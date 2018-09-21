Акция «На работу на велосипеде» пройдет сегодня в России
Ее цель – призвать россиян отказаться от личного транспорта и улучшить экологию.
Всем, кто направится на работу на велосипеде, предлагают различные бонусы и подарки. В Москве в разных частях города организуют так называемые «энергетические точки», где участники смогут получить сувениры и угощения, а также пообщаться с организаторами. По словам инициаторов акции, инвестиции в велоинфраструктуру — самые оправданные в условиях экономии бюджета, в частности, снижаются расходы на здравоохранение, и сокращается количество пробок и выхлопов. Так 30-минутная поездка на велосипеде препятствует развитию ожирения и других опасных заболеваний. Кроме того, этот вид транспорта не загрязняет окружающую среду. В дни проведения акции на всех направлениях пригородного железнодорожного сообщения провозить велосипед можно бесплатно.
Акцию «На работу на велосипеде» проводят три раза в год.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 09:11
А нацдилер сегодня поедет на работу на броневелосипеде?
huyt 21 сентября 2018 | 09:29
mikhail_spb_: Так и Собянин в мэрию наверно поедет тоже на броневелосипеде. Ведь простые москвичи его так любят, что он их боится.
astet 21 сентября 2018 | 09:42
huyt: надеюсь увидеть на Первом канале
Собянина на велосипеде!
Что? Не будет такого?
Велосипед и подобные акции для холопов?
Тогда хочу посмотреть на холопов,
которые по заданию Кремля
пересели на велосипеды!!!
ankir 21 сентября 2018 | 10:09
astet: Почему нет, Собянина могут показать и на первом канале, купят велосипед и поставят перед ним и возможно он будет держать его за руль одной рукой, толкнет речь о пользе гнутья шатунов. Камеру выключат, он сядет в броневик, а велосипед возможно, достанется оператору.
vezdehod 21 сентября 2018 | 09:29
Представляю нашего царя батюшку на Трёхколёсном китайском велосипеде, в сопровождении эскорта охраны на велосипедах.
huyt 21 сентября 2018 | 09:36
vezdehod: Если бы он поехал на велике, то пришлось бы перекрывать и оцеплять весь Кутузовский проспект и Новый Арбат, а обитателей домов на время просить покинуть свои помещения. Это всё потому, что россияне нацлидера очень любят и хорошо за него голосуют. Аж 146%
ankir 21 сентября 2018 | 10:02
mikhail_spb_: у него броневик на педальном приводе)))
orein51 21 сентября 2018 | 09:18
"в частности, снижаются расходы на пенсии и населениё..." - все по самокатам!
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 09:23
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rampa 21 сентября 2018 | 09:23
а улицы будут перекрывать, когда наши правители будут на велосипедах на работу ехать? А их кортеж сопровождения тоже на велосипедах будет? А мигалки на их велосипедах будут?
huyt 21 сентября 2018 | 09:45
rampa: В СССР руководство страны можно было издалека увидеть на трибуне мавзолея 1 мая и 7 ноября на Красной площади. Борис Ельцин тоже часто ходил в народ. Ну а нынешнее руководство страны боится своих граждан.Это наверно потому, что очень высокий рейтинг.
ankir 21 сентября 2018 | 09:28
Я люблю велосипед, но интересно узнать самого главного инициатора этой акции, его образование, что у него вместо мозгов? Предлагаю ему самому провести месячник на велосипеде в январе, ну и февраль пусть зацепит.
yralez 21 сентября 2018 | 09:33
На автобусе, на электричке, на метро, на ногах.......обычный маршрут на работу из Подмосковья в Москву.
На поезде, в бытовке на несколько месяцев.....для областей в Москву.
30-50 минут на ногах в районном городишке.
На велосипедах ни одного дурака.
Может, те, кто на ж...пе всю смену за столом сидит.
neyexo 21 сентября 2018 | 09:40
В Москве это невозможно
Знаю, т.к. катаюсь на велосипеде
Ради удовольствия можно кататься, по делам - никогда
neyexo 21 сентября 2018 | 09:45
Ехать можно только по тем дорогам, где есть заасфальтированная обочина.
Если на дороге строго три, две полосы, или одна в каждую сторону - ты рискуешь быть зацепленным крупным транспортом. Так гибнут даже профессионанальные велосипедисты, и Борис Джонсон отмечал, сколько велосипедистов гибнет в Великобритании.
Ехал как-то по малому кольцу в Московской области от Бронниц до Домодедова - пришлось ехать по каменистой обочине 40 км, т.к. на асфальте если есть встречная машина, то тебя не может объехать крупный траспорт
democ 21 сентября 2018 | 10:03
... получить сувениры и угощения, пообщаться с организаторами...
Вот о чём можно пообщаться с организаторами? Ну, если только "снять" кого - нибудь на ночь? "Общественницы" - дЭвушки очень общительные, любят бухло и кампанию мужчин.