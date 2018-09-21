Z Архив новостей новости
5 4 6 202
11:03, 21 сентября 2018

МФЛА будет придерживаться собственных критериев в вопросе восстановления ее российского подразделения

Международная федерация легкой атлетики будет придерживаться собственных критериев в вопросе восстановления ее российского подразделения.
Накануне заседания Исполкома ВАДА, который в четверг принял решение полностью восстановить российское антидопинговое агентство в правах, комиссия спортсменов ИААФ выступила с заявлением , в котором содержалась просьба не принимать положительное решение и не изменять пункты «дорожной карты». После того, как это все-таки случилось, Президент ИААФ Себастьян Коу заявил, что у его организации есть собственные критерии и восстановление РУСАДА только один из них. Изменившуюся ситуацию предстоит рассмотреть рабочей группе под руководством Руне Андерсена, которая специально следит за выполнением Россией пунктов «дорожной карты». По словам Коу, она будет реализована до полного удовлетворения.

Доклад рабочей группы Андерсена будет заслушан в начале декабря.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

rpmcmurphy 21 сентября 2018 | 11:13

МФЛА будет придерживаться собственных критериев в вопросе восстановления ее российского подразделения...

Что это за "критерий", сколько занесут?

unprejudiced 21 сентября 2018 | 11:13

Чтобы понять правду ли говорил Родченков, из-за чего началась вся эта суета с отстранениями, надо сопоставить две новости.
Адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что его клиент готов выйти на связь с ФИФА и предоставить сведения о применении допинга российскими футболистами. По данным Daily Mail, ФИФА проводит допинговое расследование в отношении 34 российских игроков. О чем точно идет речь – о положительных допинг-пробах, манипуляциях с анализами или вскрытии пробирок – не уточняется. Известно только, что все эти 34 человека упоминались во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

И...
Расследование в отношении игроков сборной России по поводу возможного нарушения ими антидопинговых правил закрыто. Об этом во вторник заявили в ФИФА. Организация провела масштабную перепроверку проб, взятых в разные годы у отечественных футболистов, и не нашла среди них ни одной подозрительной. Все ёмкости были изучены на предмет наличия следов вскрытия, но царапин на бутылках не было обнаружено. Во Всемирном антидопинговом агентстве с выводами организации согласились.

mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 11:17


Полностью восстановить?
То есть опять разрешат мухлевать с мочой и допингом?

efilika 21 сентября 2018 | 11:20

И устраивать собственные олимпийские игры и мировые чемпионаты. Можем пригласить друзей - венесуэльцев, например. А! Сирийцев.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 6032 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 155 6 15628 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 684 6 71477 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 90 6 11233 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского Патриархата на территории Украинской Православной Церкви мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом…

5 122 6 26405 14.09
Kрелигия, рпц, рф, украина, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87816 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 384 6 52413 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сакен Аймурзаев журналист

Это курс на изоляцию РПЦ Теперь и в церковном отношении Россия будет обиженной на весь мир. Внутри России возрадуются фундаменталисты, видевшие и так в Константинополе еретиков и сатанистов. Теперь у мракобесов есть аргумент — решение Синода. Ну а Украине что? Да, собственно, ничего. Процесс не остановить…

5 162 6 43906 14.09
Kобщество, религия, церковь, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20862 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8502 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 93 6 14725 17.09
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12791 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 32 6 5870 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Бандеровцы в рясах Украина была важнейшей религиозной провинцией РПЦ. И если она сейчас сбежит – это будет как удар кадилом по башке. Но чего же вы хотели? Вести против соседа войну и при этом управлять его паствой и призывать к миру и любви?..

5 167 6 65054 14.09
Kобщество, религия, церковь, мнения
Блоги

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев Полицейский застёгивает на маленьком мальчике шлем, в руках ребёнка резиновая дубинка, а на груди бронежилет…

5 193 6 38627 16.09
Kспецслужбы, омон, школа, дети, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Орешкин: У Порошенко мало шансов переизбраться. Он сильно надоел Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…

5 100 6 21926 19.09
Kукраина, рф, политика, передачи, мнения

Популярное за неделю

Новости

Подозреваемые в отравлении Скрипалей ранее, возможно, были арестованы в Нидерландах Затем Александра Петрова и Руслана Боширова депортировали в Россию

5 4 6 15895
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 160664 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 93 6 14725 17.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кремль. Путину. Из Приморья Интересно, станет ли Путин в бешенстве срывать Звезду героя с Кириенко, ответственного за внутреннюю политику? Или сделает выводы и отменит пенсионную реформу? Рейтинг-то падает…

5 211 6 261174 16.09
Kобщество, политика, путин, регионы, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 60 6 117331 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7274510
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3666761

Сегодня в эфире