МФЛА будет придерживаться собственных критериев в вопросе восстановления ее российского подразделения...

Международная федерация легкой атлетики будет придерживаться собственных критериев в вопросе восстановления ее российского подразделения.

Накануне заседания Исполкома ВАДА, который в четверг принял решение полностью восстановить российское антидопинговое агентство в правах, комиссия спортсменов ИААФ выступила с заявлением , в котором содержалась просьба не принимать положительное решение и не изменять пункты «дорожной карты». После того, как это все-таки случилось, Президент ИААФ Себастьян Коу заявил, что у его организации есть собственные критерии и восстановление РУСАДА только один из них. Изменившуюся ситуацию предстоит рассмотреть рабочей группе под руководством Руне Андерсена, которая специально следит за выполнением Россией пунктов «дорожной карты». По словам Коу, она будет реализована до полного удовлетворения.

Доклад рабочей группы Андерсена будет заслушан в начале декабря.