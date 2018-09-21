Следственный комитет объявил в международный розыск владельца компании-подрядчика «Роскосмоса» Сергея Сластихина

По данным следствия, обвиняемый в мошенничестве бизнесмен скрывается в США.

Сергей Сластихин является владельцем строительной компании «Инженерные системы», которая сейчас находятся в состоянии банкротства. Три года назад она была одним из крупных подрядчиков «Роскосмоса», имела лицензию ФСБ на допуск к гостайне и лицензию для работы в космической отрасли. Компания Сластихина в частности участвовала в работах по штаб-квартире госкорпорации в Москве и в строительстве административных зданий на Байконуре, об этом РБК рассказал источник, близкий к «Роскосомсу». Также известно, что предприниматель фактически контролировал еще несколько фирм, заказчиками которых также выступали структуры госкорпорации. Сластихину вменяется мошенничество в особо крупном размере. По данным источника РБК, знакомого с ходом расследования, бизнесмен фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей». Он также должен выплатить почти 900 миллионов рублей по обязательствам обанкротившихся «Инженерных систем».

Обвинение Сергею Сластихину было предъявлено еще в начале августа. Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена. Его адвокат возражал против этого решения, подчеркнув, что виновность предпринмиателя не подтверждается материалами дела в достаточной степени.