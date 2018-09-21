Российские клубы стартовали в групповом турнире Лиге Европы

О поражении Спартака, ничьей Зенита и победе Краснодара:

Краснодару достался дебютант еврокубков из Турции – Акхисар. Об этой команде было мало что известно, за исключением того, что она играет в тех же черно-зеленых цветах. Турецкий клуб оказался равным соперником и уступил только в один мяч, который забил Виктор Классон. После матча тренер Акхисара назвал Евгения Селезнева 12 игроком команды соперника. Украинец все время падал и просил судей назначить штрафной. Зенит свел вничью встречу с датским Копенгагеном. В первом тайме счет открыл Роберт Мак, а после перерыва гости забили ответный гол 1:1. Александр Ерохин, сказал, что эта ничья сродни поражению. В таком случае виноват он сам, поскольку не использовал два выхода один на один. Тренер Спартака Массимо Каррера в качестве дисциплинарной меры не взял в Австрию на матч с Рапидом Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Освежить игру это не помогло. Спартак проиграл 0:2.

Общими усилиями три российских клуба набрали полбалла в таблицу коэффициентов УЕФА. Россия продолжает оставаться на шестом месте, опережая Португалию.