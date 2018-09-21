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10:32, 21 сентября 2018

До двух миллиардов руб за шесть лет может принести в бюджет Пенсионного фонда РФ конфискация средств у коррупционеров

До двух миллиардов рублей за шесть лет может принести в бюджет Пенсионного фонда России конфискация средств у коррупционеров. Об этом ТАСС сообщил представитель фонда. По его словам, средства в любом случае пойдут на выплату пенсий гражданам.
Госдума накануне приняла в первом чтении законопроект о передаче денег коррупционеров в ПФР. Предполагается, что эта мера начнет действовать с 1 января будущего года.

Комментарии

24

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huyt 21 сентября 2018 | 10:38

Если конфисковать незаконные деньги у коррупционеров, то можно отменить налоги лет на 10, а также сразу в 2 раза повысить пенсии.

zapadnay 21 сентября 2018 | 10:52

huyt:
Смешно, два миллиарда за 6 лет. А сколько нашли у одного Захарченко? В разы больше, как сообщали СМИ.

danko1 21 сентября 2018 | 10:56

zapadnay: Это посчитали у главных "коррупционеров" врачей и учителей.
Свыше 90% уголовных дел по коррупции именно против них.
Своих трогать не будут. Но цифра смешная.

shtirlitz77 21 сентября 2018 | 11:26

zapadnay:
Оля, здравствуйте.
Да зачем так "далеко ходить".
У одного председателя ПФР РФ Дроздова, если поскрести по сусекам, миллиардик наскребется. А ведь он всю жизнь "гнул спину" на чиновничьих должностях.
Вот с кого надо начинать.
Но наша прокуратура никак не прореагировала на расследование ФБК.
Она ловит тех, кто "не те" репосты в интернете помещает.
Это для нее важнее. А Дроздов свой и может воровать дальше.

trans 21 сентября 2018 | 10:39

Китайский чиновник приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию.Суд признал Ян Дацая виновным во владении "имуществом неясного происхождения", которое будет конфисковано в пользу государства, сообщило агентство Синьхуа.  Блогеры обнаружили на  фотографиях у Ян Дацая дорогие часы элитных марок. Это и стало причиной расследования. По мнению интернет-пользователей, чиновник не мог позволить себе столько дорогих часов на зарплату государственного служащего  (часы стоимостью от 5 до 25  тыс. долларов)

"Нищеброд! - подумал Песков. - И законы у них какие-то странные".

vvs7651 21 сентября 2018 | 10:39

Воруют триллионами, а возвращают миллионами (в год - порядка 300 млн).

huyt 21 сентября 2018 | 10:42

И уточек не будут разводить и собачек на самолётах на выставки возить.

sasass 21 сентября 2018 | 10:42

Сомнительно , что власть сможет отдать свои деньги , честно ворованные ,в бюджет ПФ...

lion64__2 21 сентября 2018 | 10:43

Это сумма с одного коррупционера средней руки типа главы управы в Москве имеется в виду? Так таких огромное количество. А если с самых главных начать и их сообщников в виде бизнесменов с большой дороги, так там немало триллионов будет. Есть вокруг солнцеликого всякие там гитлерберги, гитлеры, гитлерпаски.....

polsan 21 сентября 2018 | 10:44

Так глава Пенсионного фонда сам миллиардер. А так вроде чиновник был всю жизнь, только на госсулжбе и трудился! ))

yralez 21 сентября 2018 | 10:45

Держите меня семеро.....конфискация у грабителей, ограбивших стариков ?
Ну значит.......получат старики шиш.

natalia2108 21 сентября 2018 | 10:50

Может принести, ну да. Снова ослиная морковка.

shtirlitz77 21 сентября 2018 | 11:11

natalia2108: Привет, Наташа!

Пусть начнут с председателя ПФР миллиардера Дроздова.
Кстати, всю жизнь проработавшим чиновником.

natalia2108 21 сентября 2018 | 11:41

shtirlitz77: Ирина, здравствуй, дорогая!

Они ничего не начнут, а бла, бла. надоели. Удивляюсь, как можно править 20 лет страной на одной пустой болтовне про социальные задачи одновременно сворачивая их в комок мятой бумаги?

opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 10:58

Этот фонд за шесть лет проест эти 2 миллиарда и ещё столько же!

ex_ex 21 сентября 2018 | 11:00

2 млрд? Читайте выступление Путина, там объясняется, что и гораздо большие деньги не помогут стабилизировать ситуация в ПФ РФ.

terens 21 сентября 2018 | 11:05

при потребности пенсионного фонда 20млрд рублей в день (если посчитать среднюю пенсию на 40 млн пенсионеров) какой смысл в этих 2 млрд?

shtirlitz77 21 сентября 2018 | 11:31

terens: "...какой смысл в этих 2 млрд?..."

Смысл в психотерапии для нас идиотов, коими они нас, по-моему, обоснованно считают.

puteshestvennik 21 сентября 2018 | 11:17

Гм, а я почему-то прочитал "пенсионеров". Наверное с глазами что-то.

patlik 21 сентября 2018 | 11:18

Самое смешное то, что раз есть сумма то есть и источник. Соответственно известны фамилии коррупционеров. Так зачем тянуть 6 лет. Или это с учетом того сколько эти лица еще возьмут взяток? Клоунада.

nehoroshiy 21 сентября 2018 | 11:28

Чем больше коррупция, тем выше пенсия.

kruzalova 21 сентября 2018 | 11:31

а остальные как оприходуют и расходуют?

xuato 21 сентября 2018 | 11:36

Размер взятки всегда перевесит размер конфискации, поскольку растояние стола чиновника бесконечно малая величина в сравнении с расстоянием до следствия, суда и госисполнителей.

zhrv 21 сентября 2018 | 11:36

- "До двух миллиардов рублей за шесть лет "

Всего то?!
Сдается мне, СМИ только в ведомстве Золотова уже "нарыли" на 2 ярда, за месяц.
Не уничтожайте их финансово и физически, за шесть лет они вам триллионы "нароют".

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