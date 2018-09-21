КПРФ отказалась снять своего кандидата со второго тура выборов главы Хакасии
По некоторым данным, на коммуниста Валентина Коновалова угрожали выпустить компромат.
Официально угрозы в адрес кандидата от КПРФ в партии отрицают. Однако, по данным «Ведомостей», предложения снять Валентина Коновалова с выборов все же поступали. Об этом газете рассказал собеседник, близкий к руководству Хакасии и источник внутри фракции. По его словам претендента на пост губернатора якобы пообещали «мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов».
Ранее Би-би-си сообщало, что в Абакан на несколько дней приезжал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Там он якобы снимал телесюжет о том, что кампанию Коновалова финансирует угольный «разрез Аршановский». Ожидается, что эту информацию избиратели воспримут негативно, как утверждение, что «коммунистов купили угольщики» — объявил один из собеседников издания.
В первом туре Коновалов набрал почти 45 процентов голосов, действующий губернатор Виктор Зимин – чуть более 32%. Второй тур пройдет в это воскресенье.
Комментарии7
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huyt 21 сентября 2018 | 10:06
Жулики и воры даже в выборах участвовать и побеждать честно не способны. Поэтому и устраивают всякие провокации с помощью придворных клоунов и не только с помощью них.
democ 21 сентября 2018 | 10:06
Похоже, что компромата нет.
kottigr1 21 сентября 2018 | 10:12
democ: Схлестнулись московские воры и местные, за тощую кормушку.. Кушать хочется всем, а клявать на птичьем дворе становится всё меньше и меньше..
pro_hanov 21 сентября 2018 | 10:07
« в Абакан на несколько дней приезжал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев»
Не тот ли это Миша, который уже лет двадцать предсказывает скорый конец доллара?
traxau_okurka 21 сентября 2018 | 10:07
Спектакль для ваты))))
Портянки, а почему у вашего фюрера провал за провалом идет? на всеобщее осмеяние и позор выставили себя сразу три спецслужбы: золотов и осгвардия, ГРУ и РПЦ, самолеты, выборы, рамзанке нефтекомпанию отдал.
polsan 21 сентября 2018 | 10:08
Зюнановцы отрабатывают свой хлеб по сценарию им же надо и дальше в думе сидеть и пар при случае выпускать! )) Коммунистам прежним никто не верил, а этим тем более!
mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 10:11
Что значит "отказалась"?
Видимо, зюганоидам ещё пока не делали серьёзного предложения с перспективой выезда к ним Петрова и Боширова с новичком?