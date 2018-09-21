Суд в Екатеринбурге отпустил из-под ареста активистку штаба Алексея Навального, страдающую эпилепсией
Ирина Норман провела в спецприемнике 8 суток из 15, назначенных ей за участие в митинге против пенсионной реформы 9 сентября.
Заседание сегодня проходило в закрытом режиме, самой Ирины Норман на нем не было – девушку не привезли из спецприемника. Решение об освобождении активистки приняла та же судья, которая чуть больше недели назад отправила ее в спецприемник за повторное нарушение порядка участия в массовых акциях. Напомню, что тогда адвокат Норман просил назначить ей любое наказание, не связанное с арестом, поскольку девушка страдает от серьезной болезни, ей необходим специальный режим и регулярный прием лекарств. Но судья в этом ходатайстве отказала. Причем в решении было сказано, что суд назначил наказание с учетом состояния здоровья Норман. В первую же ночь в спецприемнике девушке потребовалась медицинская помощь. Норман госпитализировали, но вскоре вернули обратно. Несмотря на это на апелляции, она состоялась 14 сентября, суд оставил девушку под арестом. Как отмечается в сегодняшнем решении, наказание Норман не было отменено, но она прекращает его отбывать из-за тяжелой болезни.
Напомним, что юристы Фонда борьбы с коррупцией неделю назад обратились в Европейский суд по правам человека в связи с арестом Норман. В ЕСПЧ отреагировали сразу же и запросили у российской стороны документы о состоянии здоровья девушки, а также о том, имеет ли она доступ к лечению.
Комментарии10
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mbh_vor__n1 21 сентября 2018 | 12:13
Заметим, у Сисяна все его миньоны какие-то физически и умственно ненормальные... или он извращенец ...??
yazva_sibirskaya 21 сентября 2018 | 12:15
mbh_vor__n1: Фашист?
venezianez49 21 сентября 2018 | 12:23
mbh_vor__n1:
А на какой ещё контингент может опираться бесноватый зеленоглазый фюрер ??
hrenvam 21 сентября 2018 | 13:00
mbh_vor__n1: РосГвардией вообще имбицил командует...
Надо отпустить.
vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 12:20
Как можно было отпускать эту матёрую рецидивистку?
А вдруг, она ещё более русофобка, чем знаменитая экстремистка Анна Павликова, организовавшая ОПГ "Плюшевые Медвежата" и ещё почему-то не запрещённое Роскомнадзором "Новое Величие?"
Судья подкуплена НАТО и Меркель, ясно же.
venezianez49 21 сентября 2018 | 12:20
"...активистку ..., страдающую эпилепсией..." ....................................................................................
Основные и ведущие кадры Навального, его опора и поддержка.
Тем более, у него самого наблюдается явная предрасположенность к прогрессирующему саморазрушению ЦНС.
petervladov 21 сентября 2018 | 12:25
Суд в Екатеринбурге отпустил из-под ареста активистку штаба Алексея Навального, страдающую эпилепсией
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Сисян надеюсь заплтит ей две тыщи евро как обещал пацанам.
mifodiy 21 сентября 2018 | 12:30
А говорили , что власти не присуще сострадание...
ebyliberactov 21 сентября 2018 | 12:37
....В первую же ночь девушке потребовалась .... срочная помощь...
Команда Алексея Анатольевича подобрана по подобию его самого. Что может сделать для народа чел у которого все действия совершаются в состоянии эпилепсии. Им бы всем вначале пройти лечение у психиатра и невролога, а потом спросить у народа годны ли они для государевых дел.
zhrv 21 сентября 2018 | 13:07
- "Но судья в этом ходатайстве отказала"
Принципиальная, "враги нынешнего государства" - должны сидеть!