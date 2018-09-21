Китай сделал США представление в связи с санкциями за военное сотрудничество с Россией
Ограничительные меры наложены на Департамент технического развития КНР и его руководителя за покупку у Рособоронэкспорта военной техники. Дональд Трамп подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении 33-х российских юридических и физических лиц. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что это уже 60-е по счету санкции с 2011 года. Новые меры в отношении России доказывают, что предыдущие не сработали, сказал дипломат.
Комментарии26
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alexsokoll 21 сентября 2018 | 10:39
60е санкции...
Ждём 600х, чтоб круто.
Пиндосы смешны и жалки в своих потугах.
testmeter 21 сентября 2018 | 10:44
alexsokoll: Прям аж чувствуется твой смех такой жалкий... через сжатые зубки и трясущиеся кулачонки
alexsokoll 21 сентября 2018 | 10:48
testmeter:
Ахаха
:)))
Какел думкой богатеет???
Под санкциями Россия живёт в разы богаче разорённой украины.
Это потому что санкции полезны или западная помощь опаснее санкций?
:))))))
Сало
Сало уронили
Сала
Баранам сала!
mikluho_m 21 сентября 2018 | 10:51
alexsokoll: когда же вы все уже подохнете, мрази "поцреотические"?
alexsokoll 21 сентября 2018 | 11:09
mikluho_m:
:)))))
Мы вас всех переживём, не сомневайся.
testmeter 21 сентября 2018 | 10:53
alexsokoll: Россия жестко ответила на новые санкции
https://pbs.twimg.com/media/DkLzozGWsAE-cNc.jpg
johnbmw Евгений Большаков 21 сентября 2018 | 10:54
alexsokoll: ... потому, что нефть по $80 ...
alexsokoll 21 сентября 2018 | 11:11
johnbmw: потому, что нефть по $80 ...
---
А в 2014м, 15м, 16м онабыла 30-40.
И чего?
В 2013м за гривню давали 5 полновесных рублей, а сейчас 2,30 рухнувших рублей.
:))))))
ostapba 21 сентября 2018 | 10:55
alexsokoll: тебе сала??
Даже??
vladislav 21 сентября 2018 | 11:06
alexsokoll: "Под санкциями Россия живёт в разы богаче разорённой Украины"
==============
Дебил, бл..., много ли Украина добывает нефти?? А газа?! Ну и т.д.
alexsokoll 21 сентября 2018 | 11:13
vladislav:
А кто виноват, что украина добывает немного нефти и газа?
Для внутренних нужд достаточно добывали.
И нефть, и газа на Украине достаточно
Ну и т.д.
shmuel63 21 сентября 2018 | 11:34
alexsokoll: "Под санкциями Россия живёт в разы богаче разорённой Украины. " - разоренной ею Украины. Да это так. Но сама Россия живет уже в разы хуже, чем до авантюры с Крымом и Донбассом. Не находите?
gonduras_on_colima 21 сентября 2018 | 10:55
alexsokoll: // Пиндосы смешны и жалки в своих потугах. //
Передай, алексдятел, методистам из вашей тролльчатни, что они зря хлеб едят.
Потому как всем известно, что у Плешегнома снятие санкций - одна из самых важных задач.
И да, удило ватное, Трамп таки тормозит их как только может.
Но он не вечен, и Мюллер с тисками уже подбирается к ей бейцам.
На след. неделе начнётся суд на Манафортом как раз на предмет шашней с твоими хозяевами.
С учётом того, что Манафорт в обмен на малый срок подписался говорить всё, а также принимая во внимание тот факт, что Манафорт знает о Трампе практически всё - дальше таким дятлам клавиатуры как ты, будет всё хуже и хуже.
И первыми из вашей тролльчатни сбегут медотисты, будете сами тексты придумывать.
Вот тогда мы посмеёмся над вашей убогостью.
vasya_von_smetankin: // Это всё интересно, но... где же насчёт "представления Китая?" :-) //
Это в том смысле, что Китай такое вот даже представить себе не мог.
punyoshohlai 21 сентября 2018 | 10:41
предыдущие не сработали
Значит ждем очередные
alexsokoll 21 сентября 2018 | 10:45
punyoshohlai:
Предыдущие 60 не сработали, но у шизанутых есть надежда, что сраьотают 61е ?
Ну не дебилы ???
:)))))
johnbmw Евгений Большаков 21 сентября 2018 | 10:55
alexsokoll: как это НЕ СРАБОТАЛИ???? а ОТКУДА 4 года уменьшение жизненного уровня россиян?????
alexsokoll 21 сентября 2018 | 11:17
johnbmw:
Что ещё за 4 года уменьшение жизненного уровня????
Шиз, ты можешь внятнее излагать?
:))))
Кокос из опы вынь, вдохни, выдохни и давай ещё раз.
:))))
Только добавь, почему западная помощь ввела Украину в нищету, а под санкциями в Москве МИНИМАЛЬНАЯ пенстя выше средней зарплаты Киева
ostapba 21 сентября 2018 | 11:05
Верблюду спину ломает последняя соломина....
Или предпоследняя даже..
alexsokoll 21 сентября 2018 | 11:22
ostapba:
:))))
Надежды жлполизов и безлельников из бандеростана искренне забавляют.
Майдаун, иди работай, тебя скоро кормить перестанут.
Надоели вы уже даже вашим хозяевам, "кормильцы всей России", ля...
:)))))
vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 10:41
Это всё интересно, но... где же насчёт "представления Китая?" :-)
neyexo 21 сентября 2018 | 10:47
vasya_von_smetankin:
В других источниках также нет информации о том, что Китай чем-то возразил
apels 21 сентября 2018 | 10:51
Ничего новые санкции не доказывают, кроме усиления давления. Тенденция понятна, и наша страна будет и дальше скатываться в изоляцию и стагнацию без изменения курса страны.
sasass 21 сентября 2018 | 10:52
Санкции сработали только в отношении народа , а коррупционная власть ничем не пробиваемая - ее может пробить только народ , когда припрет...
johnbmw Евгений Большаков 21 сентября 2018 | 10:56
sasass: именно так ...
lisitsa1962 21 сентября 2018 | 11:07
Китай сделал США представление в связи с санкциями за военное сотрудничество с Россией
Ограничительные меры наложены на Департамент технического развития КНР и его руководителя за покупку у Рособоронэкспорта военной техники. ... Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил...
...
Странная подача новости. Сергей Рябков чей замглавы МИДа, РФ или КНР?
zhrv 21 сентября 2018 | 11:33
- "Новые меры в отношении России доказывают, что предыдущие не сработали, сказал дипломат."
Да ладно, правда?! А мне казалось, искандеры перестали хохотать уже.