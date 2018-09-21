Федеральная антимонопольная служба не поддержала предложение о преференциях компаниям Олега Дерипаски при госзакупках. ФАС считает, что это может привести к закрытию других предприятий в стране.

ФАС прорабатывает альтернативные варианты поддержки производителей, попавших под санкции. Предложенные Минпромторгом меры, в антимонопольной службе считают рискованными. По мнению ведомства, преференции для одного производителя при госзакупках могут обернуться монополизацией рынка и полным отказом инвесторов от открытия новых производственных площадок в стране.

Ранее Минпромторг предложил поддержать холдинг «Русские машины» и группу ГАЗ Олега Дерипаски. Речь идет об ограничениях при региональных и муниципальных госзакупках. Предполагается, что заказчик должен отклонить все предложения от кампаний, не вошедших в список производителей под санкциями.

Санкции в отношении ряда российских компаний, в том числе и активов Олега Дерипаски, были введены Вашингтоном в апреле. Американский Минфин указывал на то, что ограничения могут быть сняты, если миллиардер откажется от контрольной доли в предприятиях.