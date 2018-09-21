Районный суд в Екатеринбурге освободил из-под административного ареста волонтера штаба Алексея Навального Ирину Норман, которая страдает эпилепсией. Как сообщает Znak.com, наказание девушке не отменяется, но она прекращает его отбывать из-за тяжелой болезни. Адвокаты собираются подать жалобу на действия спецприемника, где отбывала наказание Норман. Администрация учреждения отказалась назначать медицинское освидетельствование.