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11:01, 21 сентября 2018

Китай сделал США резкое представление в связи с санкциями за покупку российского вооружения

Китай сделал США резкое представление в связи с санкциями за покупку российского вооружения и пригрозил Вашингтону серьезными последствиями. В Москве также выразили недовольство введением новых ограничительных мер против России.
Китай считает действия Соединенных Штатов грубым нарушением норм международного права и настоятельно призывает отозвать санкции за покупку российских истребителей и зенитно-ракетных комплексов, заявил глава МИДа КНР Гэн Шуан. В противном случае, подчеркнул он, США придется отвечать за последствия. Отмечу, что Китай стал первой страной, к которой США применили так называемые вторичные санкции, то есть ограничительные меры за сотрудничество с Россией. Между тем, в Москве также отреагировали на введение новых санкций против страны. Речь идет об  исполнительном указе, который президент США Дональд Трамп подписал накануне – он направлен на ужесточение соблюдения режима ограничительных мер против России. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что таким образом Вашингтону не удастся навязывать свои условия Москве. Эти меры лишь нагнетают напряжение между странами и раскачивают глобальную стабильность, подчеркнул он.

Напомним, что закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», в рамках которого были введены санкции против Китая, был подписан более года назад. Он стал ответом в частности на предполагаемое вмешательство России в выборы в США и конфликт на Украине

Комментарии

16

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rpmcmurphy 21 сентября 2018 | 11:10

Китай сделал США резкое представление в связи с санкциями за покупку российского вооружения и пригрозил Вашингтону серьезными последствиями...

Последнее китайское предупреждение?

oo0oo 21 сентября 2018 | 11:30

Трамп умница, делает все возможное для изоляции и ослабления США. Дональд, не останавливайся!

tvitov66 21 сентября 2018 | 11:39

oo0oo: вашему брату бы еще читать научится, чтоныть окромя методичек:
"Промышленный фондовый индекс DowJones впервые превысил отметку 25 000 пунктов. Благодаря хорошим показателям корпоративных прибылей и надеждам на реализацию повестки президента Дональда Трампа, призванной стимулировать рост экономики. Индекс, охватывающий 30 крупнейших промышленных компаний США, меньше чем за год поднялся на 5000 пунктов, что стало для него самым резким скачком роста с момента создания в мае 1896 года." Источник vox.com

tvitov66 21 сентября 2018 | 11:31

rpmcmurphy: не скажу про последнее, но Воронежу теперь вдвойне прилетит ...

fastttis 21 сентября 2018 | 11:43

Ох с огнем играют янки... Ой доиграются...

piterjanis 21 сентября 2018 | 11:11

Трамп распоясался,нужно нового преза назначать Кремлю

vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 11:14

Америке не удастся навязать нам свои условия!
Мы и дальше будем травить, убивать, сбивать, вмешиваться в выборы, забирать чужие территории, лить кровь своих соседей и не только, а также выжигать мозг собственному населению, спекулировать на прошлой войне, фальсифицировать историю и заниматься подобными пещерно-патриотическими делами!
Американская Бездуховность не пройдёт!

mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 11:15


Почему до сих пор молчит главный калибр наркомата иностранных дел - коксо-трольчиха манька-аблигация??
Видимо, готовит мощный ответный танец?

gennady_77 21 сентября 2018 | 11:26

mikhail_spb_: ага, пасасику.

curhatuy6 21 сентября 2018 | 11:16

Дуплетом. Сразу двух уток. Конечно не известны последствия. Но у РФ много Воронежей. А вот как Китай... Но свои покупки вряд ли употребит в адрес Трампа:)))

unprejudiced 21 сентября 2018 | 11:18

В США выпустили на свободу американца Валентино Диксона, который отсидел в тюрьме двадцать семь лет за преступление, которого не совершал.

Об этом сообщает журнал Golfworld.

Двадцать семь лет назад Валентино просто пришел на вечеринку, где возникла драка и прозвучали выстрелы из пистолета. Как заявлял мужчина, в столкновении он участия не принимал и уехал с места инцидента. Кроме того, он даже не знал, что тогда погиб семнадцатилетний подросток.

Как рассказала изданию мать Диксона, они узнали о том, что полиция ищет ее сына, от друзей. Спустя некоторое время к ним в дом приехало много полицейских, которые арестовали мужчину.

Валентино был раньше судим за хранение наркотиков, а пистолет, из которого произвели фатальные выстрелы, также принадлежал ему. Однако свидетели не могли точно сказать, кто стрелял из пистолета. Но, тем не менее, Диксона признали виновным в преступлении и посадили в тюрьму на 39 лет.

Диксон отсидел две трети от срока, пока нашлись волонтеры, студенты юридического университета, которые заново провели расследование и опросили всех свидетелей. Они вычислили, что в тот вечер из пистолета стрелял некий Ламар Скотт, также отбывающий наказание в тюрьме за другое преступление. Во время допроса мужчина признался, что именно он застрелил подростка двадцать семь лет назад.

Или если коротко - правосудие по пендостански

efilika 21 сентября 2018 | 11:18

Какое такое недовольство? путин сказал, что санкции нам только благо! Так что, не ропщем, гребем по полной.

x_signal 21 сентября 2018 | 11:24

Америкашки совсем связь с реальностью потеряли - пытаются независимым странам диктовать, что им делать. Дождутся, что все дружно забьют на их зелёные фантики и тогда у кого-то наступит тяжелое похмелье после многих лет долларового запоя...

wojskowy Марек Качоровски 21 сентября 2018 | 11:36

x_signal: Прежде чем писать про "фантики" изучите вопрос. Да, Китай имеет у себя больше миллиарда "фантиков" и что ? Он может только купить на них что-то и не более. США будут только рады если Китай на эти "фантики" что-то у них купит. А купить он может только то, что США готовы ему продать или другие страны. Вот такая загагулина. По оценкам Международных экспертов больше всех заинтересованы в стабильности доллара Китайцы , последний пример: Рубль к доллару США упал больше, чем юань, т.е. покупая в России что -то за рубли, как предлагает Россия, Китай потратит меньше свободно конвертируемой валюты. Все эти разговоры про расчёты в национальных валютах, прикрывают по сути обыкновенный бартер: я тебе мешок муки, а ты мне три мешка овса. Торговля за национальные валюты возможна только тогда, когда валюта твоей страны стабильна, а не зависит от запасов углеродов в США.

wojskowy Марек Качоровски 21 сентября 2018 | 11:38

wojskowy: углеводородов

ivar1964 21 сентября 2018 | 11:34

//В Москве также выразили недовольство введением новых ограничительных мер против России. //


А что так? Еще совсем недавно аплодировали, радовались, пили шампанское.... уверяли, что санкции - это благо.Или подсчитали - прослезились?

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