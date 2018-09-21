Владимир Путин призвал российские телеканалы активнее освещать соревнования по шахматам.
«Это красивый вид спорта, и нам есть чем гордиться», — сказал президент на встрече с членами сборных команд России по шахматам. Завтра они отправляются на Всемирную шахматную олимпиаду в Батуми.
Комментарии25
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gvs 21 сентября 2018 | 12:09
А как же дзюдо? )))))
kottigr1 21 сентября 2018 | 12:16
gvs: Говорят на Тверской уже выстроились очереди из желающих приобрести шахматные доски от Vertu.. Люди пишут номерки на руках, вскрыты первые факты спекуляции, несмотря на то, что дают по одной доске в одни руки..
luger_max_otto 21 сентября 2018 | 12:18
Дзюдохерия- всё :)
dassie Алексей Памятных 21 сентября 2018 | 12:29
gvs: И бадминтон. И не только освещать, но и освЯщать. Чтоб тов. Гундяева не забывали. А то вон в Приморье как получилось - без скрепы-то.
platonnekafrin 21 сентября 2018 | 12:10
С благоустройства Галактики съехал на Нью Васюки... Вьетнамцы, одолжите вирус!
tvitov66 21 сентября 2018 | 12:31
platonnekafrin: мне сие (про Нью Васюки) тоже сразу в голову стукнуло ... а не задумал ли наш нацЛидер строить общегалактический шахматный центр?
platonnekafrin 21 сентября 2018 | 12:43
tvitov66: Все прощелыги предсказуемы.
vasyakirin 21 сентября 2018 | 12:13
А, шахматы продлевают жизнь пенсионер?
abuvgrobu 21 сентября 2018 | 12:13
У какой президент у нас, вчера о женщинах переживал, сегодня о шахматах. Вы там меньше переживайте Владимир Владимирович, нас много, а вы один, надорветесь еще переживаючи.
serhio_25__ 21 сентября 2018 | 12:16
Шахматы умерли. Они уже ни кому не нужны.
tvitov66 21 сентября 2018 | 12:34
serhio_25__: не сметь вошьдю перечить! НацЛидер (Шах) призвал интересоваться шахматами - изволь изучать предмет ... и без мата
nichirin 21 сентября 2018 | 12:19
Вашими заботами, г-н перзидент, до мышей докатились.
eduard53 21 сентября 2018 | 12:28
Всё идёт по плану. На очереди - мемуары (типа "Малой земли")
о ленинградской подворотне ...
captaingeorge 21 сентября 2018 | 12:29
Это бы вышло само собой, если бы в соревнованиях участвовали Путин, Медведеув, Золотов... Блеснули бы позиционным мышлением, не всё ж мочить в сортирах, переводрть стрелки на часах и готовить сочные отбивные...
borhudarov 21 сентября 2018 | 12:32
Кранты футболу. Теперь одни шахматы.
adl1964 21 сентября 2018 | 12:35
Конем ходить мы умеем, и + лишняя фигура в кармане.
vvs7651 21 сентября 2018 | 12:37
Хотя-бы шахматы не трогал...
Чего ни коснется - все превращает в гадость...
jamba 21 сентября 2018 | 12:39
И вот, мастодонты отечественной пропаганды - Киселев, Соловьев, Симоньян, а так же, примкнувшие к ним Шейнин и Норкин, думают как правильно адаптировать "приказ верховного" к форматам нашей пропаганды?
- швыряние фигур и шахматных досок в оппонентов- "Первый канал"
- отвешивание тумаков гостю программы, и размазывание шахматных фигур по лицу - "НТВ"
- Американцы играют в шахматы неправильно, у них на доске 63, а не 64 клетки, и 2 белых ферзя - "RT"
- Шахматы изобретены в столице русских скреп Херсоне, русскими князьями!;)))))))))))))))
eduard53 21 сентября 2018 | 12:42
А "мат" - ваще исконно наш родной!
sim202_ 21 сентября 2018 | 12:43
///...это красивый вид спорта...///
Каспаров подтвердит.
Пустите его в телевизор!
eduard53 21 сентября 2018 | 12:44
Не дразните ГРУсей ...
rusich7 21 сентября 2018 | 12:44
Ох-х, как бы не накликал он беду еще и на шахматы. WADA, поди, уже заинтересовалась этим сообщением.
buzukin1905 21 сентября 2018 | 12:49
Иностранец Харя Каспаров=Ванштейн :) - уже смешно :( - угандошил мировые шахматы своей жадностью и коррупционностью. Алехин! Ласкер! Капабланка! Фишер! Карпов! - и жалкий и жадный Харя, проигравший железному синему ящику. Тьфу! Сдристунок, возомнивший себя политиком. Уж лучше бы занимался новой хронологией, как настоящий академик :)
andy66 21 сентября 2018 | 12:57
- больной перед смертью потел?
- нет... просил принести шахматы.
- странно
ed10075 21 сентября 2018 | 13:10
Новая скрепа? Одно из последних, в чем мы пока еще преуспеваем. Может хоть шахматы помогут наконец встать с колен?