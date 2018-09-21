В Великобритании планируют создать специальную структуру для противодействия кибератакам России
Как сообщает Скай Ньюс, подразделение будет подчиняться министерству обороны. В него войдут до двух тысяч военнослужащих и контрактников. Предполагается, что на создание новой структуры будет потрачено более трехсот миллионов долларов.
Комментарии4
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yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 09:25
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
rpmcmurphy 21 сентября 2018 | 09:30
В Великобритании планируют создать специальную структуру для противодействия кибератакам России...
Наберите туда жидобандеровскую шваль, что ошивается на сайте говнорадио - "пехоту", "данко", "топотушкина", "ромашку", "вездехода", "юлиану"...
vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 09:31
Эти чёртовы русофобы не дают нам травить и кибератаковать кого мы хотим и где мы хотим!
Какая бездуховность!
kazlevich1949 21 сентября 2018 | 10:08
Земля она почти круглая...
Лети, лети, лепесток,
Через восток на запад,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты Британии -
Быть по-моему вели?