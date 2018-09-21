Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан, а также компании, связанные с обороной и разведкой
Эту меру можно считать оправданной, но ответа на нее у России нет. Такое мнение «Эху» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.
В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.
Комментарии1
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opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 10:09
Россия ответит перпендикулярно или отыграется на Воронеже?