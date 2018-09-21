Центральный банк тайно выделил 20 миллиардов рублей на санацию Генбанка, работающего в Крыму
Эту информацию газете «Ведомости» подтвердили в Агентстве по страхованию вкладов. Отмечается, что кредит получен, несмотря на то, что в 2017-ом году ЦБ отказался от такой схемы «спасения» банков.
Комментарии19
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zloy_sok 21 сентября 2018 | 12:33
Тайно и млрд, вот что движет современной Россией.
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 12:38
zloy_sok: Этот небольшой полуостров, оттяпанный воровской власти у Украины, скоро потопит всю остальную Россию!
merelymy 21 сентября 2018 | 13:06
Просим перевести всего десять миллиардов на счет нашего детского сада, но обязательно тайно-тайно.
vilingrad 21 сентября 2018 | 13:11
opiatnovyi63: У чекистов все тайно. Потому как преступно, неприлично или глупо.
kottigr1 21 сентября 2018 | 12:38
zloy_sok: Если США спокойно ввели санкции в отношении МО Китая, то что же ему помешает сделать тоже самое в отношении ЦБ РФ.. ?
luger_max_otto 21 сентября 2018 | 12:45
Мдя... В Крыму даже банки нерентабельны. Эть внушает!
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 12:35
Генбанк , наверное, контролируют братки Вождя!
polsan 21 сентября 2018 | 12:36
Похоже, что слово "тайно" - главное в этой новости! )
А всего какие -то 20 миллиардов рублей, можно было и скрывать! )
nokola 21 сентября 2018 | 12:39
Этот чертов Крым тянет и тянет наши деньги. Все равно придется его вернуть, никакие вливания не сделают полуостров российским. В 21 веке в Европе невозможно незаконно присвоить себе территорию.
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 12:47
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vilingrad 21 сентября 2018 | 13:13
yulya___tcikina: Обратись к патрику. Его девушки не любят...с недотрахом-с товарищщщ:)
elixer 21 сентября 2018 | 12:59
Когда его под санкции пустят?
vla7815 21 сентября 2018 | 13:00
Крым - это камень на шее у России и каждого россиянина. А вова питерский - это Герасим.
glotze7 21 сентября 2018 | 13:14
vla7815: Кстати, да. И разговаривает так-же - говорит - Пенсионная Реформа - Му-Му.
andre_klimov 21 сентября 2018 | 13:01
Как полагается: Кому-то - золотой дождь, кому-то - камни с неба. Прикиньте, что более вероятно для вас лично, россияне и крымчане...
tks 21 сентября 2018 | 13:03
Бабла видимо немеряно у ЦБ.
zztop1960 21 сентября 2018 | 13:10
Ну вот на санкции ЦБ нарвался
andrewm 21 сентября 2018 | 13:11
Не-не, госдепу не поставить нас на колени!!! Не...
maczyz 21 сентября 2018 | 13:13
Вбухиваем миллиарды средств,тайно,чтобы народ не узнал- на пенсии денег нет,на лечение нет,на зарплаты нет,вот так и живем.....