Мосгорсуд вновь ликвидировал движение «Стоп хам»
Претензии Минюста были связаны с тем, что оно на протяжении длительного времени не предоставляло данные о своей деятельности. «Стоп хам» было создано в 2010-ом году. Активисты движения наклеивали, в частности, стикеры с текстом «мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» на лобовые стекла машин. В 2016-ом году Мосгорсуд уже пытался ликвидировать «Стоп хам», однако это решение отменил Верховный суд.
Комментарии4
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yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 12:46
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
garaal 21 сентября 2018 | 12:46
НУ ХОТЬ ОДНО !!!!!!! ЗДРАВОЕ РЕШЕНИЕ!!!!
boseal 21 сентября 2018 | 13:00
garaal: Прошу прощения, а чем Вам сии "активисты" не угодили?
ed10075 21 сентября 2018 | 13:07
Хамы пролоббировали это решение.