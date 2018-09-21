На военное сотрудничество России с Китаем санкции США никак не повлияют – эксперт

На военное сотрудничество России с Китаем санкции США никак не повлияют. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель азиатской программы Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

Вашингтон ввел санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании «Сухой».

«Конечно, на военное сотрудничество России с Китаем эти санкции никак не повлияют. Инструмента заставить Китай сократить или прекратить закупки вооружения у России в рамках этих санкций у США, нет», — сказал А.Габуев.

Он также добавил, что Китай находится под оружейным эмбарго со времен событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, поэтому других «источников закупки современных вооружений по тем отраслям, где есть отставания, нет». «Я уверен, что Китай продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией несмотря на принятые ограничения», — отметил эксперт.

По мнению А.Габуева, введенные санкции стали еще одним сигналом общей стратегии США по сдерживанию увеличения его геополитического могущества Китая.

«Я не думаю, что введенные санкции серьезно осложнят отношения США и Китая, сейчас там много других гораздо более серьезных раздражителей, прежде всего, торговая война и введение пошлин на 200 млрд китайских товаров. Но это будет еще одним сигналом того, что отношения находятся в нестабильной точке, и во многом будут подпитывать общее подозрение, зреющее в китайском руководстве, что торговая война — это некая часть общей стратегии по сдерживанию роста Китая и увеличения его геополитического могущества», — заключил он.