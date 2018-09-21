Федеральная антимонопольная служба не поддержала предложение о преференциях компаниям Олега Дерипаски при госзакупках
Федеральная антимонопольная служба не поддержала предложение о преференциях компаниям Олега Дерипаски при госзакупках. ФАС считает, что это может привести к закрытию других предприятий в стране.
ФАС прорабатывает альтернативные варианты поддержки производителей, попавших под санкции. Предложенные Минпромторгом меры, в антимонопольной службе считают рискованными. По мнению ведомства, преференции для одного производителя при госзакупках могут обернуться монополизацией рынка и полным отказом инвесторов от открытия новых производственных площадок в стране.
Ранее Минпромторг предложил поддержать холдинг «Русские машины» и группу ГАЗ Олега Дерипаски. Речь идет об ограничениях при региональных и муниципальных госзакупках. Предполагается, что заказчик должен отклонить все предложения от кампаний, не вошедших в список производителей под санкциями.
Санкции в отношении ряда российских компаний, в том числе и активов Олега Дерипаски, были введены Вашингтоном в апреле. Американский Минфин указывал на то, что ограничения могут быть сняты, если миллиардер откажется от контрольной доли в предприятиях.
Комментарии1
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huyt 21 сентября 2018 | 10:03
Антимонопольные законы так устроены, что их с лёгкостью можно обходить, не проводя ни конкурсов ни аукционов при госзакупках. Или можно узаконивать фиктивные конкурсы и аукционы как это было например с прокурорским сынком, который якобы выйграл конкурс на вывоз мусора из Москвы на 15 лет за 43 миллиарда рублей.