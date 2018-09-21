Во Вьетнаме на 62-м году жизни скончался президент страны Чан Дай Куанг

В сообщении государственного телевидения говорится, что он умер в больнице от тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей. Чай Дай Куанг возглавил Вьетнам в апреле 2016 года. Он стал десятым по счету президентом страны.