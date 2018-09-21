До двух миллиардов руб за шесть лет может принести в бюджет Пенсионного фонда РФ конфискация средств у коррупционеров
До двух миллиардов рублей за шесть лет может принести в бюджет Пенсионного фонда России конфискация средств у коррупционеров. Об этом ТАСС сообщил представитель фонда. По его словам, средства в любом случае пойдут на выплату пенсий гражданам.
Госдума накануне приняла в первом чтении законопроект о передаче денег коррупционеров в ПФР. Предполагается, что эта мера начнет действовать с 1 января будущего года.
Комментарии24
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huyt 21 сентября 2018 | 10:38
Если конфисковать незаконные деньги у коррупционеров, то можно отменить налоги лет на 10, а также сразу в 2 раза повысить пенсии.
zapadnay 21 сентября 2018 | 10:52
huyt:
Смешно, два миллиарда за 6 лет. А сколько нашли у одного Захарченко? В разы больше, как сообщали СМИ.
danko1 21 сентября 2018 | 10:56
zapadnay: Это посчитали у главных "коррупционеров" врачей и учителей.
Свыше 90% уголовных дел по коррупции именно против них.
Своих трогать не будут. Но цифра смешная.
shtirlitz77 21 сентября 2018 | 11:26
zapadnay:
Оля, здравствуйте.
Да зачем так "далеко ходить".
У одного председателя ПФР РФ Дроздова, если поскрести по сусекам, миллиардик наскребется. А ведь он всю жизнь "гнул спину" на чиновничьих должностях.
Вот с кого надо начинать.
Но наша прокуратура никак не прореагировала на расследование ФБК.
Она ловит тех, кто "не те" репосты в интернете помещает.
Это для нее важнее. А Дроздов свой и может воровать дальше.
trans 21 сентября 2018 | 10:39
Китайский чиновник приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию.Суд признал Ян Дацая виновным во владении "имуществом неясного происхождения", которое будет конфисковано в пользу государства, сообщило агентство Синьхуа. Блогеры обнаружили на фотографиях у Ян Дацая дорогие часы элитных марок. Это и стало причиной расследования. По мнению интернет-пользователей, чиновник не мог позволить себе столько дорогих часов на зарплату государственного служащего (часы стоимостью от 5 до 25 тыс. долларов)
"Нищеброд! - подумал Песков. - И законы у них какие-то странные".
vvs7651 21 сентября 2018 | 10:39
Воруют триллионами, а возвращают миллионами (в год - порядка 300 млн).
huyt 21 сентября 2018 | 10:42
И уточек не будут разводить и собачек на самолётах на выставки возить.
sasass 21 сентября 2018 | 10:42
Сомнительно , что власть сможет отдать свои деньги , честно ворованные ,в бюджет ПФ...
lion64__2 21 сентября 2018 | 10:43
Это сумма с одного коррупционера средней руки типа главы управы в Москве имеется в виду? Так таких огромное количество. А если с самых главных начать и их сообщников в виде бизнесменов с большой дороги, так там немало триллионов будет. Есть вокруг солнцеликого всякие там гитлерберги, гитлеры, гитлерпаски.....
polsan 21 сентября 2018 | 10:44
Так глава Пенсионного фонда сам миллиардер. А так вроде чиновник был всю жизнь, только на госсулжбе и трудился! ))
yralez 21 сентября 2018 | 10:45
Держите меня семеро.....конфискация у грабителей, ограбивших стариков ?
Ну значит.......получат старики шиш.
natalia2108 21 сентября 2018 | 10:50
Может принести, ну да. Снова ослиная морковка.
shtirlitz77 21 сентября 2018 | 11:11
natalia2108: Привет, Наташа!
Пусть начнут с председателя ПФР миллиардера Дроздова.
Кстати, всю жизнь проработавшим чиновником.
natalia2108 21 сентября 2018 | 11:41
shtirlitz77: Ирина, здравствуй, дорогая!
Они ничего не начнут, а бла, бла. надоели. Удивляюсь, как можно править 20 лет страной на одной пустой болтовне про социальные задачи одновременно сворачивая их в комок мятой бумаги?
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 10:58
Этот фонд за шесть лет проест эти 2 миллиарда и ещё столько же!
ex_ex 21 сентября 2018 | 11:00
2 млрд? Читайте выступление Путина, там объясняется, что и гораздо большие деньги не помогут стабилизировать ситуация в ПФ РФ.
terens 21 сентября 2018 | 11:05
при потребности пенсионного фонда 20млрд рублей в день (если посчитать среднюю пенсию на 40 млн пенсионеров) какой смысл в этих 2 млрд?
shtirlitz77 21 сентября 2018 | 11:31
terens: "...какой смысл в этих 2 млрд?..."
Смысл в психотерапии для нас идиотов, коими они нас, по-моему, обоснованно считают.
puteshestvennik 21 сентября 2018 | 11:17
Гм, а я почему-то прочитал "пенсионеров". Наверное с глазами что-то.
patlik 21 сентября 2018 | 11:18
Самое смешное то, что раз есть сумма то есть и источник. Соответственно известны фамилии коррупционеров. Так зачем тянуть 6 лет. Или это с учетом того сколько эти лица еще возьмут взяток? Клоунада.
nehoroshiy 21 сентября 2018 | 11:28
Чем больше коррупция, тем выше пенсия.
kruzalova 21 сентября 2018 | 11:31
а остальные как оприходуют и расходуют?
xuato 21 сентября 2018 | 11:36
Размер взятки всегда перевесит размер конфискации, поскольку растояние стола чиновника бесконечно малая величина в сравнении с расстоянием до следствия, суда и госисполнителей.
zhrv 21 сентября 2018 | 11:36
- "До двух миллиардов рублей за шесть лет "
Всего то?!
Сдается мне, СМИ только в ведомстве Золотова уже "нарыли" на 2 ярда, за месяц.
Не уничтожайте их финансово и физически, за шесть лет они вам триллионы "нароют".