Районный суд в Екатеринбурге освободил из-под административного ареста волонтера штаба Алексея Навального Ирину Норман
Районный суд в Екатеринбурге освободил из-под административного ареста волонтера штаба Алексея Навального Ирину Норман, которая страдает эпилепсией. Как сообщает Znak.com, наказание девушке не отменяется, но она прекращает его отбывать из-за тяжелой болезни. Адвокаты собираются подать жалобу на действия спецприемника, где отбывала наказание Норман. Администрация учреждения отказалась назначать медицинское освидетельствование.
Комментарии1
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unprejudiced 21 сентября 2018 | 11:34
а тяжелая болезнь не мешала этой дамочке выходит на незаконную протестную акцию?