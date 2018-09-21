В начале следующего года на территории Лужников откроется центр художественной гимнастики имени Ирины Усмановой-Винер

В начале следующего года в Москве на территории Лужников откроется центр художественной гимнастики имени Ирины Усмановой-Винер.

Архитектура здания неразрывно связана с видом спорта, которому оно обязано своим появлением. Контуры крыши будут напоминать об одном из предметов, с которым работают спортсменки – ленте. Центр предусматривает арену для выступления с трибунами на 4 тысячи зрителей, тренировочные залы, восстановительный комплекс и гостиницу на 115 мест. Фактически это обеспечивает полный цикл подготовки спортсменок. Здесь также можно будет проводить и концерты и другие развлекательные мероприятия. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснулин, перекрытия здания уже смонтированы. В настоящий момент ведется монтаж инженерных систем и закупка оборудования. Строительство финансируется исключительно из частных источников, без привлечения средств из бюджета Москвы.

ОТВОДА

Наши спортсменки много лет занимают лидирующее положение в мире. На чемпионате мира в Софии, который закончился на прошлой неделе, они завоевали 7 золотых медалей из девяти.