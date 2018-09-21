В центре Москвы из банковской ячейки похитили почти 15 миллионов рублей
Банк не называется. Сообщается лишь, что отделение кредитного учреждения расположено на Красной Пресне. В полицию о краже заявил 66-летний пенсионер. Возбудили уголовное дело. Других подробностей нет.
Комментарии4
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traxau_okurka 21 сентября 2018 | 09:59
Ха... 15 лям. Мелкота. Презик-царь триллионы из страны тащит и ничего.
ivfn 21 сентября 2018 | 10:10
traxau_okurka:
Все бы ничего. НО // В полицию о краже заявил 66-летний пенсионер.//
Рядовой московский пенсионер. !!!!!
venmud 21 сентября 2018 | 10:04
Сначала от горя охренел, но потом ... к носу прикинул (07, 10,1952) и отлегло - пока только 65.
kazlevich1949 21 сентября 2018 | 10:04
США свои введённые санкции материализовали?