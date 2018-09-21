Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, скончавшийся сегодня на 62-м году жизни, страдал редким вирусным заболеваниям
Об этом сообщает Минздрав страны. Заболевание у главы государства было обнаружено в июле 2017 года. Президент лечился на родине, а также шесть раз ездил к японским медикам, однако все усилия врачей оказались тщетными: болезнь прогрессировала, лекарств от нее не нашли. Состояние Чан Дай Куанга резко ухудшилось минувшим вечером. Он впал в кому , а сегодня утром умер, не приходя в сознание.
Комментарии1
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buzukin1905 21 сентября 2018 | 11:43
Отравлен, поражен биологическим оружием? Зря штоле Россию окружают американскими биологическими лабораториями? Пора бы и пощекотать радушных хозяев, принимающих отравителей в гости - грузин, бандеровцев и прочих. А вьетнамский случай - это как звоночек нашим службам безопасности. Неровен час, и... А на некоторых политических деятелей ну никаких надежд - сольют все, как горбачевы-ельцины...