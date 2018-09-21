США ввели новые санкции по России, под которые попали совместно 33 юридических и физических лиц
Администрация Дональда Трампа ввела новые санкции по России, под которые попали совместно 33 юридических и физических лиц. Президент Дональд Трамп сегодня подписал указ о расширении применения санкций в рамках закона о противодействии противникам США — КААТСА, который конгресс принял практически единогласно прошлым летом. А Госдеп внес в санкции совместно 33 российские компании и физических лица. Санкции введены «за вмешательство России в выборы США, за неприемлемое поведение России в Восточной Украине и другие враждебные действия Москвы». Санкции разделены на две категории: за связи с российской оборонной промышленностью и за причастность к российской разведке. По первой категории под санкции попали Частная Военная Компания Вагнера, ООО «Оборонлогистик»а и авиационный завод Комсомольск-на-Амуре.
За причастность к российской разведке под санкции попали все 12 офицеров ГРУ, которым в июле этого года Боб Мюллер предъявил обвинения за вмешательство в выборы и еще 18 человек и компаний, включая бывшего повара Владимира Путина Евгения Пригожина и принадлежащие ему Агенство Интернет Исследований, и компании Конкорд Менеджемнт и Конкорд Кейтеринг. По данным СМИ, Пригожину также принадлежит ЧВК Вагнера, что сам он отрицает. Под санкции попали и сотрудники Агенства Интернет Исследований, больше известного как фабрика троллей Ольгино, против которых в марте этого года уже вводил санкции Минфин США.
Непосредственно санкции Госдепа включают в себя широкий перечень запретов — от кредитования до заключения сделок, и это касается не только американских граждан и компаний, которым запрещается вести бизнес с санкционированными лицами, но и всех других граждан и компаний, которые рискуют попасть под вторичные санкции со стороны США.
Отдельно санкции были введены в отношении китайского департамента технического развития и его директора за покупку у Рособоронэкспорта самолетов Су-35 и комплексов С-400.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 09:09
Сплотимся же теснее вокруг нацдилера и Единой партии, ведущих нас к благополучию и процветанию!
rpmcmurphy 21 сентября 2018 | 09:13
Санкции введены «за вмешательство России в выборы США, за неприемлемое поведение России в Восточной Украине и другие враждебные действия Москвы»...
Нужно показать американцам что санкции не работают - нужно вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США и наращивать давление на украинские националистические бандформирования. К примеру, необходимо нанести ракетные удары по скоплениям живой силы ВСУ не только в ЛНР и ДНР, но и по всей остальной Украине.
ext_lev_ev 21 сентября 2018 | 09:15
Трамп отказался вводить санкции против Северного Потока-2. Отказался НЕ из-за интересов Германии, с которой он с удовольствием поругался бы, а из любви к Путину или страха перед Путиным. Ещё вопросы есть???
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by Alexandr Kushnar
Трамп отказался вводить санкции против "Северного потока-2", несмотря на то, что американские власти на протяжении последнего времени заявляли обратное. Это говорит о том, что всякий раз, когда у Трампа есть опция по поводу принципиально новых санкций против России, он выбирает отказ от них. Вот и все. Это реальный ответ на вопрос о том, играет ли Трамп за Путина или против. Все остальное — домыслы. В данном случае ситуация совершенно рафинированная: у Трампа, который вводит против КНР пошлины в размере 250 миллиардов долларов ради "американкой экономики", по какой-то странной причине не нашлось воли умертвить газовый проект Москвы, составляющий прямую конкуренцию американскому сжиженному газу.
kottigr1 21 сентября 2018 | 09:51
ext_lev_ev: Нынешняя РФ - это кистень в руках английских переселенцев из Северной Америки. Надо же чем-то давить на Китай и ЕС, помимо санкций ? Тем более что со второй задачей - изоляцией и уничтожением Нации их ставленник так же прекрасно справляется..
borschevik_83 21 сентября 2018 | 10:12
ext_lev_ev: takao: ====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
ДЕВИЗ для КОПИПАСТЕРОВ и ЛАЙКОДРОЧЕРОВ:
НЕ можешь СРАТЬ, - НЕ мучай ЖОПУ!
Не слыл "takao" МОЙДОДЫРОМ,
Привыкший к запашкам в СОРТИРЕ-
Служил он богу своему
Приблизив шнобель свой - к ГОВНУ.
Ни мылом,ни хлоркой, ни ацетоном
Тебя не отмыть от говна "до бела"
Как был ТЫ,"takao", по жизни ГАНДОНОМ,
Таким проживёшьты,ЖИДОК, до конца
Папашка "takao" нашёл на помойке ГАНДОН
Ума не хватило проверить:"БЭУШНЫЙ" ли он?
И в этом дырявом, бэушном "аксессуаре"
"Наяривал Fater" мамашку "takao" в УГАРЕ!
Чужой "головастик" во чрево мамашки влетел-
В итоге родился ДЕБИЛЬНЫЙ "takao"-пострел".
Как следствие:
От самого рожденья на помойке - до кончины
"takao" - ЖИД пропах дешёвенькой РЕЗИНОЙ ;-)
"takao" любил, (я скажу без САРКАЗМА)!
подставить свой РОТ, иль ТУХеС, в ожидании ОРГАЗМА
"Соитие" чтоб было как можно ПОКРУЧЕ,
Он СТОНОМ себя доводил ДО ПАДУЧЕЙ ;-)
Жрал "takao" ЛЮБОЕ ГОВНО без разбору
Потому его ЧРЕВО подвержено было "ЗАПОРУ"
ЭКСКРЕМЕНТЫ всё ж выход прекрасный НАШЛИ!
У ДЕБИЛА - "takao" они заменили МОЗГИ!
"takao" мнит себя "спецом" ну абсолютно обо всём
На самом деле - как специалист, на круг - "ПЕНЬ-ПНЁМ"
P.S. Желаю успехов в борьбе с ХУЦПОЙ
Только помните, что большинство из "ваших" здесь - и есть ХУЦПА
И, значит, "бороться" вы будете САМИ с СОБОЙ ;-(
Удачи Вам!
takao: Эх,Такоша,Такоша,да ты ЛАЙКОДРОША и КОПИпакостник БЕЗМОЗГЛЫЙ
ЛАЙКОДРОЧЕРУ - КОПИПАСТЕРУ от Моти Шниперсона ;-)
ДЕБИЛ "takao" - пошленький ЛАЙКОДРОЧЕР - КОПИПАСТЕР.
ну, и ЗАСРАНЕЦ, конечно! ;-)
Похоже, что ТАК и есть ;-(
Честно говоря, я НЕ думал, что ты - ТАКОЙ ДЕБИЛ ;-(
Привет из Адлера.ХУЦПА.
echo_shar 21 сентября 2018 | 09:42
rpmcmurphy:
Кроме того, необходимы ракетные удары по резиденциям военных преступников Пороша, Турчинова, Авакова, и того жирдяя, как там его, что тарелку облизывал.
vezdehod 21 сентября 2018 | 09:22
Не слышно шума городского и в Дуре, тоже. - ТИШИНА, Очередь за санкциями почему то испарилась.
echo_shar 21 сентября 2018 | 09:40
mikhail_spb_:
Бывшая Украина, выборы в США... А санкции против Китая за покупку С-400! ))))))))))
gadbatat 21 сентября 2018 | 10:08
mikhail_spb_:
новая польза для экономики рашки... теперь уж точно встанет с колен.
ser_gey_love_roff 21 сентября 2018 | 09:20
Шампанского в Думу!
yralez 21 сентября 2018 | 09:23
Поможем......."капустой" и "мясом"
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 09:26
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vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 09:38
Ну и пусть.
А мы всё равно будем гадить всем вокруг, Духовность не остановить!
borisgroys 21 сентября 2018 | 09:48
"vasya_von_smetankin: А мы всё равно будем гадить всем вокруг, Духовность не остановить!"
Это точно. Но, исход всё равно будет один - дальнейшая деградация с последующим развалом.
borisgroys 21 сентября 2018 | 09:45
Что тут скажешь ... Здорово! Давно уже пора обложить страну-гопника, страну-урку, самыми сильными санкциями.
sir_sar 21 сентября 2018 | 10:00
borisgroys: А ты в какой стране живешь и работаешь?
Какую страну предлагаешь обложить?
Ты с Украины? Так она без санкций почему-то уже развалилась.
gonduras_on_colima 21 сентября 2018 | 10:09
sir_sar: // Ты с Украины? Так она без санкций почему-то уже развалилась. //
Это, конечно же, лучше всего видать из-под кривого забора мокшанского Усть-Матюганска, где ты как раз проводишь опохмел бояркой, не снимая ватника и валенок.
borisgroys 21 сентября 2018 | 10:11
"sir_sar: ... ты в какой стране живешь и работаешь ... Ты с Украины? ... ".
Ишь как много вопросов накатал ... "Кипит наш разум возбуждённый ... ".
1) Живу и работаю, там, где указано в "личной стр.". Хочешь верь, хочешь нет. Меня твои генно-модифицированные патр. чувства не волнуют.
2) "Великую" рассию, разумеется. Чтобы неповадно было гадить мировой цивилизации. Действительно великой.
3) Мне почти безразлична Украина. Но, закрывать глаза на путинские авантюры, довольно глупо. Тем более, что они напрямую влияют на уровень жизни в этой стране.
Доволен?