду"?

minerr 21 сентября 2018 | 12:54

arye_11: "Гражданин США, еврей, русский поэт' -так он сам себя называл. А "чмырят" его имя сейчас как раз на Украине.

kryimzdick 21 сентября 2018 | 12:50

minerr: Бродский во многом ошибался. Например, обещал умереть на Васильевском острове г. Ленинграда. А похоронен в Венеции. Так и в своей чисто еврейской нелюбви к украинской нации вероятно был неправ.

alexsokoll 21 сентября 2018 | 12:55

kryimzdick:

Кстати про Венецию - Порося исключили из числа почётных граждан Венеции за массовые убийства.

kryimzdick 21 сентября 2018 | 13:02

alexsokoll: Потеря Украины подрубает ноги России и низводит ее в ничтожество.

kottigr1 21 сентября 2018 | 12:53

minerr:
"Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане."

Иосиф Бродский, еврейский поэт

minerr 21 сентября 2018 | 13:10

kottigr1: Ты хотя бы читал, что цитируешь - если он себя называет "кацапом" , то какой он к черту еврейский поэт?

optocoupler 21 сентября 2018 | 13:02

minerr:
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.

captainobvious 21 сентября 2018 | 12:45

Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все стороны четыре.

Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?

Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
кожаными углами и вековой обидой.

Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам – подавись мы жмыхом и потолком – не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду. (С)

(автор из ваших, если что)

kryimzdick 21 сентября 2018 | 12:51

captainobvious: Стихи-то дурацкие. Если такие написать про евреев или путинцев?

arye_11 21 сентября 2018 | 12:52

captainobvious:
Здорово, тормоз.
А вот miner тебя опередил с этими строчками, но назвал Бродского "русским поэтом", тем самым еще и еще раз оправдав незыблемый закон из трех этапов для любого умного еврея в России:
1. Еще одна жидовская морда лезет в нашу литературу(искусство, науку...)
2. Стоит присмотреться, хотя и еврей, но что-то в нем есть.
3. Выдающийся деятель российской литературы(искусства, наука...)

kottigr1 21 сентября 2018 | 12:34

Никто не сделал большего для изоляции России чем Путин, залив вековые связи народов кровью...

ura_123 21 сентября 2018 | 12:35

Как там сержант Агеев-то мучается,да ещё человек семьдесят... Весточки из дома накроются медным тазиком?

gvs 21 сентября 2018 | 12:37

Ты мне больше не подружка
Я те больше не дружок
Отдавай мои игрушки
И не писай в мой горшок
))))

adl1964 21 сентября 2018 | 12:37

Порошенко услышал Горного.
Ну Горный, ну ты головааааа!!!!

pyco_mypucmo 21 сентября 2018 | 12:40

и не надо валить всё на плешивую суку, там масса орков ничем не лучше. И их врашке большинство.

vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 12:42

Жыдобэндэровцы совсем обнаглели!
Мы их 400 лет поили, кормили, "братьями младшими" называли, даже от территорий и лишних ртов избавиться помогли, а они?
Не, ну не сцуки ли, а?
Где, вообще, у них логика?

captainobvious 21 сентября 2018 | 12:42

тюю, а шо, больше дружить не будем? ))

ebyliberactov 21 сентября 2018 | 12:43

Все в печали, сразу пустились в плач - дружба с хохлами закончилась, какое горе, да как мы теперь будем жить без хохлов!!!!
Да пошли они на куй хохлы сраные!!!!!))))))

yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 12:45

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

neon999 21 сентября 2018 | 12:48

А можно популярно, для тех кто не в теме: в чем выражалась "дружба" до сего дня ?
В том, что Крым оттяпали и в Донбасс "гуманитарную помощь" с боеприпасами посылают ?
Или в том как в зомбоящике про укрофашистов рассказывают ? Украинские библиотеки закрывают,
и сажают в тюрьму подставившихся украинцев ?

petervladov 21 сентября 2018 | 12:53

Прощайте шароварники, и хохло-троллей с ЭХА заберите. Всё засрали здесь с 2014 го года.

vata_putya 21 сентября 2018 | 12:56

еще один сбежал от рашки. теперь только друганы сирия (асад), иран

neyexo 21 сентября 2018 | 12:57

Договор был более полезен Украине, в Думе прошел с трудом.
Отмена договора устраняет какое бы то ни было признание границ Украины (если оно было)

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