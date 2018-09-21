Выставку художницы Катрин Ненашевой, посвященную пыткам, могли отменить из-за проведенных ею ранее серии уличных акций
Московская галерея на Солянке отменила выставку «Груз 300. Коллажи переживаний» художницы Катрин Ненашевой, посвященную пыткам. По мнению самой художницы, это могло произойти в связи с проведенными ею ранее серии уличных акций, о чем она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«О том, что выставка окончательно отменяется, стало понятно на днях, открытие которой должно было быть 15 сентября. А 14 сентября в пятницу, когда я вышла на улицу с акцией «Груз 300», появились сообщения о том, что выставку придется перенести. Возможно, отмена выставки связана с самой темой выставки и выходом на уличную акцию», — сказала она.
К.Ненашева добавила, что в данной ситуации куратор галерея Маргарита Осепян и директор Федор Павлов-Андреевич «пытались сделать все, чтобы эта выставка состоялась».
Выставка должна была пройти с 15 сентября до 7 октября. Ранее арт-активистка запустила на московских улицах серию акций «Груз-300», приуроченных к открытию выставки. 17 сентября Ненашеву и еще одну девушку задержали на Новом Арбате во время очередного перформанса. На них составили протоколы о проведении акции без подачи уведомления и на следующий день отпустили.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
huyt 21 сентября 2018 | 11:15
так и никто и не разрешит в тоталитарной стране где правит диктатор уже почти 20 лет проводить подобные выставки.
kottigr1 21 сентября 2018 | 11:24
huyt:Наверное теперь в РФ и концерты будут отменять, если исполнитель накануне перешел дорогу в неположенном месте или проехал светофор на красный свет.. ?
unprejudiced 21 сентября 2018 | 11:26
Эта которая себя в клетку перед ФСБ садила? А почему она на свободе а не в психиатрической клиники? Посмотрите хотя бы на её фото, признаки болезни психики там как говорится налицо. А сейчас осень, период обострений. А если она с ножом на кого нибудь кинется?