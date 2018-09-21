В начале следующего года на территории Лужников откроется центр художественной гимнастики имени Ирины Усмановой-Винер
В начале следующего года в Москве на территории Лужников откроется центр художественной гимнастики имени Ирины Усмановой-Винер.
Архитектура здания неразрывно связана с видом спорта, которому оно обязано своим появлением. Контуры крыши будут напоминать об одном из предметов, с которым работают спортсменки – ленте. Центр предусматривает арену для выступления с трибунами на 4 тысячи зрителей, тренировочные залы, восстановительный комплекс и гостиницу на 115 мест. Фактически это обеспечивает полный цикл подготовки спортсменок. Здесь также можно будет проводить и концерты и другие развлекательные мероприятия. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснулин, перекрытия здания уже смонтированы. В настоящий момент ведется монтаж инженерных систем и закупка оборудования. Строительство финансируется исключительно из частных источников, без привлечения средств из бюджета Москвы.
ОТВОДА
Наши спортсменки много лет занимают лидирующее положение в мире. На чемпионате мира в Софии, который закончился на прошлой неделе, они завоевали 7 золотых медалей из девяти.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gvs 21 сентября 2018 | 12:11
Мадам Верблюд ))))
astet 21 сентября 2018 | 12:17
gvs: тьфу на неё ещё раз? ;)))
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 12:19
gvs: И кто успел присвоить имя центру? Наверное, тот самый Усманов , который всё "Тьфукал"?
icf 21 сентября 2018 | 12:12
Ждём расследования Лёшика.
dominator13 21 сентября 2018 | 12:13
монопольный поставщик молоденьких девочек в Кремль
platonnekafrin 21 сентября 2018 | 12:14
У луж бы поменять название надо, а то в глазах встает Лужков.
lenin3 21 сентября 2018 | 12:15
А что же строили в Новогорске тоже под именем Ирины Винер?Или там её родственник,строивший квартал, просто нагрел руки на имени?
pls215 21 сентября 2018 | 12:29
Бессовестная Винер, продажная власть . Вспомните как лизал Лужков Тельмана Измайлова и что. Нельзя при жизни делать памятники, через год два №скроются махинации ее мужа на чьи деньги строится здание и что тогда нелать. Дурь какая то.
eduard53 21 сентября 2018 | 12:36
"Раз пошла такая пьянка ...",
даёшь и Вове прижизненные памятники-бюсты !
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 12:46
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
rom8883 21 сентября 2018 | 12:55
Опять в Москве. Ольховка с Урюпинском опять без спортзала.