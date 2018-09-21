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12:03, 21 сентября 2018

Китай сделал США представление в связи с санкциями за военное сотрудничество с Россией

Ограничительные меры наложены на Департамент технического развития КНР и его руководителя за покупку у Рособоронэкспорта военной техники. Дональд Трамп подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении 33-х российских юридических и физических лиц. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что это уже 60-е по счету санкции с 2011 года. Новые меры в отношении России доказывают, что предыдущие не сработали, сказал дипломат.
Новые санкции только нагнетают напряжение в российско-американских отношениях, они превратились в некую национальную забаву, — заявил сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, Соединенные Штаты никогда не смогут диктовать России свои условия. Под новые ограничительные меры попали боле е30 российских юридических и физических лиц. Также санкции коснулись Департамента технического развития Китая и его руководства – за покупку у Рособоронэкспорта комплексов С400 и истребителей Су-35. Китай уже сделал в связи с этим представление Вашингтону. На военное сотрудничество Китая с Россией санкции США не повлияют, сказал нам руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. По словам Габуева, введенные санкции – это еще один сигнал Китаю со стороны Соединенных Штатов.

Комментарии

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mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 12:11


Американцы пытаются помешать кремлежуликам совершить очередное преступление против России - передать единственному вероятному противнику - китайцам - российских военных технологий.

opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 12:24

_: По его словам, Соединенные Штаты никогда не смогут диктовать России свои условия.
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В чём тогда проблема? Помалкивайте и продолжайте сопеть ..

tvitov66 21 сентября 2018 | 12:48

opiatnovyi63: когда они молчат Вошьдь может не догадывается о мировой, да чо уж там - ГАЛАКТИЧЕСКОЙ!, поддержке и любви!

n27hb3675k 21 сентября 2018 | 12:15

60-е по счету санкции.
И правда, национальная забава без определенного смысла и идеи.

bugatti 21 сентября 2018 | 12:21

Зачем одну и туже новость ТРИ раза повторять,? Чтобы больше комментов строчили и трафик нагоняли

nernerr 21 сентября 2018 | 12:24

///На военное сотрудничество Китая с Россией санкции США не повлияют, сказал нам руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев///
А что скал Китай?

nernerr 21 сентября 2018 | 12:26

А что сказал Китай?

tvitov66 21 сентября 2018 | 12:50

nernerr: молча открыл карту и присматривается к Воронежу ...

sergo_25_26 21 сентября 2018 | 12:28

61 или 62-е могут быть и не шуточные. Америке стоит только захотеть.

timwlad89 21 сентября 2018 | 12:37

Господа в студии первого канала на передаче время покажет,человеческий фактор ,что есть причина ошибок и убытков привоит к тому что сокращает рабочие места заменяя роботами .
Во всех странах мира 50 % безработица среди молодежи и 50 % не занятых рабочих мест в сфере социальных услуг.
Не желают люди платить зарплату людям,рабов хотят люди иметь.
Так бунт будет как всегда не то что роботы ,а за точто человек зарплату себе подобному человеку платить не хочет,тратится на образование человек не хочет,ни на вто человек тратися не желает,а робот это типа купил поставил,а он только работает и жрать не просит.
Вотэто заблуждение и сгубит человека,что ни за что платить не надо при роботах.

a_platonov 21 сентября 2018 | 13:07

timwlad89: странной ты — они и без роботов платят тем — кто не хочет работать.... Знаешь что такое "вэлфер"?

(комментарий скрыт)

yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 12:46

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

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