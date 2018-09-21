«Апология протеста» представила доклад о насилии в отношении гражданских активистов, в котором лидирует Москва и Питер

Юридическая служба «Апология протеста» представила доклад «Политическое насилие как норма без права на мнение» о нападениях на гражданских активистов, политиков и журналистов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» информационный аналитик Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин.

«Сегодня юридическая служба «Апология протеста» представила доклад «Политическое насилие как норма без права на мнение». Это исследование посвящено обзору в случаях нападения на гражданских активистов, политиков и журналистов за последние 4 года — с сентября 2011 года по середину сентября 2018 года. В исследовании проанализированы более 200 фактов нападения и угроз из 54 регионов», — сказал он.

По словам Д.Колбасина, лидерами по фактам насилия стали Москва – 52 случая, Санкт-Петербург – 23 факта, и Краснодарский край – 15 случаев.

«Пять и более фактов зарегистрировано в Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской, Кемеровской областях и в Ставропольском крае. Именно эти 10 регионов по данным мониторинга стали самыми опасными для гражданской активности», — отметил он.

Также он добавил, что по сравнению с 2015 годом, когда было зарегистрирован 21 факт нападениях и угроз, в 2018 году за прошедшие 8,5 месяцев зафиксировано уже более 80 таких случаев избиений на двух массовых акциях протеста в нескольких городах России.

«В современной России, к сожалению, насилие в отношении гражданских политических активистов стало нормой. Это порочное распространенное, обыденнобудничное, недопустимое явление в общественно-политической жизни. Легитимность нападениям придают высказывания отдельных политиков и чиновников. Получается, что правоохранительные органы получают индульгенцию на пытки. Реальность сегодняшнего дня такова, что если люди начинают заниматься гражданским активизмом, наряду с задержаниями на мирных акциях протеста, обысками, арестами, они должны быть готовы к угрозам и нападениям», — заключил Д.Колбасин.