За последние 4 года в России зафиксировано более двухсот нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов
Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора». Самыми опасными регионами стали Москва, С.-Петербург и Краснодарский край. Насилие против активистов стало в стране нормой, легитимности нападениям придают высказывания отдельных политиков и чиновников, — считают в «Агоре».
Комментарии8
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luger_max_otto 21 сентября 2018 | 09:11
Путинские штурмовики не знают историю- а между тем зря: им было бы полезно прочесть про "ночь длинных ножей".
mamiluk 21 сентября 2018 | 09:15
путинский режим за последние четыре года создал систему штурмовиков(титушек) на базе местных силовых структур по всей империи...убийцы и провокаторы крышуемые "гофмаршалом"-совершили множество резонансных преступлений-за которые после падения режима, надеюсь, ответят по полной программе...это отдельная папка...думается, пока существует режим- появятся ещё сотни томов дел...Их,к сожалению, никто пока не в состоянии остановить...внешние "воздействия" в виде санкций -только подстёгивают аппетиты тиранов-они просто зверея набрасываются на своих заложников в РФ и, даже, за её пределами...
polsan 21 сентября 2018 | 09:15
В этой заметке, жаль нет ничего о том, сколько напавших на журналистов и активистов было привлечено к ответственности.
chapter_2 21 сентября 2018 | 09:18
Слава борцам с самодержавием!
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 09:23
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
yralez 21 сентября 2018 | 09:35
Хотят ли русские войны ?
Какой же ты патриот, если не чешется ?
nepeanois 21 сентября 2018 | 09:41
еще чуть-чуть и мексику обгоним!
democ 21 сентября 2018 | 09:42
А что ещё может быть в стране развивающегося фашизма.