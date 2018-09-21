За последние 4 года в России зафиксировано более двухсот нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов

За последние четыре года в России зафиксировано более двухсот нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора». Самыми опасными регионами стали Москва, С.-Петербург и Краснодарский край. Насилие против активистов стало в стране нормой, легитимности нападениям придают высказывания отдельных политиков и чиновников, — считают в «Агоре».