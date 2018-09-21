В центре Москвы из банковской ячейки похитили почти 15 миллионов рублей
Банк не называется. Сообщается лишь, что отделение кредитного учреждения расположено на Красной Пресне. В полицию о краже заявил 66-летний пенсионер. Возбудили уголовное дело. Других подробностей нет.
Комментарии8
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danko1 21 сентября 2018 | 11:13
В центре Москвы те, кто во власти, и триллионы с миллиардами похищают.
Но уголовным преступлением это не считают. Называют заморозкой пенсионных накоплением или направлением средств приближенным на ненужные проекты.
ivfn 21 сентября 2018 | 11:24
danko1:
// В полицию о краже заявил 66-летний пенсионер. //
Вы недопоняли видимо. Рядовой московский вечно недовольный ПЕНСИОНЕР!!!!!! Пора Лелика подключать
tvitov66 21 сентября 2018 | 11:27
А может это ЧУДО? Ну почти как с хлебом и рыбой?!?
perectukin 21 сентября 2018 | 11:19
Пенсионера отправить в СИЗО и пытать - откуда у какого-то пенсионера 66 млн рублей ?
x_signal 21 сентября 2018 | 11:27
Не первый случай. Похоже дома в чулке и то недёжней, чем в этих ячейках.
fueaqui 21 сентября 2018 | 11:36
x_signal: Ячейки удобны для хранения важных документов, не имеющих при этом ценности для третьих лиц (именные документы, не на предъявителя).
Хранить крупные денежные средства в рублях - если есть такая задача (именно хранить, а не инвестировать) - лучше на счете в крупнейших банках с госучастием - Сбербанк, ВТБ
xuato 21 сентября 2018 | 11:28
Это для вкладчика лоха - ячейка, а для кого то собственный кошелек. Кризис господа дас
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parasuk_ 21 сентября 2018 | 11:35
Подумаешь. Вон наш навальный обобрал тупых хомячков и даже не рассказал куда потратил деньги, которые ему по всему миру на выборы собирали. Дескать, не вашего холопьего ума дело :)