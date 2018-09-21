Штат Калифорния первым в США ограничил использование пластиковых соломинок в ресторанах
Закон вступит в силу с будущего года. Губернатор Джерри Браун, подписавший документ, отметил, что пластик помог обществу стать более современным. Однако, чрезмерное увлечение продукцией одноразового использование имеет ужасные последствия. Теперь в калифорнийских ресторанах официанты будут выдавать клиентам пластиковые соломинки только по их настоятельной просьбе.
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