Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, скончавшийся сегодня на 62-м году жизни, страдал редким вирусным заболеваниям

Об этом сообщает Минздрав страны. Заболевание у главы государства было обнаружено в июле 2017 года. Президент лечился на родине, а также шесть раз ездил к японским медикам, однако все усилия врачей оказались тщетными: болезнь прогрессировала, лекарств от нее не нашли. Состояние Чан Дай Куанга резко ухудшилось минувшим вечером. Он впал в кому , а сегодня утром умер, не приходя в сознание.