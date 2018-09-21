Вопрос о продлении ареста фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» рассмотрит сегодня суд в Кемерове. Обвиняемые отвечали за противопожарную безопасность.

По версии следствия, бывший начальник регионального главка МЧС Александр Мамонтов и бывший глава отдела надзорной деятельности МЧС Григорий Терентьев не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности торгового центра, сообщает портал «Право.ру». По его данным, Мамонтова обвиняют и в растрате денег МЧС. Как отмечает Следственный комитет, он взял на работу трех сотрудников, которые получали зарплату, однако свои обязанности не выполняли.

Кроме того, СК просит продлить арест руководителю и сотруднику компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и Александру Никитину. Обвиняемые занимались обслуживанием систем пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня». Фигуранты дела проходят по статье о нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей.

По делу о пожаре в «Зимней вишне» обвиняют 12 человек, все они арестованы.