До двух миллиардов руб за шесть лет может принести в бюджет Пенсионного фонда РФ конфискация средств у коррупционеров

До двух миллиардов рублей за шесть лет может принести в бюджет Пенсионного фонда России конфискация средств у коррупционеров. Об этом ТАСС сообщил представитель фонда. По его словам, средства в любом случае пойдут на выплату пенсий гражданам.

Госдума накануне приняла в первом чтении законопроект о передаче денег коррупционеров в ПФР. Предполагается, что эта мера начнет действовать с 1 января будущего года.