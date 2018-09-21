КПРФ отказалась снять своего кандидата со второго тура выборов главы Хакасии

По некоторым данным, на коммуниста Валентина Коновалова угрожали выпустить компромат.

Официально угрозы в адрес кандидата от КПРФ в партии отрицают. Однако, по данным «Ведомостей», предложения снять Валентина Коновалова с выборов все же поступали. Об этом газете рассказал собеседник, близкий к руководству Хакасии и источник внутри фракции. По его словам претендента на пост губернатора якобы пообещали «мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов».

Ранее Би-би-си сообщало, что в Абакан на несколько дней приезжал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Там он якобы снимал телесюжет о том, что кампанию Коновалова финансирует угольный «разрез Аршановский». Ожидается, что эту информацию избиратели воспримут негативно, как утверждение, что «коммунистов купили угольщики» — объявил один из собеседников издания.

В первом туре Коновалов набрал почти 45 процентов голосов, действующий губернатор Виктор Зимин – чуть более 32%. Второй тур пройдет в это воскресенье.