Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться к председателю Счетной палаты Алексею Кудрину
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться к председателю Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой о содействии в процессе ликвидации незавершенного строительства в республике. Он считает, что главная причина в том, что недостаточно финансируются строительно-монтажные работы и отсутствуют средства для закупки оборудования. На днях Счетная палата объявила, что на Северном Кавказе в ходе проверки обнаружено около четырех тысяч недостроенных объектов. В большинстве они находятся в Чечне и Дагестане.
Комментарии5
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nehoroshiy 21 сентября 2018 | 11:37
Насчёт денег-это к Медведеву.
kindman_a 21 сентября 2018 | 11:38
У него нет. Но держаться надо.
danko1 21 сентября 2018 | 11:38
"Денег давай" - ничего нового.
На строительство мечетей вне России у Рамзана деньги есть.
Да и Грозный из провинциального и невзрачного городка до войны превращен в крупнейший, красивый город, чего нельзя сказать о других городах России.
А Рамзану всё мало, всё требует.
ura_123 21 сентября 2018 | 11:40
Интересный пацанчик.. Ему надысь нефтеперерабатывающий завод презентовали,а ему ещё денег подавай))))
nikolaitschi 21 сентября 2018 | 11:40
Деньги у Аллаха! Забыл где мечеть?