Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан, а также компании, связанные с обороной и разведкой

Эту меру можно считать оправданной, но ответа на нее у России нет. Такое мнение «Эху» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.