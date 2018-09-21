Китай сделал США представление в связи с санкциями за военное сотрудничество с Россией

Ограничительные меры наложены на Департамент технического развития КНР и его руководителя за покупку у Рособоронэкспорта военной техники. Дональд Трамп подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении 33-х российских юридических и физических лиц. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что это уже 60-е по счету санкции с 2011 года. Новые меры в отношении России доказывают, что предыдущие не сработали, сказал дипломат.

Новые санкции только нагнетают напряжение в российско-американских отношениях, они превратились в некую национальную забаву, — заявил сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, Соединенные Штаты никогда не смогут диктовать России свои условия. Под новые ограничительные меры попали боле е30 российских юридических и физических лиц. Также санкции коснулись Департамента технического развития Китая и его руководства – за покупку у Рособоронэкспорта комплексов С400 и истребителей Су-35. Китай уже сделал в связи с этим представление Вашингтону. На военное сотрудничество Китая с Россией санкции США не повлияют, сказал нам руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. По словам Габуева, введенные санкции – это еще один сигнал Китаю со стороны Соединенных Штатов.