Суд в Екатеринбурге отпустил из-под ареста активистку штаба Алексея Навального, страдающую эпилепсией

Ирина Норман провела в спецприемнике 8 суток из 15, назначенных ей за участие в митинге против пенсионной реформы 9 сентября.

Заседание сегодня проходило в закрытом режиме, самой Ирины Норман на нем не было – девушку не привезли из спецприемника. Решение об освобождении активистки приняла та же судья, которая чуть больше недели назад отправила ее в спецприемник за повторное нарушение порядка участия в массовых акциях. Напомню, что тогда адвокат Норман просил назначить ей любое наказание, не связанное с арестом, поскольку девушка страдает от серьезной болезни, ей необходим специальный режим и регулярный прием лекарств. Но судья в этом ходатайстве отказала. Причем в решении было сказано, что суд назначил наказание с учетом состояния здоровья Норман. В первую же ночь в спецприемнике девушке потребовалась медицинская помощь. Норман госпитализировали, но вскоре вернули обратно. Несмотря на это на апелляции, она состоялась 14 сентября, суд оставил девушку под арестом. Как отмечается в сегодняшнем решении, наказание Норман не было отменено, но она прекращает его отбывать из-за тяжелой болезни.

Напомним, что юристы Фонда борьбы с коррупцией неделю назад обратились в Европейский суд по правам человека в связи с арестом Норман. В ЕСПЧ отреагировали сразу же и запросили у российской стороны документы о состоянии здоровья девушки, а также о том, имеет ли она доступ к лечению.