МФЛА будет придерживаться собственных критериев в вопросе восстановления ее российского подразделения
Международная федерация легкой атлетики будет придерживаться собственных критериев в вопросе восстановления ее российского подразделения.
Накануне заседания Исполкома ВАДА, который в четверг принял решение полностью восстановить российское антидопинговое агентство в правах, комиссия спортсменов ИААФ выступила с заявлением , в котором содержалась просьба не принимать положительное решение и не изменять пункты «дорожной карты». После того, как это все-таки случилось, Президент ИААФ Себастьян Коу заявил, что у его организации есть собственные критерии и восстановление РУСАДА только один из них. Изменившуюся ситуацию предстоит рассмотреть рабочей группе под руководством Руне Андерсена, которая специально следит за выполнением Россией пунктов «дорожной карты». По словам Коу, она будет реализована до полного удовлетворения.
Доклад рабочей группы Андерсена будет заслушан в начале декабря.
Комментарии4
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rpmcmurphy 21 сентября 2018 | 11:13
МФЛА будет придерживаться собственных критериев в вопросе восстановления ее российского подразделения...
Что это за "критерий", сколько занесут?
unprejudiced 21 сентября 2018 | 11:13
Чтобы понять правду ли говорил Родченков, из-за чего началась вся эта суета с отстранениями, надо сопоставить две новости.
Адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что его клиент готов выйти на связь с ФИФА и предоставить сведения о применении допинга российскими футболистами. По данным Daily Mail, ФИФА проводит допинговое расследование в отношении 34 российских игроков. О чем точно идет речь – о положительных допинг-пробах, манипуляциях с анализами или вскрытии пробирок – не уточняется. Известно только, что все эти 34 человека упоминались во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
И...
Расследование в отношении игроков сборной России по поводу возможного нарушения ими антидопинговых правил закрыто. Об этом во вторник заявили в ФИФА. Организация провела масштабную перепроверку проб, взятых в разные годы у отечественных футболистов, и не нашла среди них ни одной подозрительной. Все ёмкости были изучены на предмет наличия следов вскрытия, но царапин на бутылках не было обнаружено. Во Всемирном антидопинговом агентстве с выводами организации согласились.
mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 11:17
Полностью восстановить?
То есть опять разрешат мухлевать с мочой и допингом?
efilika 21 сентября 2018 | 11:20
И устраивать собственные олимпийские игры и мировые чемпионаты. Можем пригласить друзей - венесуэльцев, например. А! Сирийцев.