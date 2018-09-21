Номера паспортов Александра Петрова и Руслана Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ.
Это следует из расследования, проведенного Bellingcat и изданием Insider. Документы самих подозреваемых в отравлении Скрипалей отличаются всего на три порядковых номера. Об этом «Эху» рассказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов.
Ранее журналисты нашли в документах, относящихся к паспортам Петрова и Боширова, необычные пометки и номер телефона, относящийся к Минобороны России.
Комментарии27
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vpu2011 21 сентября 2018 | 09:11
беспалева (ТМ)
rpmcmurphy 21 сентября 2018 | 09:19
Номера паспортов Александра Петрова и Руслана Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. Об этом рассказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов...
Роман Доброхотов как герой фильма "Роковое число 23", который сошёл с ума, подсчитывая все числа которые встречал.
banyi4 21 сентября 2018 | 09:22
rpmcmurphy: Надоело уже! Давайте снова про голодовку Сенцова, там смешнее)
huyt 21 сентября 2018 | 09:26
banyi4: А мне тролли пригожинские надоели. Когда они отсюда с этого сайта уберутся,желательно навсегда ?
kottigr1 21 сентября 2018 | 09:26
banyi4: Поражает тупизна российских спецслужб. Выдавать загранпаспорта своим сотрудникам с одной серией с близкими номерами, гражданские паспорта делать в одном и том же УФМС, а контактным телефоном оставлять телефон отдела кадров ГРУ - это главный приз в номинации премии Дарвина.. !
Отправляли бы сразу на задания в буденновке со звездой и балалайкой под мышкой..
leonty 21 сентября 2018 | 09:44
kottigr1: Да уж, Штирлицы пуевы...
shicotus_live 21 сентября 2018 | 09:28
banyi4: Я даже подозреваю КАК совпадают. Видимо у ГРУшников в паспортах те же десять цифр, что и у обычных граждан. Вот клованы)))))))
bbob 21 сентября 2018 | 09:45
shicotus_live: Клован здесь ты, да еще, к тому же, и тупой, как и большинство любителей озерно-кущевской команды.
У Боширова, Петрова и нескольких других грушников паспорта имеют серию 65, первые четыре цифры номера совпадают (4341), отличаются только три следующие цифры: 294, 297 и, например, 323. Если хоть чуть-чуть мозга у тебя осталось, то ты поймешь, что паспорта выдавали примерно в одно время.
shicotus_live 21 сентября 2018 | 09:52
bbob: Вот тупизна)) И кто тебе такую глупость сказал, ЦРУшная конторка? Откуда они вообще знают про номера паспортов ГРУшников?)) Такая же тупая нумерология, как и с Буком.
gluhoy2250 21 сентября 2018 | 09:57
bbob: имеют серию 65,
Бобик, 65 это № региона где выдавали паспорт. Москва -77, Калуга -40, Владивосток- 25 и так далее! Прежде чем умничать и других оскорблять, учи матчасть!
shmuel63 21 сентября 2018 | 09:57
bbob: "....паспорта выдавали примерно в одно время." - совсем необязательно. Паспарта могли выдавать и в разное время, но только агентам ГРУ. Серия "65" могла быть зарезервирована именно для них.
boseal 21 сентября 2018 | 10:11
shicotus_live: Мне больше понравилась фраза из расследования "Инсайдера", - "т.е. с разницей в 25 и 28 паспортов соответственно". Чую разоблачат всех наших "ГРУшников" как пить дать. Разведки всего мира голову ломали как же русских шпиёнов вычислить, а тут хлопцы - энтузиасты на раз два эту проблему решили - "особая серия").
kottigr1 21 сентября 2018 | 09:24
rpmcmurphy: Во всем виновата российская коррупция..
Вот наверняка киллерам, для успеха операции, что бы не привлекать внимание у посторонних, ГРУ выделило деньги на долгосрочную съемную квартиру, такси, рестораны, музеи, магазины, несколько комплектов новой одежды, что бы запутать следы..
А по факту что ?
Один дешевый номер в отеле на двоих, пара кроссовок и билеты на электричку..
Даже ГРУшные душегубы с работы деньги тащат.. !!
huyt 21 сентября 2018 | 09:32
kottigr1: Коррупция в России уже сравнялась с африканской. Например с коррупцией в Сомали. Ну а по уровню жизни Россия на 81 месте в мире.
gluhoy2250 21 сентября 2018 | 10:00
huyt: Коррупция в России уже сравнялась ....
Откуда знаешь? Сам участвуешь!
zztop1960 21 сентября 2018 | 09:57
kottigr1: Руководство ГРУ тоже хочет иметь домик как у Медведева и КО , крутой автомобиль , любовниц и т.д. , вот денег и не хватает на разных Петровых
vezdehod 21 сентября 2018 | 09:24
Так "Клоны" все имеют одинаковые номера в паспортах - на то он и Клон.
aleks50 Алексей Клубников 21 сентября 2018 | 09:17
Это всё гнусное враньё и ничем не прикрытое нападение на святого лидера российских портянок.
ankir 21 сентября 2018 | 09:18
Эхо на полном серьезе относится к "информации" от Bellingcat. Есть еще некоторые слушатели эха, которые тоже верят в эту лапшу.
snikkersnepper 21 сентября 2018 | 09:39
ankir:
Ну так тут заповедник дебилов. Тот кретинский цирк, который они тут устраивают никакая медицина не исправит. Навскидку.
1. Берете любую фотку дома Скрипалей и легко находите на ней камеру наблюдения, смотрящую на дорогу перед домом. Какой вопрос может возникнуть у психически здорового человека? Правильно: а) есть ли на съемках этой камеры Петров и Васечкин, б) есть ли на них сами Скрипали, возвращающиеся домой после 11 часов (они ДОКАЗАННО уехали из дома с его дверной ручкой за три часа до приезда в город "сусликов из ГРУ"). Что надо сделать, чтобы народ не задавал таких вопросов? Правильно - подсунуть им дебилокотов с ДЕБИЛЬНЕЙШЕЙ ахинеей про номера паспортов и продавцов матрасов из ГРУ.
snikkersnepper 21 сентября 2018 | 09:41
ankir:
2. Берете любой предварительный отчет по боингу и легко находите еще в 2015 году запись о найденном сопле и движке от ракеты. В том же 2015 году глава Росавиации Сторчевой (которому показали фотки) пишет письмо, где удивляется неповрежденному движку и просит передать номера, обнаруженные на обломках. Номеров ему не дают, сам двигательный отсек берет и исчезает из окончательного отчета DSB. Проходит ТРИ, вать машу, года. "Следствие" (у которого, как нам говорят, куча улик и доказательств) лехким движением руки снова достает ЭТИ ЖЕ САМЫЕ движок и сопло и просит ОБЩЕСТВЕННОСТЬ опознать их. Отойдя от первого шока МО вытаскивает документы на эту ракету. Что, опять же, мог бы спросить психически здоровый человек? а) откуда и как следствие получило эти обломки? б) что с ними пытались сделать три года и почему номера раскрыли только сейчас? в) имеют ли они (не на словах, а на деле) какое-то отношение к сбитому самолету? Но фигушки. Что мы получаем - это наркомана Каныгина с ДЕБИЛЬНЕЙШЕЙ ахинеей про несовпадающие даты на документах (что интересно, вчера вечером МО официально повторило то, что я и другие писали на этом форуме еще несколько дней назад. Эхо даже не почесалось это перепечатать).
В общем, идет ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ превращение аудитории ЭМ в идиотскую ботву, в мебель, в инфузорий, которым достаточно показанного пальца для устройства истерики по любому поводу. Во все, что угодно - лишь бы не в людей, которые задают неудобные вопросы.
puteshestvennik 21 сентября 2018 | 09:53
ankir: Так опровергните в чем проблема? Номера загранпаспортов не секрет - напишите мол это неправда - у них номера паспортов на самом деле вот такие - или я чего-то не понимаю?
compare 21 сентября 2018 | 10:11
ankir: да эти данные даже не скрыты...тебе что еще надо,прикормыш?
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 09:18
Кто бы сомневался!
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 09:24
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
vladimir1_57 21 сентября 2018 | 09:25
О как, они знают все номера паспортов сотрудников ГРУ ... которого вообще-то нет ))
vitfom 21 сентября 2018 | 09:37
Ну все - провал, наши шпионы раскрыты.