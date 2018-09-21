Во Вьетнаме на 62-м году жизни скончался президент страны Чан Дай Куанг
В сообщении государственного телевидения говорится, что он умер в больнице от тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей. Чай Дай Куанг возглавил Вьетнам в апреле 2016 года. Он стал десятым по счету президентом страны.
Комментарии2
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vasyakirin 21 сентября 2018 | 10:01
А чо, двойника нету что ли?
Лидеры должны быть бессмертны!
viktorova 21 сентября 2018 | 10:06
Вот бы нам так повезло...