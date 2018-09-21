Мосгорсуд вновь ликвидировал движение «Стоп хам»

Претензии Минюста были связаны с тем, что оно на протяжении длительного времени не предоставляло данные о своей деятельности. «Стоп хам» было создано в 2010-ом году. Активисты движения наклеивали, в частности, стикеры с текстом «мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» на лобовые стекла машин. В 2016-ом году Мосгорсуд уже пытался ликвидировать «Стоп хам», однако это решение отменил Верховный суд.