За последние 4 года в России зафиксировано более двухсот нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов
За последние четыре года в России зафиксировано более двухсот нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора». Самыми опасными регионами стали Москва, С.-Петербург и Краснодарский край. Насилие против активистов стало в стране нормой, легитимности нападениям придают высказывания отдельных политиков и чиновников, — считают в «Агоре».
Комментарии5
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vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 10:54
Ну вот!
Можем же обойти Америку, если захотим!
Нужно ещё с расслоением общества на очень богатых и очень бедных поработать, чтобы уже окончательно этих пиндосов добить.
luger_max_otto 21 сентября 2018 | 11:01
Так ведь эти путинские штурмовики надеются оказаться среди очень богатых- но по факту они должны будут радоваться, если окажутся за решеткой, а не под двумя метрами земли...
kottigr1 21 сентября 2018 | 11:28
luger_max_otto: Власть отказывается от монополии на насилие.. Легко выпустить на улицы штурмовиков, а вот загнать обратно упившихся от беззакония будет не просто.. Ведь каждый из штурмовиков хочет быть Путиным.
unprejudiced 21 сентября 2018 | 10:58
В среду, 10 февраля, Верховный суд Татарстана по инициативе Минюста РФ ликвидировал межрегиональную юридическую ассоциацию «Агора». Это первый в России случай принудительного закрытия правозащитной организации. Суд решил, что «Агора», признанная «иностранным агентом», активно занималась политической деятельностью — и тем самым нарушала закон.
«Агора» — одна из первых организаций в России, признанных «иностранным агентом» — за получение грантов из-за рубежа.
Эхо, я бы на вашем месте не позорился и не публиковал этих персонажей из ликвидированной организации. В России они никто и звать их никак. А никакой международной поддержкой они не занимаются, они не защитили Виктора Бута, Бутину которую сейчас судят ни за что. Вообще ни одного россиянина за границей
ivfn 21 сентября 2018 | 11:03
//Насилие против активистов стало в стране нормой//
Может они делают что то не то. ????