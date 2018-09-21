Китай сделал США представление в связи с санкциями за военное сотрудничество с Россией
Ограничительные меры наложены на Департамент технического развития КНР и его руководителя за покупку у Рособоронэкспорта военной техники. Дональд Трамп подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении 33-х российских юридических и физических лиц. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что это уже 60-е по счету санкции с 2011 года. Новые меры в отношении России доказывают, что предыдущие не сработали, сказал дипломат.
Комментарии1
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x_signal 21 сентября 2018 | 11:40
А зачем две одинаковые новости подряд?..