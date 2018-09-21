Власти Венеции хотят запретить туристам сидеть на ступеньках перед церквями
Этот запрет будет касаться всего города, а не только центра. Штраф может составить от 50 до 500 евро. Власти Венеции утверждают, что из-за большого наплыва туристов страдает культурное наследие города.
Комментарии6
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nepeanois 21 сентября 2018 | 10:40
пропердели все ступеньки что ли?
estamp 21 сентября 2018 | 10:41
запретить туристам сидеть на ступеньках перед церквями
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А местным будет можно?
estamp 21 сентября 2018 | 10:44
из-за большого наплыва туристов страдает культурное наследие города.
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Одно из двух. Или начать борьбу с туристами. Или часть доходов от туризма направлять на защиту культурного наследия.
nikolaitschi 21 сентября 2018 | 11:02
Стараюсь появляться там только в несезон, но и тогда народу - море. Бедные горожане - из дома не выйти. Город - сказка. Уезжаешь - снится даже спустя годы.
agentnik 21 сентября 2018 | 11:05
Можно было бы и согласиться - но ведь в Венеции скамеек на улицах катастрофически не хватает - есть на кампо Гетто Нуово, на Сен-Пол, не помню, но может у Скоула Сан Рокко, ну на кампо ближе к Старой таможне можно обнаружить, еще несколько вспомню - но так сесть чаще всего просто негде, кроме как на ступени или на набережной.
curhatuy6 21 сентября 2018 | 11:22
За неимением парковок и изобилия нефти Венеция пополняется за счет туристов. Нормально. Это вам не Крым и Сочи с туристическим сбором. За КРАСОТУ надо платить. Посидел - отстегни:)))