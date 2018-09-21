Китай сделал США резкое представление в связи с санкциями за покупку российского вооружения и пригрозил Вашингтону серьезными последствиями. В Москве также выразили недовольство введением новых ограничительных мер против России.

Китай считает действия Соединенных Штатов грубым нарушением норм международного права и настоятельно призывает отозвать санкции за покупку российских истребителей и зенитно-ракетных комплексов, заявил глава МИДа КНР Гэн Шуан. В противном случае, подчеркнул он, США придется отвечать за последствия. Отмечу, что Китай стал первой страной, к которой США применили так называемые вторичные санкции, то есть ограничительные меры за сотрудничество с Россией. Между тем, в Москве также отреагировали на введение новых санкций против страны. Речь идет об исполнительном указе, который президент США Дональд Трамп подписал накануне – он направлен на ужесточение соблюдения режима ограничительных мер против России. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что таким образом Вашингтону не удастся навязывать свои условия Москве. Эти меры лишь нагнетают напряжение между странами и раскачивают глобальную стабильность, подчеркнул он.

Напомним, что закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», в рамках которого были введены санкции против Китая, был подписан более года назад. Он стал ответом в частности на предполагаемое вмешательство России в выборы в США и конфликт на Украине