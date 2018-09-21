Акция «На работу на велосипеде» пройдет сегодня в России

Ее цель – призвать россиян отказаться от личного транспорта и улучшить экологию.

Всем, кто направится на работу на велосипеде, предлагают различные бонусы и подарки. В Москве в разных частях города организуют так называемые «энергетические точки», где участники смогут получить сувениры и угощения, а также пообщаться с организаторами. По словам инициаторов акции, инвестиции в велоинфраструктуру — самые оправданные в условиях экономии бюджета, в частности, снижаются расходы на здравоохранение, и сокращается количество пробок и выхлопов. Так 30-минутная поездка на велосипеде препятствует развитию ожирения и других опасных заболеваний. Кроме того, этот вид транспорта не загрязняет окружающую среду. В дни проведения акции на всех направлениях пригородного железнодорожного сообщения провозить велосипед можно бесплатно.

Акцию «На работу на велосипеде» проводят три раза в год.