Z Архив новостей новости
5 27 6 2571
09:03, 21 сентября 2018

Номера паспортов Александра Петрова и Руслана Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ.

Это следует из расследования, проведенного Bellingcat и изданием Insider. Документы самих подозреваемых в отравлении Скрипалей отличаются всего на три порядковых номера. Об этом «Эху» рассказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов.

Ранее журналисты нашли в документах, относящихся к паспортам Петрова и Боширова, необычные пометки и номер телефона, относящийся к Минобороны России.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vpu2011 21 сентября 2018 | 09:11

беспалева (ТМ)

rpmcmurphy 21 сентября 2018 | 09:19

Номера паспортов Александра Петрова и Руслана Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. Об этом рассказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов...

Роман Доброхотов как герой фильма "Роковое число 23", который сошёл с ума, подсчитывая все числа которые встречал.

banyi4 21 сентября 2018 | 09:22

rpmcmurphy: Надоело уже! Давайте снова про голодовку Сенцова, там смешнее)

huyt 21 сентября 2018 | 09:26

banyi4: А мне тролли пригожинские надоели. Когда они отсюда с этого сайта уберутся,желательно навсегда ?

kottigr1 21 сентября 2018 | 09:26

banyi4: Поражает тупизна российских спецслужб. Выдавать загранпаспорта своим сотрудникам с одной серией с близкими номерами, гражданские паспорта делать в одном и том же УФМС, а контактным телефоном оставлять телефон отдела кадров ГРУ - это главный приз в номинации премии Дарвина.. !
Отправляли бы сразу на задания в буденновке со звездой и балалайкой под мышкой..

leonty 21 сентября 2018 | 09:44

kottigr1: Да уж, Штирлицы пуевы...

shicotus_live 21 сентября 2018 | 09:28

banyi4: Я даже подозреваю КАК совпадают. Видимо у ГРУшников в паспортах те же десять цифр, что и у обычных граждан. Вот клованы)))))))

bbob 21 сентября 2018 | 09:45

shicotus_live: Клован здесь ты, да еще, к тому же, и тупой, как и большинство любителей озерно-кущевской команды.
У Боширова, Петрова и нескольких других грушников паспорта имеют серию 65, первые четыре цифры номера совпадают (4341), отличаются только три следующие цифры: 294, 297 и, например, 323. Если хоть чуть-чуть мозга у тебя осталось, то ты поймешь, что паспорта выдавали примерно в одно время.

shicotus_live 21 сентября 2018 | 09:52

bbob: Вот тупизна)) И кто тебе такую глупость сказал, ЦРУшная конторка? Откуда они вообще знают про номера паспортов ГРУшников?)) Такая же тупая нумерология, как и с Буком.

gluhoy2250 21 сентября 2018 | 09:57

bbob: имеют серию 65,
Бобик, 65 это № региона где выдавали паспорт. Москва -77, Калуга -40, Владивосток- 25 и так далее! Прежде чем умничать и других оскорблять, учи матчасть!

shmuel63 21 сентября 2018 | 09:57

bbob: "....паспорта выдавали примерно в одно время." - совсем необязательно. Паспарта могли выдавать и в разное время, но только агентам ГРУ. Серия "65" могла быть зарезервирована именно для них.

boseal 21 сентября 2018 | 10:11

shicotus_live: Мне больше понравилась фраза из расследования "Инсайдера", - "т.е. с разницей в 25 и 28 паспортов соответственно". Чую разоблачат всех наших "ГРУшников" как пить дать. Разведки всего мира голову ломали как же русских шпиёнов вычислить, а тут хлопцы - энтузиасты на раз два эту проблему решили - "особая серия").

kottigr1 21 сентября 2018 | 09:24

rpmcmurphy: Во всем виновата российская коррупция..
Вот наверняка киллерам, для успеха операции, что бы не привлекать внимание у посторонних, ГРУ выделило деньги на долгосрочную съемную квартиру, такси, рестораны, музеи, магазины, несколько комплектов новой одежды, что бы запутать следы..
А по факту что ?
Один дешевый номер в отеле на двоих, пара кроссовок и билеты на электричку..
Даже ГРУшные душегубы с работы деньги тащат.. !!

huyt 21 сентября 2018 | 09:32

kottigr1: Коррупция в России уже сравнялась с африканской. Например с коррупцией в Сомали. Ну а по уровню жизни Россия на 81 месте в мире.

gluhoy2250 21 сентября 2018 | 10:00

huyt: Коррупция в России уже сравнялась ....
Откуда знаешь? Сам участвуешь!

zztop1960 21 сентября 2018 | 09:57

kottigr1: Руководство ГРУ тоже хочет иметь домик как у Медведева и КО , крутой автомобиль , любовниц и т.д. , вот денег и не хватает на разных Петровых

vezdehod 21 сентября 2018 | 09:24

Так "Клоны" все имеют одинаковые номера в паспортах - на то он и Клон.

aleks50 Алексей Клубников 21 сентября 2018 | 09:17

Это всё гнусное враньё и ничем не прикрытое нападение на святого лидера российских портянок.

ankir 21 сентября 2018 | 09:18

Эхо на полном серьезе относится к "информации" от Bellingcat. Есть еще некоторые слушатели эха, которые тоже верят в эту лапшу.

snikkersnepper 21 сентября 2018 | 09:39

ankir:

Ну так тут заповедник дебилов. Тот кретинский цирк, который они тут устраивают никакая медицина не исправит. Навскидку.

1. Берете любую фотку дома Скрипалей и легко находите на ней камеру наблюдения, смотрящую на дорогу перед домом. Какой вопрос может возникнуть у психически здорового человека? Правильно: а) есть ли на съемках этой камеры Петров и Васечкин, б) есть ли на них сами Скрипали, возвращающиеся домой после 11 часов (они ДОКАЗАННО уехали из дома с его дверной ручкой за три часа до приезда в город "сусликов из ГРУ"). Что надо сделать, чтобы народ не задавал таких вопросов? Правильно - подсунуть им дебилокотов с ДЕБИЛЬНЕЙШЕЙ ахинеей про номера паспортов и продавцов матрасов из ГРУ.

snikkersnepper 21 сентября 2018 | 09:41

ankir:

2. Берете любой предварительный отчет по боингу и легко находите еще в 2015 году запись о найденном сопле и движке от ракеты. В том же 2015 году глава Росавиации Сторчевой (которому показали фотки) пишет письмо, где удивляется неповрежденному движку и просит передать номера, обнаруженные на обломках. Номеров ему не дают, сам двигательный отсек берет и исчезает из окончательного отчета DSB. Проходит ТРИ, вать машу, года. "Следствие" (у которого, как нам говорят, куча улик и доказательств) лехким движением руки снова достает ЭТИ ЖЕ САМЫЕ движок и сопло и просит ОБЩЕСТВЕННОСТЬ опознать их. Отойдя от первого шока МО вытаскивает документы на эту ракету. Что, опять же, мог бы спросить психически здоровый человек? а) откуда и как следствие получило эти обломки? б) что с ними пытались сделать три года и почему номера раскрыли только сейчас? в) имеют ли они (не на словах, а на деле) какое-то отношение к сбитому самолету? Но фигушки. Что мы получаем - это наркомана Каныгина с ДЕБИЛЬНЕЙШЕЙ ахинеей про несовпадающие даты на документах (что интересно, вчера вечером МО официально повторило то, что я и другие писали на этом форуме еще несколько дней назад. Эхо даже не почесалось это перепечатать).

В общем, идет ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ превращение аудитории ЭМ в идиотскую ботву, в мебель, в инфузорий, которым достаточно показанного пальца для устройства истерики по любому поводу. Во все, что угодно - лишь бы не в людей, которые задают неудобные вопросы.

puteshestvennik 21 сентября 2018 | 09:53

ankir: Так опровергните в чем проблема? Номера загранпаспортов не секрет - напишите мол это неправда - у них номера паспортов на самом деле вот такие - или я чего-то не понимаю?

compare 21 сентября 2018 | 10:11

ankir: да эти данные даже не скрыты...тебе что еще надо,прикормыш?

opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 09:18

Кто бы сомневался!

yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 09:24

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

vladimir1_57 21 сентября 2018 | 09:25

О как, они знают все номера паспортов сотрудников ГРУ ... которого вообще-то нет ))

(комментарий скрыт)

vitfom 21 сентября 2018 | 09:37

Ну все - провал, наши шпионы раскрыты.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 6032 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 155 6 15628 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 684 6 71477 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 90 6 11233 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского Патриархата на территории Украинской Православной Церкви мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом…

5 122 6 26405 14.09
Kрелигия, рпц, рф, украина, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87816 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 384 6 52413 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сакен Аймурзаев журналист

Это курс на изоляцию РПЦ Теперь и в церковном отношении Россия будет обиженной на весь мир. Внутри России возрадуются фундаменталисты, видевшие и так в Константинополе еретиков и сатанистов. Теперь у мракобесов есть аргумент — решение Синода. Ну а Украине что? Да, собственно, ничего. Процесс не остановить…

5 162 6 43906 14.09
Kобщество, религия, церковь, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20862 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8502 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 93 6 14725 17.09
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12791 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 32 6 5870 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Бандеровцы в рясах Украина была важнейшей религиозной провинцией РПЦ. И если она сейчас сбежит – это будет как удар кадилом по башке. Но чего же вы хотели? Вести против соседа войну и при этом управлять его паствой и призывать к миру и любви?..

5 167 6 65054 14.09
Kобщество, религия, церковь, мнения
Блоги

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев Полицейский застёгивает на маленьком мальчике шлем, в руках ребёнка резиновая дубинка, а на груди бронежилет…

5 193 6 38627 16.09
Kспецслужбы, омон, школа, дети, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Орешкин: У Порошенко мало шансов переизбраться. Он сильно надоел Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…

5 100 6 21926 19.09
Kукраина, рф, политика, передачи, мнения

Популярное за неделю

Новости

Подозреваемые в отравлении Скрипалей ранее, возможно, были арестованы в Нидерландах Затем Александра Петрова и Руслана Боширова депортировали в Россию

5 4 6 15895
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 160664 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 93 6 14725 17.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кремль. Путину. Из Приморья Интересно, станет ли Путин в бешенстве срывать Звезду героя с Кириенко, ответственного за внутреннюю политику? Или сделает выводы и отменит пенсионную реформу? Рейтинг-то падает…

5 211 6 261174 16.09
Kобщество, политика, путин, регионы, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 60 6 117331 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7274510
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3666761

Сегодня в эфире